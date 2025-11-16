HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giằng co giữ Pokrovsk, Ukraine tung đòn cắt đứt tuyến hậu cần Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Quân đội Ukraine đã phá hủy tuyến đường nối Selidove và Pokrovsk, cắt đứt khả năng xâm nhập thành phố bằng xe hạng nhẹ của Nga.

Lực lượng quốc phòng Ukraine tiếp tục cắt đứt các tuyến đường hậu cần của Nga trên các tuyến đường tiếp cận Pokrovsk. 

Ở các khu vực khác, quân đội Ukraine đang lắp đặt thêm các chướng ngại vật kỹ thuật. Trong khi đó, bộ chỉ huy lực lượng Nga đang điều động các đội cảm tử để phá bỏ các chướng ngại vật này.

img

Lực lượng Phòng vệ Ukraine tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Ảnh: Telegram

Theo RBC-Ukraine hôm 15-11, hướng Pokrovsk từ lâu đã là điểm nóng nhất trên mặt trận khi lực lượng Nga tìm cách kiểm soát thành phố này. Gần đây, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Pokrovsk dọc theo tuyến đường Selidove-Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ và đã đạt được một số tiến triển.

Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn đang giữ vững Pokrovsk. Hiện tại, theo ông, Nga không kiểm soát được thành phố hay bao vây hoạt động của lực lượng Ukraine.

Ông nói thêm rằng Nga đang tìm cách đột nhập các khu chung cư ở Pokrovsk và Myrnohrad. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đã chuẩn bị biện pháp chống lại những kế hoạch này của đối phương.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Ryazansky, một trạm radar Nebo-U và một đơn vị quân sự Nga.

Nhà máy lọc dầu Ryazansky, nơi sản xuất xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng và khoảng 840.000 tấn nhiên liệu hàng không TS-1 hằng năm cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị ảnh hưởng, dẫn đến đám cháy lớn.

Theo tờ Kyiv Post, người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) Robert "Madyar" Brovdi cũng xác nhận vụ tấn công khi cho rằng nhà máy lọc dầu Ryazan (Rosneft) đã bị các máy bay chiến đấu USF Birds tấn công vào sáng sớm ngày 15-11. Đây là nhà máy sản xuất nhiên liệu máy bay và dầu hỏa TS-1 cũng như xăng và dầu diesel các loại.

Truyền thông Nga đưa tin có hơn một chục vụ nổ tại nhà máy lọc dầu, trong khi các video lan truyền trên mạng cho thấy ánh sáng, lửa và khói dày đặc.

Dù đang tăng cường tấn công song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15-11 một lần nữa kêu gọi đồng minh tăng cường hệ thống phòng không cho nước ông.

 Những bình luận mới nhất của ông Zelensky được đưa ra sau khi tên lửa Nga tấn công các khu vực trên khắp thủ đô Kiev vào ngày 14-11.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 16-11: Ukraine lần đầu triển khai "bãi mìn UAV"

Điểm nóng xung đột ngày 16-11: Ukraine lần đầu triển khai "bãi mìn UAV"

(NLĐO) - Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng thủ máy bay không người lái do Pháp phát triển, có thể điều động hàng trăm chiếc cùng lúc.

Ukraine tung tên lửa mới, Nga siết vòng vây lửa

(NLĐO) - Lần đầu tiên Ukraine công bố video phóng tên lửa hành trình Neptune phiên bản mới khi tấn công nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 15-11: EU đổ tiền, Ukraine phanh phui "âm mưu gây bất ổn"

(NLĐO) – Chủ tịch EC cho biết EU có 3 phương án tài trợ cho Ukraine, trong đó, khoản vay được bảo đảm bằng tài sản Nga bị phong tỏa là hiệu quả nhất.

