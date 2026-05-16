Lao động

Ngăn chặn ma túy trong công nhân, người lao động

Thanh Nga

(NLĐO) - Chương trình nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, ổn định tình hình an ninh trật tự tại đơn vị, doanh nghiệp.

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, sáng 16-5, Công đoàn phường Chánh Hưng, TPHCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Báo cáo viên phổ biến các tác hại của ma túy và cách nhận diện, phòng ngừa

Tại chương trình, hơn 200 đoàn viên, người lao động đã được tham quan Phòng trưng bày tác hại ma túy, giúp họ được tìm hiểu, hướng dẫn nhận diện một số loại ma túy. 

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng phổ biến về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và tự bảo vệ trước các nguy cơ liên quan đến ma túy cho đoàn viên, người lao động.

Người lao động được hướng dẫn nhận diện một số loại ma túy

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cũng trong dịp này, Công đoàn phường Chánh Hưng tổ chức Lễ trao quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trạm y tế phường Chánh Hưng và Công ty TNHH Nhà hàng Nguyễn Linh.

Công đoàn phường Chánh Hưng trao quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các Công đoàn cơ sở

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng 60 phần quà gồm các nhu yếu phẩm nhằm san sẻ phần nào gánh nặng với những đoàn viên nghiệp đoàn trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn.

