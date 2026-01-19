Ngân hàng lớn của châu Âu trở thành cổ đông VPBank

Ngày 19-1, giới đầu tư bất ngờ khi Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán VPB) cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, có sự góp mặt của một nhà đầu tư ngoại hoàn toàn mới.

Cụ thể, UBS AG London nắm giữ hơn 81,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,028% vốn điều lệ ngân hàng.

UBS AG London là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG, tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

UBS AG là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản cá nhân.

Sự xuất hiện của UBS AG London trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn không chỉ phản ánh sức hút của cổ phiếu VPB đối với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, mà còn cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của các định chế tài chính hàng đầu thế giới đối với chiến lược phát triển dài hạn, nền tảng tài chính và triển vọng tăng trưởng của VPBank.

Tính tới hết phiên 16-1, khối ngoại sở hữu gần 25% vốn của VPBank, theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

Về giá cổ phiếu VPB, tính tới sáng nay 19-1, cổ phiếu VPB đang được giao dịch ở mức 29.400 đồng, tăng 1,73% so với phiên trước. Năm 2025, VPB là một trong ba mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất tới VN-Index, với thị giá cổ phiếu tăng tới 53,27% so với đầu năm, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng lên gần 9 tỉ USD.

VPBank đang là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn duy nhất trên thị trường có cổ đông chiến lược nước ngoài. Sự hợp tác với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn điều lệ VPBank sau hai thương vụ kỷ lục tỉ USD.

Kết thúc quý III/2025, VPBank là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, đạt hơn 1,18 triệu tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 20.400 tỉ đồng, vượt qua cả năm 2024 và thiết lập kỷ lục mới.