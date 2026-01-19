HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng lớn của châu Âu trở thành cổ đông VPBank

Thái Phương

(NLĐO) - Trong danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ tại VPBank vừa xuất hiện cái tên mới là UBS AG London.

Ngày 19-1, giới đầu tư bất ngờ khi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, có sự góp mặt của một nhà đầu tư ngoại hoàn toàn mới.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, UBS AG London nắm giữ hơn 81,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,028% vốn điều lệ ngân hàng. 

UBS AG London là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG, tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

UBS AG là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản cá nhân.

Sự xuất hiện của UBS AG London trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn không chỉ phản ánh sức hút của cổ phiếu VPB đối với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, mà còn cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của các định chế tài chính hàng đầu thế giới đối với chiến lược phát triển dài hạn, nền tảng tài chính và triển vọng tăng trưởng của VPBank.

Ngân hàng thụy sĩ trở thành cổ đông lớn của VPBank , dấu hiệu tăng trưởng mạnh - Ảnh 2.

VPBank đang là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn duy nhất trên thị trường có cổ đông chiến lược nước ngoài

Tính tới hết phiên 16-1, khối ngoại sở hữu gần 25% vốn của VPBank, theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

Về giá cổ phiếu VPB, tính tới sáng nay 19-1, cổ phiếu VPB đang được giao dịch ở mức 29.400 đồng, tăng 1,73% so với phiên trước. Năm 2025, VPB là một trong ba mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất tới VN-Index, với thị giá cổ phiếu tăng tới 53,27% so với đầu năm, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng lên gần 9 tỉ USD.

VPBank đang là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn duy nhất trên thị trường có cổ đông chiến lược nước ngoài. Sự hợp tác với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn điều lệ VPBank sau hai thương vụ kỷ lục tỉ USD.

Kết thúc quý III/2025, VPBank là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, đạt hơn 1,18 triệu tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 20.400 tỉ đồng, vượt qua cả năm 2024 và thiết lập kỷ lục mới.

Tin liên quan

Tổng giám đốc VPBank nói về quyết định chào bán thương vụ IPO "khủng" ngành chứng khoán

Tổng giám đốc VPBank nói về quyết định chào bán thương vụ IPO "khủng" ngành chứng khoán

(NLĐO) – Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của VPBankS là bước đi chiến lược, kỳ vọng tạo ra thương vụ kỷ lục của ngành chứng khoán Việt.

Chuỗi Vinpearl của tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên sàn, vốn hóa ngang VPBank, Vinamilk

(NLĐO) – Vinpearl được định giá 71.300 đồng/cổ phiếu sẽ lên sàn HOSE từ ngày 13-5, giá trị vốn hóa ngang các "ông lớn" VPBank, Vinamilk, GAS

Lãi suất hôm nay 6-12: Gửi tiết kiệm Techcombank, VPBank kỳ hạn nào lãi cao nhất?

(NLĐO) – Techcombank, VPBank, MSB là những cái tên tiếp theo "nhập cuộc" xu hướng tăng lãi suất tiền gửi.

cổ phiếu chứng khoán chứng khoán hôm nay VPBank cổ phiếu VPB
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo