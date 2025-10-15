Tổng giám đốc VPBank nói về quyết định chào bán thương vụ IPO "khủng" ngành chứng khoán

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tại hội thảo giới thiệu cổ phiếu của Công ty chứng khoán VPBankS ở TP HCM, chiều tối 15-10.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với Công ty chứng khoán VPBankS dù là công ty chứng khoán non trẻ nhưng là quyết định chiến lược dài hạn của ngân hàng. Sau IPO sẽ là những chiến lược đồng bộ khác để vươn lên tầm của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, VPBankS đang chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phần lưu hành, ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu.

CLIP: CEO của VPBank chia sẻ về việc là "người đi sau nhưng vẫn có lợi thế đối với công ty chứng khoán non trẻ"

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỉ đồng, trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để công ty mở rộng dư địa cho vay margin, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỉ đồng (hơn 2,4 tỉ USD) sau IPO.

Ông Nguyễn Đức Vinh cho hay dù chỉ là công ty chứng khoán non trẻ nhưng sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã vươn lên tốp 3 về tổng tài sản, tốp 4 về dư nợ cho vay margin và tốp 5 về lợi nhuận tính đến cuối quý II/2025. Động lực tăng trưởng của VPBankS đến từ những lợi thế riêng có.

"Công ty nằm trong một hệ sinh thái tài chính mở rộng và khác biệt của VPBank, trải dài từ ngân hàng, chứng khoán, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, ngân hàng số đến fintech. Hệ sinh thái lớn mạnh cho phép VPBankS khai thác cơ hội bán chéo, trở thành trung tâm giải pháp đầu tư cho hơn 30 triệu khách hàng, lớn gấp 3 lần so với số tài khoản chứng khoán hiện nay tại Việt Nam" – ông Nguyễn Đức Vinh nói.

Nhà đầu tư tìm hiểu về VPBankS tại sự kiện

Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam có thể thu hút dòng vốn lên đến 10,4 tỉ USD, thúc đẩy thanh khoản thị trường và mở rộng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trên, VPBankS đã vừa thực hiện các cuộc gặp gỡ giới đầu tư toàn cầu tại Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Vương quốc Anh nhằm quảng bá công ty, chia sẻ chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế, chuẩn bị cho thương vụ IPO.

VPBankS bước vào chặng đường IPO với lợi thế đặc biệt khi thừa hưởng kinh nghiệm dày dạn từ ngân hàng mẹ. Trước đó, VPBank là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ tỉ USD tại Việt Nam: Bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại và phát hành 15% cổ phần VPBank cho đối tác SMBC (Nhật Bản).



