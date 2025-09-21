Nga trút mưa tên lửa, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Tờ Bloomberg dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một số trạm bơm dọc theo đường ống dẫn dầu chính vận chuyển dầu thô đến cảng Novorossiysk ở biển Đen. Các cơ sở này nằm cách TP Novorossiysk thuộc tỉnh Krasnodar (Nga) khoảng 1.700 km.

Trước đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, máy bay không người lái (UAV) đã gây ra các vụ nổ tại 2 nhà máy lọc dầu ở vùng Volga.

Bộ này cho biết trên trang Facebook của mình rằng các vụ nổ đã được ghi nhận tại các nhà máy lọc dầu Saratov và Novokuibyshevsk của Công ty dầu khí Rosneft. Các cơ sở này lần lượt cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 1.100 km và 1.800 km.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một cuộc tấn công khác xảy ra tại một "trạm sản xuất" ở vùng Samara. Tại đây, dầu "có mật độ cao và thấp từ các mỏ khác nhau, được pha trộn để tạo ra loại dầu xuất khẩu Urals".

Hình ảnh được cho là cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Saratov của Nga lan truyền trên mạng. Ảnh: X

Tờ Bloomberg cho biết hiện Nga chưa xác nhận các sự cố mới nhất. Trong khi đó, Bộ phận báo chí của công ty Rosneft không trả lời yêu cầu bình luận qua email vì ngoài giờ làm việc.

Kể từ tháng 8, lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, vì Kiev đặt mục tiêu cắt giảm nguồn cung nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Mặc dù các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu chưa được xác nhận, thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busargin, chia sẻ trên kênh Telegram của mình rằng cửa sổ hai tòa nhà chung cư tan tành trong đêm.

Tại vùng Samara, nơi có nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk, một cuộc tấn công vào "các cơ sở dầu khí" cũng xảy ra vào sáng ngày 20-9, theo một cơ quan truyền thông địa phương trích lời thống đốc Vyacheslav Fedorishchev.

Nhà máy Novokuibyshevsk có công suất xử lý thiết kế hơn 177.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy lọc dầu Saratov có thể sản xuất khoảng 140.000 thùng mỗi ngày.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 149 UAV của Ukraine trong đêm. Trong khi đó, lực lượng Moscow lại phóng 40 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và khoảng 580 UAV vào Ukraine.

Đài BBC dẫn thông tin từ Không quân Ukraine tuyên bố Moscow đã phóng 619 UAV và tên lửa.