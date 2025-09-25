Trưa 25-9, ngân hàng thương mại đẩy giá USD lên kịch trần

Ngày 25-9, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.191 đồng/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, giá giao dịch USD tối đa tại các ngân hàng thương mại sẽ trong khoảng từ 23.931 đồng – 26.450 đồng.

Ghi nhận thực tế, hầu hết các ngân hàng đều niêm yết giá bán USD ở mức trần. Như Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 26.230 đồng, bán ra 26.450 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Đây cũng là giá bán USD của các ngân hàng khác như BIDV, ACB, Eximbank.

Trên thị trường tự do, sáng nay, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 26.540 đồng/USD, 26.640 đồng/USD bán ra, đi ngang sau vài ngày tăng.

Dù vậy, so với mốc đỉnh vùng 27.000 đồng hồi đầu tháng 9, giá USD tự do đã giảm khoảng 1,5%. Hiện chênh lệch giá USD tự do với ngân hàng chưa tới 200 đồng.

Giá USD ở các ngân hàng tăng trở lại

Tỉ giá tại Việt Nam nhích lên trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế phục hồi. Chỉ số USD (DXY) sáng nay được giao dịch quanh mức 97,4 điểm, tăng đáng kể so với mức đáy 96 điểm hơn 1 tuần trước.

Dù vậy, theo giới phân tích, việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % lần đầu tiên trong năm, và dự kiến có thêm những lần cắt giảm tiếp theo khiến đồng USD duy trì ở mức thấp. Diễn biến này sẽ góp phần giảm sức ép lên tỉ giá USD/VND.

Theo Công ty chứng khoán MBS, dù đồng USD được dự báo sẽ duy trì đà giảm về cuối năm khi FED được dự đoán bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất, tỉ giá USD/VND vẫn chịu áp lực. Chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

Nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan.

Theo đó, MBS dự báo tỉ giá tại Việt Nam trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 đồng/USD, tăng khoảng 4,5% - 5% so với đầu năm.