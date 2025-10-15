Điều chỉnh quy hoạch sân bay toàn quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều chỉnh quy hoạch sân bay toàn quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về quy mô, cấp sân bay và ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1102 ngày 20-7-2025 với quy mô cấp sân bay là cấp 4F.

Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, điều chỉnh nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1102 với nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 485.472 tỉ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cấp sân bay 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) là cấp độ cao nhất trong phân loại sân bay, cho phép tiếp nhận máy bay cỡ lớn như Airbus A380, Boeing 747-8. Theo quy chuẩn, sân bay 4F phải có đường băng tối thiểu 1.800m, có thể đón máy bay với sải cánh từ 65 đến dưới 80 mét và khoảng cách giữa hai bánh đáp chính từ 14 đến dưới 16 mét.

Xây dựng Gia Bình thành trung tâm hàng không mới của khu vực

Bộ Xây dựng cũng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiêu chuẩn cấp sân bay 4F với công suất 50 triệu khách/năm, gần 2.000 ha đất, trở thành trung tâm hàng không mới của khu vực.

Sân bay Gia Bình được phát triển theo 2 giai đoạn chính. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, được quy hoạch đạt công suất phục vụ khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của Gia Bình được mở rộng đáng kể, tăng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quyết định cũng phê duyệt tổng nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1.960 ha. Trong đó, đất dành cho các công trình hàng không dân dụng lên tới 943,94 ha; đất quy hoạch cho các công trình khu bay dùng chung là 99,94 ha và đất phục vụ an ninh quốc phòng là 75,07 ha.

Quy hoạch cũng chi tiết hóa các khu vực chức năng. Nhà ga hành khách trong giai đoạn 2021-2030 được quy hoạch tại khu vực phía Đông, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm. Đến tầm nhìn năm 2050, nhà ga hành khách được mở rộng về phía Tây để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm.

Tương tự, nhà ga hàng hóa cũng được quy hoạch tại khu vực phía Đông trong giai đoạn đầu và được mở rộng về phía Đông trong tầm nhìn 2050, đồng thời dự phòng phát triển tại khu vực phía Nam khi có nhu cầu.

Quy hoạch yêu cầu phải định hướng kết nối sân bay Gia Bình với tuyến cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới sân bay và TP Hải Phòng.

Tin liên quan

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 161 ngàn tỉ đồng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hơn 161 ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Ước tính chi phí đầu tư sân bay Gia Bình 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 tỉ đồng tầm nhìn đến 2050. Nhu cầu sử dụng đất 1.960 ha.

Sân bay Gia Bình sẽ thành trung tâm trung chuyển quy mô khu vực

(NLĐO)- Phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sân bay Gia Bình hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa quy mô khu vực.

Bộ Công an có cơ chế đặc thù để lựa chọn nhà đầu tư sân bay Gia Bình

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3 ngày 14-8 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

sân bay hàng không Quy hoạch sân bay sân bay Gia Bình vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo