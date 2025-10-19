Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố đánh trúng một trạm biến áp quan trọng của Nga, cơ sở kết nối 4 khu vực và vận chuyển điện từ các hồ chứa và nhà máy thủy điện.

Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine - cho biết trạm biến áp Veshkayma tại tỉnh Ulyanovsk của Nga đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm 17 và ngày 18-10. Vụ việc đã gây ra hai vụ nổ và một vụ hỏa hoạn. Khu dân cư Veshkayma bị mất điện tạm thời, nhưng đã khôi phục vào sáng 19-10.

Trạm biến áp Veshkayma là nút thắt quan trọng trong hệ thống năng lượng của Nga, nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine gần 1.500 km. Veshkayma là trung tâm chính trong vành đai năng lượng Volga, kết nối các khu vực Ulyanovsk, Mordovia, Chuvashia và Samara.

Ukraine đánh trúng trạm biến áp quan trọng của Nga - Ảnh 1.

Trạm biến áp Veshkayma ở vùng Ulyanovsk. Ảnh: Google Maps

Veshkayma cũng xử lý dòng chảy trung chuyển từ các hồ chứa và nhà máy thủy điện, cung cấp điện cho miền Trung nước Nga, đồng thời liên kết điện từ các nhà máy thủy điện Syzran và Zhiguli với nhiều khu vực khác.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 41 máy bay không người lái, gồm 5 chiếc trên bầu trời Bashkortostan và Kaluga, ba chiếc ở Moscow Oblast, và những chiếc khác ở Ryazan, Belgorod, Oryol,...

Trong khi đó, Thống đốc Volodymyr Kohut báo cáo lực lượng Nga nhắm tới Poltava vào đêm 18-10. Moscow phóng 164 chiếc Shahed, Gerbera và nhiều loại máy bay không người lái sát thủ khác, cùng ba tên lửa S-300. Các quan chức Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc khống chế 136 máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga được cho là lần đầu tiên tấn công vùng ngoại ô Mykolaiv bằng bom dẫn đường hôm 16-10.

Serhiy Bratchuk - phát ngôn viên lực lượng Quân đội Tình nguyện Ukraine Phương Nam - cho biết có nhiều bình luận trái chiều về cuộc không kích. Một số báo cáo mô tả loại vũ khí này là bom dẫn đường, mặc dù chưa thể xác định chính xác loại đạn. Ông Bratchuk tiết lộ có ý kiến xác định lực lượng Nga dùng đạn Hrim-E1 cải tiến.

“Tầm bay của loại bom này nằm trong khoảng 120-150 km, với độ cao khá lớn. Các chuyên gia vẫn đang xác định loại đạn” - ông nói.

Ông Bratchuk cho rằng Nga có thể đang thử nghiệm các phiên bản cải tiến của những loại đạn hiện có. Trong khi đó, Ukraine cùng các chuyên gia và đối tác quốc tế đang trên đà hoàn thiện máy bay đánh chặn bom dẫn đường.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 19-10: Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ hiếm hoi

Điểm nóng xung đột ngày 19-10: Nga - Ukraine ngừng bắn cục bộ hiếm hoi

(NLĐO) - IAEA cho biết công việc sửa chữa đường dây điện - bị hư hỏng 4 tuần nay - tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã được bắt đầu.

Tổng thống Mỹ - Ukraine kêu gọi Nga cùng dừng ở "vị trí hiện tại"

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ đề xuất của Tống thống Mỹ Donald Trump rằng Nga và Ukraine nên dừng xung đột ở "vị trí hiện tại".

Điểm nóng xung đột ngày 18-10: Ukraine bất ngờ được "nhận quà" sớm từ Anh

(NLĐO) - Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Mỹ, Ukraine tiếp nhận hàng trăm tên lửa đa năng hạng nhẹ từ đồng minh Anh.

Ukraine bom dẫn đường Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo