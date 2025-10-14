Ngân 98 bị bắt, bất ngờ công ty sản xuất sản phẩm giảm cân đã giải thể

Ngày 13-10, Công an TP HCM chính thức khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm.



Sản phẩm giảm cân mà ngân 98 rao bán rầm rộ trước khi bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 đứng sau Công ty ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng tên M.T.V). Dù không trực tiếp nắm pháp nhân nhưng toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân" mang tên Super Detox X3, X7, X1000 – những sản phẩm được cấp phép lưu hành hợp pháp.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm loại sản phẩm khác tên "viên rau củ Collagen". Loại này không hề được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng "tăng hiệu quả giảm cân".

Đến khi bị bắt, Ngân 98 thừa nhận đã quá tin tưởng vào nhà sản xuất nên dẫn đến chủ quan, đồng thời thừa nhận khi thấy nhà sản xuất làm được giấy công bố và giấy kiểm nghiệm nên nghĩ sản phẩm thật sự có chất lượng.

Ngân 98 bị bắt và công ty sản xuất sản phẩm giảm cân đã chính thức giải thể

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các đơn vị liên quan, gồm Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm... kiểm tra, rà soát và lấy mẫu các sản phẩm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong số các sản phẩm nêu trên, chỉ duy nhất X7 Plus được tiếp nhận bản công bố sản phẩm tại Cục. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ZUBU (địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm, sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla, Hà Nội. Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp bất kỳ giấy xác nhận nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm kể trên.

Đáng chú ý, thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla được thành lập từ tháng 7-2022, trụ sở điểm khu công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1982) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật, với vốn điều lệ ban đầu 9 tỉ đồng. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng thành lập, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, (SN 1982).

Ngày 12-9 vừa qua, doanh nghiệp này thông báo tăng vốn điều lệ lên 25 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ sau 10 ngày, tức đến ngày 22-9-2025, doanh nghiệp bất ngờ thông báo giải thể với lý do là hoạt động không hiệu quả.