Quốc tế

Ukraine bị tấn công, máy bay NATO xuất kích khẩn cấp

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga tiếp tục mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 19-8.

Quân đội Romania cho biết hai máy bay chiến đấu Typhoon của Đức đã được triển khai để giám sát tình hình trên không ở khu vực biên giới của Romania với Ukraine, phía Bắc quận Tulcea.

Các máy bay Đức hiện được điều động tới Romania trong khuôn khổ các nhiệm vụ “kiểm soát không phận tăng cường” của NATO dọc sườn phía Đông của khối này sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và một số khu vực miền Đông Ukraine vào năm 2014.

Ukraine bị tấn công, máy bay NATO xuất kích khẩn cấp - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Đức. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Romania thông báo hệ thống giám sát trên không của họ đã phát hiện các nhóm UAV do Nga điều động tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Tuy nhiên, không có máy bay nào xâm nhập không phận Romania.

Máy bay của các nước thành viên thường được điều động tới các quốc gia NATO như Ba Lan và Romania để ứng phó các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào Ukraine.

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 93 UAV và hai tên lửa đạn đạo vào 20 địa điểm ở nước này trong đêm 19-8. Ít nhất 62 UAV và một tên lửa đã bị bắn hạ hoặc bị áp chế.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Odessa Oleg Kiper nói rằng UAV đã tấn công cơ sở hạ tầng và cơ sở sản xuất tại TP Izmail trên sông Danube, gần biên giới với Romania - một thành viên NATO, gây ra hoả hoạn.

Trong các cuộc tấn công trước đó, UAV và tên lửa Nga được cho là đã xâm phạm không phận NATO. Một số loại đạn dược bị rơi hoặc mảnh vỡ của chúng được tìm thấy ở Romania, Lithuania và Latvia. 

Các mảnh vỡ tên lửa của Nga cũng được tìm thấy ở Moldova, quốc gia giáp với Ukraine về phía Tây Nam nhưng không phải là thành viên NATO. Ba Lan, thành viên NATO, cũng báo cáo một số vụ UAV và tên lửa Nga vi phạm không phận của mình.

Tin liên quan

NATO gấp rút xúc tiến bảo đảm an ninh cho Ukraine

NATO gấp rút xúc tiến bảo đảm an ninh cho Ukraine

(NLĐO) - Các quan chức cấp cao NATO từ 32 quốc gia thành viên sẽ họp trực tuyến trong ngày 20-8 để thảo luận về tình hình Ukraine.

Nghệ thuật đàm phán của Tổng thống Donald Trump hiệu quả bất ngờ?

(NLĐO) - Liệu chính sách ngoại giao khó lường, mang tính giao dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự tạo ra khởi đầu cho hòa bình ở Ukraine?

Điểm nóng xung đột ngày 20-8: Hé lộ 2 điều kiện cốt lõi về tình hình Ukraine

(NLĐO) – Các cuộc gặp liên tiếp của lãnh đạo Mỹ với Nga, Ukraine và châu Âu hé lộ 2 điều kiện then chốt chấm dứt xung đột: nhượng bộ lãnh thổ và bảo đảm an ninh

