Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga

Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine - cho biết trạm biến áp Veshkayma tại tỉnh Ulyanovsk của Nga đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm 17 và ngày 18-10. Vụ việc đã gây ra hai vụ nổ và một vụ hỏa hoạn. Khu dân cư Veshkayma bị mất điện tạm thời, nhưng đã khôi phục vào sáng 19-10.

Trạm biến áp Veshkayma là nút thắt quan trọng trong hệ thống năng lượng của Nga, nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine gần 1.500 km. Veshkayma là trung tâm chính trong vành đai năng lượng Volga, kết nối các khu vực Ulyanovsk, Mordovia, Chuvashia và Samara.

Trạm biến áp Veshkayma ở vùng Ulyanovsk. Ảnh: Google Maps

Veshkayma cũng xử lý dòng chảy trung chuyển từ các hồ chứa và nhà máy thủy điện, cung cấp điện cho miền Trung nước Nga, đồng thời liên kết điện từ các nhà máy thủy điện Syzran và Zhiguli với nhiều khu vực khác.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 41 máy bay không người lái, gồm 5 chiếc trên bầu trời Bashkortostan và Kaluga, ba chiếc ở Moscow Oblast, và những chiếc khác ở Ryazan, Belgorod, Oryol,...

Trong khi đó, Thống đốc Volodymyr Kohut báo cáo lực lượng Nga nhắm tới Poltava vào đêm 18-10. Moscow phóng 164 chiếc Shahed, Gerbera và nhiều loại máy bay không người lái sát thủ khác, cùng ba tên lửa S-300. Các quan chức Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc khống chế 136 máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga được cho là lần đầu tiên tấn công vùng ngoại ô Mykolaiv bằng bom dẫn đường hôm 16-10.

Serhiy Bratchuk - phát ngôn viên lực lượng Quân đội Tình nguyện Ukraine Phương Nam - cho biết có nhiều bình luận trái chiều về cuộc không kích. Một số báo cáo mô tả loại vũ khí này là bom dẫn đường, mặc dù chưa thể xác định chính xác loại đạn. Ông Bratchuk tiết lộ có ý kiến xác định lực lượng Nga dùng đạn Hrim-E1 cải tiến.

“Tầm bay của loại bom này nằm trong khoảng 120-150 km, với độ cao khá lớn. Các chuyên gia vẫn đang xác định loại đạn” - ông nói.

Ông Bratchuk cho rằng Nga có thể đang thử nghiệm các phiên bản cải tiến của những loại đạn hiện có. Trong khi đó, Ukraine cùng các chuyên gia và đối tác quốc tế đang trên đà hoàn thiện máy bay đánh chặn bom dẫn đường.