Ngăn chặn người phụ nữ cầm xấp tiền 500.000 đồng, suýt làm chuyện dại dột

Ngày 25-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa kịp thời phối hợp ngăn chặn việc 2 người dân ra ngân hàng rút tiền để gửi cho đối tượng lừa đảo, sau khi bị các đối tượng này gọi điện tự xưng cán bộ, công an đe dọa.

Công an xã Thiệu Hóa đã kịp thời ngăn chặn việc ông T.V.N. (giữa) đi rút tiền để chuyển cho các đối tượng lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà V.T.K. (SN 1955; ngụ thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa) có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Agribank chi nhánh Thiệu Hóa, trên tay cầm một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tinh thần hoảng loạn, lo sợ.

Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại và hỏi thăm tình hình của bà K.. Qua làm việc, công an xã xác định, bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe doạ, thao túng tâm lý. Theo lời bà K. trình bày, khoảng 14 giờ ngày 11-12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là "cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa", thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỉ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra.

Các đối tượng đe doạ và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do lo sợ nên bà đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán, đồng thời chuẩn bị rút số tiền 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì được tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tương tự, khoảng 12 giờ ngày 22-12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, người này có biểu hiện hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ nhân viên bưu điện, Công an xã Thiệu Hóa đã ngay lập tức có mặt. Làm việc với cơ quan công an, ông T.V.N. (SN 1962, ngụ xã Thiệu Quang) cho biết trong sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo tài khoản ngân hàng của ông "liên quan đến một vụ án lừa đảo" và đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông không chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Lo sợ, ông N. đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng để chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng. Rất may công an đã có mặt kịp thời ngăn chặn.