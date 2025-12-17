Nga - Ukraine liên tiếp "ăn miếng trả miếng", tập kích quyết liệt

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công nước này trong đêm bằng máy bay không người lái phóng từ nhiều hướng. “Đối phương đã tấn công bằng 69 máy bay không người lái thuộc các loại Shahed, Gerbera và nhiều loại khác” - bài đăng trên Telegram cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm chiến dịch đánh chặn đã thành công nhờ phối hợp giữa không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, hệ thống không người lái, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Quốc phòng.

Theo dữ liệu sơ bộ, tính đến 9 giờ ngày 17-12 (giờ địa phương), hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 37 máy bay không người lái ở phía Bắc, Nam và Đông. Ngoài ra, Ukraine ghi nhận 29 chiếc khác ở 12 địa điểm.

Odesa ở phía Nam chứng kiến 2 đợt tấn công, gây hư hại hạ tầng giao thông. Còn Thống đốc vùng Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, thông báo một tòa chung cư và cơ sở hạ tầng bị nhắm mục tiêu, song chưa rõ hậu quả.

Không quân Ukraine ngày 17-12 tuyên bố đã chặn 69 máy bay không người lái của Nga. Ảnh: DSNS

Cùng ngày 17-12, Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Nga báo cáo máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới TP Slavyansk-on-Kuban ở vùng Krasnodar Krai của Nga. Kênh Telegram Shot dẫn lời người dân địa phương cho biết vụ việc bắt đầu ngay sau nửa đêm và kéo dài ít nhất 3 giờ, với khoảng 18 vụ nổ trên khắp thành phố.

Một đám cháy bùng phát ở một quận, song giới chức không nêu vị trí chính xác. Theo kênh Telegram Exilenova+, đám cháy trong khuôn viên một nhà máy lọc dầu địa phương. Chiến dịch máy bay không người lái cũng ảnh hưởng tới Saratov và Engels thuộc vùng Saratov của Nga. Theo Shot, nhân chứng nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 94 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, gồm 31 chiếc trên vùng Krasnodar Krai, 22 chiếc trên vùng Rostov và 8 chiếc trên vùng Saratov.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã nhắm vào cơ sở hạ tầng tại nhà máy lọc dầu Slavyansky ở TP Slavyansk-on-Kuban. Nhà máy lọc dầu Slavyansk thuộc sở hữu của Slavyansk ECO, có công suất chế biến hàng năm 5,2 triệu tấn. Nơi này bị tấn công hai lần trong năm 2025, vào ngày 13-8 và 30-11.

Bộ Tổng tham mưu cũng thông tin về đợt đánh vào kho dầu Nikolaevskaya ở vùng Rostov của Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một bể chứa nhiên liệu và tàu sông Captain Gibert bị hư hại. Ngoài ra, một kho pháo binh dã chiến thuộc đơn vị Lữ đoàn Hậu cần Độc lập 101 của Nga bị tấn công tại vùng Luhansk.