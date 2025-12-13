Nga - Ukraine xoáy trọng tâm ngừng bắn vào vùng Donbas, quyết không nhượng bộ

Ông Yury Ushakov - cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - ngày 12-12 khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ có khả năng thực hiện khi nào lực lượng Ukraine rút khỏi toàn bộ khu vực Donbas - tờ Kommersant đưa tin.

“Lệnh ngừng bắn chỉ được thực hiện sau khi quân đội Ukraine rút lui. Liên bang Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này, không bằng đàm phán thì cũng bằng biện pháp quân sự. Mọi diễn biến sẽ hoàn toàn phụ thuộc điều này” - ông Ushakov nhấn mạnh.

Nga đang nắm giữ toàn bộ vùng Luhansk và khoảng 80% vùng Donetsk. Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát một số thành phố lớn, gồm Sloviansk và Kramatorsk.

Ngoài ra, ông Ushakov cho biết theo kế hoạch hòa bình, Nga sẽ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Rosgvardiya đến những khu vực tại Donbas đang được Ukraine kiểm soát. Theo ông, quân đội Nga sẽ không có mặt ở những khu vực này.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

“Khả năng cao không có binh lính ở đó, cả Nga lẫn Ukraine. Nhưng sẽ có Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và cảnh sát, biện pháp cần thiết duy trì trật tự và tái sắp xếp cuộc sống của người dân” - ông Ushakov nói.

Vệ binh Quốc gia Nga là lực lượng quân sự nội bộ gồm khoảng 400.000 người, được triển khai ở Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, năm 2022. Năm 2023, Nga thông qua đạo luật cho phép Lực lượng Vệ binh mua và sử dụng vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo binh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ trong đề xuất hòa bình nên được giải quyết thông qua trưng cầu dân ý.

Cùng ngày 12-12, Văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ tuyên bố Kiev sẵn sàng đồng thuận với “vùng đệm” hoặc khu vực phi quân sự ở cả hai phía của chiến tuyến Donbas - theo Kyiv Post.

Tờ Le Monde đưa tin ý tưởng này được châu Âu ủng hộ và xuất hiện trong bản kế hoạch hòa bình sửa đổi của Mỹ.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - cho rằng cách diễn giải của Le Monde đã phóng đại những cuộc thảo luận.

“Về mặt lý thuyết, khuôn khổ thảo luận, gồm khả năng hình thành vùng đệm hoặc khu phi quân sự, cần được giám sát tích cực. Nhưng tất cả đang dừng ở bước bàn bạc trong đề nghị đảm bảo an ninh, chứ không phải đề xuất cụ thể. Tổng thống Ukraine sẽ là người công bố các quyết định cuối cùng” - ông Podolyak tiết lộ.

Tổng thống Zelensky ngày 11-12 xác nhận khu vực phi quân sự là một phần cuộc thảo luận hiện tại, xoay quanh việc kêu gọi quân Ukraine rút lui và ngăn quân Nga tiến vào.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine được xúc tiến mạnh mẽ kể từ tháng 11 sau khi Mỹ công bố kế hoạch 28 điểm. Tuy nhiên, Ukraine và châu Âu cáo buộc đề xuất này thiên vị Nga. Ông Zelensky sau đó thông tin bản sửa đổi đã hoàn thành và chuyển cho Mỹ, rút gọn còn 20 điểm.