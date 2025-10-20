Nga thẳng thừng từ chối đề xuất của ông Donald Trump, trút đòn cực mạnh vào Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga thẳng thừng từ chối đề xuất của ông Donald Trump, trút đòn cực mạnh vào Ukraine

Phương Linh

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 20-10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo các tiền tuyến hiện tại ở Ukraine vẫn không thay đổi.

“Chủ đề này đã được nêu ra nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ. Phía Nga luôn trả lời rằng, một câu trả lời mà ai cũng đã rõ: Lập trường nhất quán của Nga không thay đổi” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời truyền thông ngày 20-10.

Ông Peksov đang nhắc tới đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga trước đây đã bác bỏ khả năng đóng băng xung đột dọc theo các tiền tuyến hiện tại, đồng thời được cho là yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ tỉnh Donetsk.

Những bình luận này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10. Ukraine được cho là đã ra về trong sự thất vọng, khi có thông tin Nhà Trắng gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ theo mong muốn của Nga. 

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần khẳng định sẽ không làm vậy, đồng thời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện để mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về đề xuất hòa bình ở Ukraine trong tuần này, bước đầu tiên cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga - Mỹ ở Hungary trong thời gian tới.

Nga từ chối đề xuất của ông Trump - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày 20-10, Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba thông tin quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng, gồm cơ sở cảng và đường sắt. “Công nhân cảng đã ở trong hầm trú ẩn, may mắn không có thương vong. Một số cảng tạm thời không tiếp nhận tàu. Giao thông sẽ hoạt động trở lại khi tình hình ổn định” - ông nói thêm.

Theo thông tin trên Telegram, hai chuyến tàu hoạt động trên tuyến Uzhhorod - Kharkiv và Kharkiv - Lviv khởi hành từ ga Plysky bị chậm khoảng một giờ do thay thế đầu máy. Các tuyến đường trong khu vực cũng thay đổi, với một số chuyến tàu ở vùng ngoại ô đến chậm hơn dự kiến.

Trước đó, ông Oleksandr Pertsovskyi - người đứng đầu khu vực Ukrzaliznytsia - cho biết Nga nhắm vào mạng lưới đường sắt để phá vỡ kết nối với các vùng tiền tuyến, đặc biệt khu vực Sumy và Chernihiv. Ông Pertsovskyi cho biết Nga tập trung vào các tuyến đường chính, nhưng cũng chú tâm vào những tuyến dự phòng.

Ông Pertsovskyi cho biết thêm hành khách được sơ tán an toàn và chuyển sang tuyến xe buýt đến Sumy, Konotop, Shostka và các thành phố lân cận, tránh xa khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tối 19-10 (giờ địa phương), lực lượng Nga tấn công một cơ sở năng lượng ở quận Koryukivsky thuộc Chernihiv, khiến khoảng 55.000 người rơi vào cảnh mất điện. 

Sáng sớm 20-10, quân đội Nga một lần nữa nhắm vào cơ sơ hạ tầng năng lượng trong khu vực, lần này ở quận Nizhyn, ảnh hưởng tới 2.700 người.

Công ty điện Chernihivoblenergo cho biết thiệt hại “rất lớn” và các kỹ sư đang làm việc ngày đêm để khắc phục hậu quả.

Theo Không quân Ukraine, Nga phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 60 máy bay không người lái tấn công loại Shahed và Geran từ bốn hướng. Khoảng 40 trong số này là Shahed.

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine tuyên bố được Mỹ cung cấp hàng chục hệ thống Patriot

Tổng thống Ukraine tuyên bố được Mỹ cung cấp hàng chục hệ thống Patriot

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng cung cấp 25 hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Ukraine - Mỹ lên tiếng về vấn đề quan trọng

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những bình luận đầu tiên sau khi trở về từ Washington, nơi ông gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điểm nóng xung đột ngày 20-10: Bức ảnh chưa từng có về tiêm kích được Nga “giấu kín”

(NLĐO) - Hình ảnh bên trong khoang vũ khí chính của tiêm kích Su-57 lần đầu tiên được hé lộ bằng một bức ảnh được chia sẻ trực tuyến.

Ukraine tổng thống nga Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo