Sức khỏe

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

N.Dung

(NLĐO) - Trước nguy cơ virus Nipah có thể xâm nhập, lây lan qua thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương siết chặt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi các đơn vị về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống bệnh do virus Nipah.

img

Virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ảnh minh họa Genk

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A - nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm tại Việt Nam. 

Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường công tác thông tin truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah. Trong đó, Cục khuyến cáo hạn chế tiếp xúc, chế biến, ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã (dơi ăn quả) hoặc từ trái cây, thực phẩm có vết liếm, vết cắn, vết ăn dở từ trước của động vật hoang dã…

Tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là người nước ngoài từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Người trong cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để được hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý người dân cần đặc biệt cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu sốt đột ngột kèm đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở, nhất là trong trường hợp từng đến vùng đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah; tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh; tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường, động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); hoặc sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn, gặm nhấm.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu các cơ sở thực phẩm kịp thời báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương khi phát hiện người lao động có biểu hiện bất thường, đặc biệt nếu có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch, người nghi mắc bệnh, động vật ốm chết hoặc thực phẩm nghi bị động vật gặm nhấm.

Trước nguy cơ xâm nhập của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Nipah, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Trạm Y tế phường, xã trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

CDC Hà Nội yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương, đặc biệt lưu ý các trường hợp có biểu hiện viêm não hoặc suy hô hấp cấp tính kèm theo yếu tố dịch tễ như đi, đến, trở về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ, mắc bệnh do virus Nipah.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần thông báo ngay cho CDC Hà Nội để phối hợp điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah

Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ virus Nipah

(NLĐO) - Virus Nipah chủ yếu lây từ động vật sang người qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm nhiễm virus. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc.

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng, chống virus Nipah

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tăng cường phòng, chống bệnh do virus Nipah trước nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Cảnh giác cao độ với virus Nipah

Virus Nipah tái xuất tại Ấn Độ, Việt Nam tăng cường giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch

