Nga thẳng thừng từ chối đề xuất của ông Donald Trump, trút đòn cực mạnh vào Ukraine

“Chủ đề này đã được nêu ra nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ. Phía Nga luôn trả lời rằng, một câu trả lời mà ai cũng đã rõ: Lập trường nhất quán của Nga không thay đổi” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời truyền thông ngày 20-10.

Ông Peksov đang nhắc tới đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga trước đây đã bác bỏ khả năng đóng băng xung đột dọc theo các tiền tuyến hiện tại, đồng thời được cho là yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ tỉnh Donetsk.

Những bình luận này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17-10. Ukraine được cho là đã ra về trong sự thất vọng, khi có thông tin Nhà Trắng gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ theo mong muốn của Nga.

Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần khẳng định sẽ không làm vậy, đồng thời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện để mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về đề xuất hòa bình ở Ukraine trong tuần này, bước đầu tiên cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga - Mỹ ở Hungary trong thời gian tới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày 20-10, Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba thông tin quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng, gồm cơ sở cảng và đường sắt. “Công nhân cảng đã ở trong hầm trú ẩn, may mắn không có thương vong. Một số cảng tạm thời không tiếp nhận tàu. Giao thông sẽ hoạt động trở lại khi tình hình ổn định” - ông nói thêm.

Theo thông tin trên Telegram, hai chuyến tàu hoạt động trên tuyến Uzhhorod - Kharkiv và Kharkiv - Lviv khởi hành từ ga Plysky bị chậm khoảng một giờ do thay thế đầu máy. Các tuyến đường trong khu vực cũng thay đổi, với một số chuyến tàu ở vùng ngoại ô đến chậm hơn dự kiến.

Trước đó, ông Oleksandr Pertsovskyi - người đứng đầu khu vực Ukrzaliznytsia - cho biết Nga nhắm vào mạng lưới đường sắt để phá vỡ kết nối với các vùng tiền tuyến, đặc biệt khu vực Sumy và Chernihiv. Ông Pertsovskyi cho biết Nga tập trung vào các tuyến đường chính, nhưng cũng chú tâm vào những tuyến dự phòng.

Ông Pertsovskyi cho biết thêm hành khách được sơ tán an toàn và chuyển sang tuyến xe buýt đến Sumy, Konotop, Shostka và các thành phố lân cận, tránh xa khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tối 19-10 (giờ địa phương), lực lượng Nga tấn công một cơ sở năng lượng ở quận Koryukivsky thuộc Chernihiv, khiến khoảng 55.000 người rơi vào cảnh mất điện.

Sáng sớm 20-10, quân đội Nga một lần nữa nhắm vào cơ sơ hạ tầng năng lượng trong khu vực, lần này ở quận Nizhyn, ảnh hưởng tới 2.700 người.

Công ty điện Chernihivoblenergo cho biết thiệt hại “rất lớn” và các kỹ sư đang làm việc ngày đêm để khắc phục hậu quả.

Theo Không quân Ukraine, Nga phóng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 60 máy bay không người lái tấn công loại Shahed và Geran từ bốn hướng. Khoảng 40 trong số này là Shahed.