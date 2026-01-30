HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài

Dương Ngọc. Ảnh: Phan Công

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm soát y tế 24/7, tầm soát thân nhiệt tự động 100% hành khách nhập cảnh bằng hệ thống quét hồng ngoại hiện đại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Nipah, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế, siết chặt giám sát đối với hành khách nhập cảnh nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Máy soi thân nhiệt chuyên dụng được lắp đặt tại luồng nhập cảnh, giúp 100% hành khách được kiểm tra thân nhiệt tự động bằng hệ thống quét hồng ngoại IR Fever Warning System. Ảnh: Phan Công

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các đơn vị tại sân bay chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, sẵn sàng phương án ứng phó theo tinh thần "phát hiện sớm, xử lý kịp thời", không để dịch bệnh lây lan qua đường hàng không.

Tại khu vực nhà ga quốc tế, lực lượng kiểm dịch y tế tăng cường sàng lọc hành khách, đặc biệt với các chuyến bay đến từ vùng có nguy cơ dịch tễ. Hai máy soi thân nhiệt chuyên dụng vừa được lắp đặt bổ sung tại luồng di chuyển của hành khách nhập cảnh, nâng tổng năng lực giám sát để đảm bảo 100% hành khách được kiểm tra thân nhiệt tự động bằng hệ thống quét hồng ngoại IR Fever Warning System.

Ngay khi xuống máy bay và trước khi làm thủ tục nhập cảnh, hành khách được đo thân nhiệt kết hợp theo dõi các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, mệt mỏi bất thường. Trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly tạm thời, khám sàng lọc và chuyển tới bệnh viện chỉ định theo đúng quy định.

Hai máy soi thân nhiệt chuyên dụng được lắp đặt tại luồng nhập cảnh, giúp 100% hành khách được kiểm tra thân nhiệt tự động bằng hệ thống quét hồng ngoại IR Fever Warning System. Video: NIA

Song song với việc kiểm soát hành khách, nhân viên làm việc tại sân bay được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường đông người. Lực lượng y tế khẩn nguy túc trực 24/7, sẵn sàng tiếp cận và xử lý các tình huống phát sinh.

Đại diện Đội Y tế khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, khi có các trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe, lực lượng y tế khẩn nguy sẽ nhanh chóng tiếp cận, khám ban đầu, nếu khách có các triệu chứng nghi ngờ hoặc về từ vùng có dịch, lực lượng y tế Cảng sẽ phối hợp ngay với Kiểm dịch y tế quốc tế để kiểm tra và thực hiện theo quy trình.

Trước đó, ngày 28-1-2026, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị hàng không tăng cường kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah - bệnh truyền nhiễm nhóm A - đã bùng phát tại bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Hình ảnh khu vực kiểm dịch y tế khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài:

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 5.

Ngăn chặn virus Nipah: Cận cảnh máy quét hồng ngoại hiện đại tại sân bay Nội Bài - Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

(NLĐO) - Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah, song Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh cúm, COVID-19 dịp đầu năm.

Hàng không siết chặt phòng chống virus Nipah tại các sân bay

(NLĐO)- Toàn ngành hàng không tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các sân bay.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

(NLĐO) - Trước nguy cơ virus Nipah có thể xâm nhập, lây lan qua thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương siết chặt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

