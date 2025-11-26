Nga quyết “thắt miệng túi” Pokrovsk, Ukraine giữ vững trận địa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga quyết “thắt miệng túi” Pokrovsk, Ukraine giữ vững trận địa

Hải Hưng

(NLĐO) - Nga quyết khép vòng vây Pokrovsk còn lực lượng Ukraine vẫn cố thủ, phản công và duy trì các mũi chống đỡ ngay trong trung tâm thành phố chiến lược này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - Mỹ) cho hay quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch bao vây "thắt miệng túi" Pokrovsk-Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

ISW mô tả lúc này các đơn vị Ukraine nỗ lực phản công cũng như giữ vững vị trí bên trong khu vực đô thị.

"Nga muốn kiểm soát hoàn toàn TP Pokrovsk nhưng tốc độ tiến quân chậm chạp, cho thấy mọi bước tiến sâu hơn vào Donetsk sẽ vô cùng khó khăn"- ISW nhận định.

Nga quyết “thắt miệng túi” Pokrovsk, Ukraine vẫn giữ vững trận địa - Ảnh 1.

Ảnh chụp video về tình hình chiến sự tại TP Pokrovsk được cơ quan tình báo Ukraine (HUR) công bố ngày 4-11. Ảnh: HUR

Nga tăng sức ép

ISW cho biết Nga đang tăng cường sức ép từ hướng Bắc với tần suất hoạt động của máy bay không người lái (UAV) dày đặc hơn, trong khi Ukraine vẫn duy trì hỏa lực chính xác và sức kháng cự trên nhiều hướng.

Pokrovsk vẫn là tâm điểm của những đợt tấn công mặt đất mạnh nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Dữ liệu định vị địa lý công bố ngày 22-11 cho thấy quân Nga đã tiến vào khu vực Bắc Rodynske, phía Bắc TP Pokrovsk.

Một đoạn ghi hình khác cùng ngày cho thấy Ukraine không kích vào các đơn vị Nga ở phía Bắc thành phố, sau đợt thâm nhập mà ISW đánh giá là "không tạo ra thay đổi về tuyến kiểm soát". 

Một blogger quân sự thân Điện Kremlin cho biết Nga đang thực hiện các hoạt động "dọn sạch" tại Pokrovsk và thiết lập một vùng tập trung tấn công giữa thành phố này và làng Krasnyi Lyman.

Khu vực được mô tả là dày đặc máy bay không người lái trinh sát và tấn công. Nguồn tin này cũng cho rằng giao tranh ở Myrnohrad đang gia tăng và các kíp điều khiển UAV của Nga đã tiến vào thị trấn.

"Phần lớn khu vực Pokrovsk–Myrnohrad vẫn là vùng xám tranh chấp"- blogger quân sự trên cho hay.

Ukraine giữ trung tâm Pokrovsk

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine ngày 23-11 báo cáo rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Pokrovsk. Lực lượng Ukraine ngăn chặn Nga tập hợp đủ lực lượng để tiến xa hơn về phía Bắc.

Nhiều blogger quân sự Nga cũng thừa nhận Ukraine vẫn duy trì hiện diện trên chiến trường. Một số nguồn tin cho rằng quân Ukraine hoạt động giữa Kozatske, phía Đông Myrnohrad và Promin, phía Nam Kozatske.

Những đợt phản công của Ukraine cũng được ghi nhận ở phía Bắc và Tây Bắc Pokrovsk, gần Hryshyne.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) của Ukraine ngày 23-11 thông báo nhiều cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu hậu cần và vị trí tập trung quân của Nga, trong đó có các điểm cao do Nga kiểm soát tại Pokrovsk.

Các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đang tổ chức thêm những tuyến hậu cần hướng tới Pokrovsk và Myrnohrad - Ukrinform dẫn thông tin được lực lượng Ukraine đăng tải trên Facebook.

Nga quyết “thắt miệng túi” Pokrovsk, Ukraine vẫn giữ vững trận địa - Ảnh 2.

Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Pokrovsk–Myrnohrad vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: Ukrinform

Nga "không thể tốc thắng"

ISW đánh giá Nga nhiều khả năng sẽ kiểm soát được Pokrovsk và Myrnohrad nhưng thời điểm và tác động chiến thuật vẫn chưa rõ ràng.

Nga sẽ tận dụng các bước tiến này như bằng chứng cho "chiến thắng tất yếu", dù ISW lưu ý Nga mất tới 21 tháng để tiến vỏn vẹn 40 km đến vị trí hiện nay.

ISW nhận định việc Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk, đặc biệt là những thành phố thuộc "Vành đai Pháo đài" ở phía Tây, có thể mất nhiều năm giao tranh ác liệt.

"Quân đội Nga từ năm 2022 đến nay cho thấy họ chưa chứng tỏ được khả năng nhanh chóng bao vây, xuyên phá hay chiếm giữ những đô thị lớn có quy mô tương đương các thành phố thuộc ‘Vành đai Pháo đài’" - EUROMAIDAN Press dẫn kết luận của ISW.

Tin liên quan

Giằng co về kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine, Tổng thống Donald Trump lên tiếng

Giằng co về kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine, Tổng thống Donald Trump lên tiếng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ gặp người đồng cấp Nga và Ukraine sau khi hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Điểm nóng xung đột ngày 12-11: Lính Nga "rẽ sương" vào Pokrovsk, Ukraine đáp trả

(NLĐO) - Giao tranh tại Pokrovsk leo thang khi Nga đưa thêm quân vào đây. Cùng ngày, Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu ở Saratov và các mục tiêu khác.

Điểm nóng xung đột ngày 26-11: Đã chốt xong thỏa thuận hòa bình Ukraine?

(NLĐO) - Báo chí Mỹ đưa tin Kiev đồng ý nội dung chính trong đề xuất hòa bình do Washington đưa ra, dù tổng thống Ukraine nói các cuộc trao đổi vẫn tiếp diễn.

Ukraine giao tranh Nga Pokrovsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo