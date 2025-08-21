Điểm nóng xung đột ngày 21-8: Bên trong kế hoạch điều quân đến Ukraine của 10 quốc gia

Bloomberg dẫn lời các nguồn tin cho biết khoảng 10 quốc gia sẵn sàng gửi quân tới Ukraine sau khi xung đột lắng xuống. Những nhóm quân này sẽ không tới tiền tuyến mà được giao nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine và củng cố an ninh lâu dài.

Anh và Pháp được cho là đã chuẩn bị điều động hàng trăm lính cho nhiệm vụ này.

Đô đốc Tony Radakin - người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh - cho biết nước này sẵn sàng gửi quân bảo vệ bầu trời và cảng biển Ukraine, nhưng sẽ không triển khai quân tới tiền tuyến. Ông khẳng định Anh cam kết hỗ trợ hậu cần - huấn luyện quân đội và không đặt binh lính nước này vào tình thế nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18-8. Ảnh: CNP/Bloomberg

Những thông tin trên xuất hiện sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch này, tạo động lực cho giới lãnh đạo châu Âu thúc đẩy phương án.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Donald Trump coi những kế hoạch này “cực kỳ quan trọng để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài”. Bà nói thêm mặc dù bộ binh Mỹ không nằm trong kế hoạch, Washington có thể hoạt động phối hợp, cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ phòng không.

Các quan chức châu Âu sẽ tiếp tục đàm phán trong tuần này với các đối tác Mỹ, tư lệnh quân sự hàng đầu của NATO tại châu Âu và các bộ trưởng quốc phòng. Các cuộc thảo luận tập trung vào "những đảm bảo an ninh mạnh mẽ" và chuẩn bị cho một lực lượng an ninh đa quốc gia hậu giao tranh.

Giai đoạn đầu gồm các chương trình huấn luyện, tăng cường quân tiếp viện, chia sẻ thông tin tình báo và giám sát biên giới. Các giai đoạn sau có thể mở rộng sang hỗ trợ vũ khí và phòng không tiên tiến.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết trong vài tháng qua, một liên minh gồm 30 quốc gia - bao gồm Nhật Bản và Úc - đã xây dựng khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, Điện Kremlin thẳng thừng bác bỏ ý tưởng đưa quân đội NATO vào lãnh thổ Ukraine và tiếp tục yêu cầu Kiev nhượng bộ lãnh thổ.