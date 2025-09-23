HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người dân đang gửi bao nhiêu tiền ở các ngân hàng?

Thái Phương

(NLĐO) – Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng người dẫn vẫn gửi hơn 7,69 triệu tỉ đồng vào hệ thống ngân hàng.

Ngày 23-9, khoản tiền gửi tiết kiệm 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng của chị Thanh Hoàng (ngụ phường Gia Định, TP HCM) đến hạn tất toán. Như thường lệ, chị tiếp tục chọn kênh gửi tiết kiệm cho khoản tiền nhàn rỗi này, với lãi suất áp dụng tại một ngân hàng số là 5,8%/năm.

Người dân vẫn chọn tiền gửi ngân hàng

"Gửi tiết kiệm online trên ngân hàng số lãi suất cao hơn tại quầy khoảng 0,2-0,5 điểm %, không thay đổi so với hồi đầu năm nhưng tối thấy an tâm. Dù giá vàng, chứng khoán đều tăng nhanh nhưng tôi vẫn chọn gửi tiết kiệm vì các kênh đầu tư kia có độ rủi ro cao hơn" - chị Hoàng kể.

Thống kê mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố đến cuối tháng 6-2025, tổng phương tiện thanh toán đạt hơn 19,58 triệu tỉ đồng, tăng 9,32% so với cuối năm ngoái. Đặc biệt, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng trưởng đều đặn. Tính tới cuối tháng 6-2025, đã đạt hơn 7,69 triệu tỉ đồng, tăng hơn 8,91% so với cuối năm ngoái.

- Ảnh 1.

Lãi suất huy động duy trì ở mức thấp trong những tháng qua

Tiền gửi của tổ chức kinh tế sau khi giảm liên tiếp 4 tháng đầu năm, đến tháng 6, mới gửi lại tới 363.000 tỉ đồng vào hệ thống ngân hàng, qua đó nâng tỉ lệ tăng trưởng tiền gửi đến cuối tháng 6 lên 5,7%, đạt 8,1 triệu tỉ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm nay, tiền gửi vào ngân hàng vẫn gia tăng (đạt trên 15,7 triệu tỉ đồng).

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tăng trưởng tiền gửi vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng (gần 10%, tương đương hơn 17,2 triệu tỉ đồng), tạo áp lực phải cân đối nguồn vốn đối với các ngân hàng thương mại.

Dự báo lãi suất ngân hàng từ nay tới cuối năm

Thống kê của Công ty chứng khoán MBS cho thấy trong tháng 8-2025 chưa có ngân hàng nào điều chỉnh lãi suất huy động. Đến cuối tháng 8, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân ở mức 4,89% (giảm 0,16 điểm % so với đầu năm). Lãi suất của nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn giữ ổn định ở mức 4,7%.

- Ảnh 2.

Nguồn: NHNN

Mặt bằng lãi suất huy động duy trì ổn định dù tăng trưởng tín dụng vẫn giữ đà được cho là nhờ tình hình thanh khoản hệ thống vẫn khá dồi dào, hỗ trợ ngân hàng thương mại duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân tính đến 31-8 đã giảm 0,56 điểm % so với cuối năm ngoái, về mức 6,38%/năm.

Dự báo về lãi suất thời gian tới, một số chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực từ nhu cầu tín dụng tăng cao cùng với rủi ro lạm phát gia tăng sẽ khiến việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp trở nên khó khăn và thách thức hơn trong trung hạn.

Vì vậy, lãi suất huy động có thể đi ngang trong ngắn hạn và tăng lại vào cuối năm, trong khi, lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp ít nhất tới hết năm nay.

- Ảnh 3.

Tăng trưởng dư nợ tín dụng trong 3 năm qua

- Ảnh 4.

Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp thời gian qua


Ngân hàng Nhà nước thí điểm cho vay ngang hàng: Ai được vay và lãi suất bao nhiêu?

Ngân hàng Nhà nước thí điểm cho vay ngang hàng: Ai được vay và lãi suất bao nhiêu?

(NLĐO) - Lãi suất do bên cho vay và bên vay thỏa thuận nhưng không vượt mức trần lãi suất theo quy định của Luật Dân sự

Kinh tế Việt Nam hưởng lợi từ việc FED giảm lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất 0,25 điểm %, xuống còn 4% - 4,25%, mở đầu cho chu kỳ nới lỏng tiền tệ mới sau gần một năm giữ ổn định.

FED giảm lãi suất, kinh tế Việt Nam được lợi gì?

(NLĐO) - Lãi suất thấp hơn tại Mỹ thường kích thích tiêu dùng, đầu tư; qua đó tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam

