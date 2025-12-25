Ngăn chặn người phụ nữ cầm xấp tiền 500.000 đồng, suýt làm chuyện dại dột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ngăn chặn người phụ nữ cầm xấp tiền 500.000 đồng, suýt làm chuyện dại dột

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thấy một người phụ nữ có hiểu hiện hoảng sợ, trên tay cầm xấp tiền 500.000 đồng, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn người này làm chuyện dại dột

Ngày 25-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa kịp thời phối hợp ngăn chặn việc 2 người dân ra ngân hàng rút tiền để gửi cho đối tượng lừa đảo, sau khi bị các đối tượng này gọi điện tự xưng cán bộ, công an đe dọa.

Ngăn chặn người phụ nữ cầm xấp tiền 500.000 đồng, suýt làm chuyện dại dột - Ảnh 1.

Công an xã Thiệu Hóa đã kịp thời ngăn chặn việc ông T.V.N. (giữa) đi rút tiền để chuyển cho các đối tượng lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà V.T.K. (SN 1955; ngụ thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa) có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Agribank chi nhánh Thiệu Hóa, trên tay cầm một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tinh thần hoảng loạn, lo sợ.

Ngay lập tức, tổ công tác đã dừng lại và hỏi thăm tình hình của bà K.. Qua làm việc, công an xã xác định, bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe doạ, thao túng tâm lý. Theo lời bà K. trình bày, khoảng 14 giờ ngày 11-12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là "cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa", thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỉ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra.

Các đối tượng đe doạ và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do lo sợ nên bà đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán, đồng thời chuẩn bị rút số tiền 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì được tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tương tự, khoảng 12 giờ ngày 22-12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, người này có biểu hiện hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ nhân viên bưu điện, Công an xã Thiệu Hóa đã ngay lập tức có mặt. Làm việc với cơ quan công an, ông T.V.N. (SN 1962, ngụ xã Thiệu Quang) cho biết trong sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo tài khoản ngân hàng của ông "liên quan đến một vụ án lừa đảo" và đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông không chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Lo sợ, ông N. đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng để chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng. Rất may công an đã có mặt kịp thời ngăn chặn.

Qua 2 vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi xưng danh cơ quan công an, toà án, viện Kiểm sát... Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh và kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Tin liên quan

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

(NLĐO) - Nhờ sự nhanh nhạy của nữ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn bà lão 76 tuổi chuyển tiền 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an.

Ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo

Ngày 4-8, Công an phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa ngăn chặn thành công 2 vụ lừa đảo.

Đà Nẵng: Một thiếu uý ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền ngay tại ngân hàng

(NLĐO) - Khi giao dịch tại ngân hàng, thiếu úy Lê Đức Lành, cán bộ Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), thấy bà N.T.T. đang thực hiện thủ tục chuyển tiền và nghi bà bị lừa đảo.

lừa đảo lừa đảo qua mạng Công an Thanh Hóa biểu hiện bất thường chuyển tiền Ngăn chặn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo