HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngăn chặn UAV uy hiếp an ninh, an toàn tại sân bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn hàng không và phối hợp xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép.

Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Đà Nẵng; UBND các tỉnh: Điện Biên, Quảng Ninh; Thanh Hóa; Nghệ An và Quảng Trị về tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn hàng không và phối hợp xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, những năm gần đây, hoạt động vận tải hàng không tại khu vực miền Bắc tiếp tục phát triển, tần suất khai thác chuyến bay gia tăng, đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.

Qua hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành, Cảng vụ hàng không miền Bắc ghi nhận tại một số cảng hàng không, sân bay khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục phát sinh các hành vi như thả diều; chiếu đèn laze, ánh sáng cường độ cao; sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Một số trường hợp vi phạm đã làm gián đoạn hoạt động khai thác, ảnh hưởng đến công tác phục vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không, gây thiệt hại kinh tế đối với hành khách và các hãng hàng không.

Các sự việc trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không. Theo thống kê của hãng hàng không Vietnam Airlines, trong giai đoạn từ ngày 17 đến 24-2-2026, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỉ đồng cho Hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Điều này cho thấy nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không còn hiện hữu và tiếp tục cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, phối hợp xử lý.

Để thực hiện phòng ngừa các vi phạm về an ninh, an toàn hàng không, nhằm tiếp tục phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, Cảng vụ hàng không miền Bắc đề nghị UBND thành phố và các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quy định pháp luật bảo đảm an toàn hàng không, chú trọng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay, thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Đồng thời khuyến cáo người dân, tổ chức trên địa bàn không thực hiện các hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời; chiếu đèn laze; sử dụng flycam; sử dụng thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, chỉ đạo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong ngành hàng không trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và quy trình phối hợp xử lý khi xảy ra các tình huống ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Tại cuộc họp, Cục Hàng không Việt Nam đã giao các phòng chuyên môn và các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV; phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo tới cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không, sân bay về nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không, hậu quả pháp lý và chế tài xử lý đối với hành vi sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép.

Cục cũng đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay.

Tin liên quan

Vụ việc thiết bị không người lái "xâm nhập" sân bay Cát Bi: Xác định người thả diều

Vụ việc thiết bị không người lái "xâm nhập" sân bay Cát Bi: Xác định người thả diều

(NLĐO)- Anh Đ.T.D. điều khiển diều carbon chiều dài 3,6 m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400 m

Xác định vật thể xâm nhập sân bay Cát Bi khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

(NLĐO)- Vật thể bay xuất hiện gần sân bay Cát Bi tối 15-3 khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, 2 chuyến khác chậm khai thác đã được xác định.

Nghi drone xâm nhập sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

(NLĐO)- Sắp hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, tổ bay phát hiện thiết bị nghi là drone di chuyển ngang qua đường bay và chỉ cách bụng máy bay khoảng 60 m.

sân bay hàng không UAV An toàn hàng không Cục Hàng không drone vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo