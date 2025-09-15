HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngăn chặn hiệu quả nạn bạo hành trẻ

Tuấn Anh

Tình trạng bạo hành trẻ em chưa khi nào lắng dịu trong những năm gần đây.

Chỉ tính từ năm 2021, khi cháu bé ở chung cư tại TP HCM thiệt mạng do đòn roi của người sống chung với cha ruột, tới nay số vụ gây thương tâm nhiều tới mức khó đếm xuể, xảy ra ở bất cứ địa phương nào.

Cha mẹ đánh con, người trong gia đình tấn công cháu, nhân viên mái ấm hành hung trẻ… là những mặt nổi được báo chí hay mạng xã hội phát hiện, lên án, góp tiếng nói đòi công bằng cho trẻ. Phần chìm của tảng băng mang tên bạo lực ấy còn gây bức xúc hơn nhiều. Chẳng hạn, mới đây, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm rõ lời kêu cứu của một bé trai rằng bị mẹ kế dùng đủ thứ, từ điện thoại đến hung khí, tác động lên thân thể.

Đáng nói, điểm chung của những kẻ gây ra nỗi đau tinh thần lẫn thể xác cho trẻ là trần tình với cơ quan chức năng rằng do "nóng giận", "muốn dạy dỗ trẻ nên người" hoặc đổ lỗi nạn nhân "hư".

Sau những vụ việc ấy, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lại kịch liệt lên án, phản đối các hành vi xâm hại trẻ em. Đây là tiếng nói cần thiết, có điều mang tính chất giải quyết hậu quả, "chống" hơn là "phòng".

Để ngăn chặn hiệu quả những vụ việc đáng tiếc xảy ra với trẻ, các cơ quan chức năng, như Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, nên xây dựng chương trình truyền thông lẫn hành động cụ thể, chi tiết, thiết thực hơn. Trong đó, việc đồng hành với trẻ cần dựa trên sự phối hợp thực chất với các ngành văn hóa, giáo dục, công an cũng như chính quyền địa phương. Có như thế, những tảng băng chìm mới tan dần.


