Quốc tế

Tổng thống Ukraine - Mỹ lên tiếng về vấn đề quan trọng

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những bình luận đầu tiên sau khi trở về từ Washington, nơi ông gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa viết trên mạng xã hội hôm 19-10 rằng Ukraine sẽ không bao giờ trao bất kỳ "phần thưởng nào" cho đối phương và tin tưởng vào việc các đồng minh sẽ giữ vững lập trường này.

Ông cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu và Mỹ có những bước đi quyết đoán, đồng thời cho biết đã đến lúc cần có một cuộc họp khác giữa "liên minh những người tự nguyện" do châu Âu đứng đầu.

Theo Guardian, trước đó ông Zelensky đã bay tới Washington với hy vọng tận dụng sự thất vọng ngày càng tăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi hội nghị thượng đỉnh ở Alaska không tạo ra được bước đột phá nào trong việc giải quyết xung đột.

Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã ra về tay trắng khi nhà lãnh đạo Mỹ nhắm đến nỗ lực ngoại giao mới sau thỏa thuận hòa bình ở Gaza tuần trước và không đưa ra lời hứa nào về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ "đổi đất lấy hòa bình" - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: RBC-Ukraine

Ông Donald Trump đã tỏ ra lạc quan hơn nhiều về triển vọng đạt được thỏa thuận kể từ cuộc gọi dài với ông Putin hôm 16-10, trong đó họ đã đồng ý sớm gặp nhau tại Budapest - Hungary. Cuộc gọi diễn ra chỉ 1 ngày trước khi ông Donald Trump gặp tổng thống Ukraine.

Sau khi gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán "rất thú vị và thân thiện, nhưng tôi đã nói với ông ấy, cũng như tôi đã đề xuất mạnh mẽ với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt xung đột và đi đến một THỎA THUẬN".

Nhưng một số nguồn thạo tin cho biết tổng thống Mỹ đã đề cập đến việc "đổi đất để lấy hòa bình" trong cuộc họp và phái đoàn Ukraine rời đi trong tâm trạng thất vọng.

Trong các tuyên bố công khai ngay sau đó, ông Donald Trump nói rằng ông đã đề nghị hai bên Nga và Ukraine "dừng lại tại nơi mà họ đang ở" và ngừng bắn ngay lập tức.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài NBC ngay sau đó, ông Zelensky nói: “Vâng, tôi đồng ý. Nếu chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh và tiến tới đàm phán hòa bình, một cách khẩn trương và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần phải giữ nguyên vị trí hiện tại, không trao thêm bất cứ điều gì cho ông Putin".

Bình luận này được nhiều cơ quan truyền thông bao gồm RBC-Ukraine, RT, Kenyastar... trích lại.

Cũng trong ngày 19-10, ông Donald Trump xuất hiện trên chương trình Sunday Morning Futures của đài Fox News và bình luận về vấn đề nói trên.

Khi được hỏi liệu ông Putin có sẵn sàng chấm dứt xung đột "mà không lấy đi thứ gì đáng kể của Ukraine" hay không, ông Donald Trump trả lời: "Chà, ông ấy sẽ lấy đi một thứ gì đó." Cuộc phỏng vấn này được ghi hình trước khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm hôm 16-10.

Sau đó, vào tối 19-10, khi đang bay từ Florida đến Washington, tổng thống Mỹ đã một lần nữa nhắc lại rằng Ukraine sẽ cần phải từ bỏ lãnh thổ bằng cách chấm dứt giao tranh "tại các ranh giới hiện tại", theo AP.

“Phần còn lại rất khó thương lượng nếu bạn định nói "Anh lấy cái này, chúng tôi lấy cái kia". Các bạn biết đấy, có rất nhiều cách sắp xếp khác nhau” - ông Donald Trump nói.

