Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng cho vay tiền đặt cọc bất động sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng cho vay tiền đặt cọc bất động sản

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Các ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai được yêu cầu tạm dừng cho vay để thanh toán tiền đặt cọc mua bất động sản đến khi có kết luận chính thức

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai về cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay để thanh toán tiền đặt cọc. 

Cơ quan này cho biết thời gian qua thường xuyên nhận được đơn thư của công dân phản ánh việc các ngân hàng thương mại cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận cho các đơn vị tư vấn, môi giới bất động sản.

Theo đơn thư, các công dân bức xúc và cho rằng các ngân hàng thương mại có nhiều sai phạm trong quá trình cấp tín dụng cho công dân với mục đích nêu trên.

Từ thực tế công tác tiếp công dân, xử lý đơn và thông tin xử lý vụ việc có nội dung tương tự của các cơ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã đưa ra cảnh báo về một số rủi ro và hệ lụy khi ngân hàng thương mại cho vay với mục đích thanh toán tiền đặt cọc.

Trước đó, Tòa án nhân dân Khu vực 7 TP HCM đã xét xử và có bản án (chưa có hiệu lực pháp luật do có kháng nghị, kháng cáo), trong đó nhận định nội dung thỏa thuận về tiền đặt cọc, tiến độ, thời hạn đặt cọc, phương thức nộp tiền đặt cọc, xử lý tiền cọc tại văn bản thỏa thuận là trái quy định pháp luật. Do đó, văn bản thỏa thuận bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật theo quy định tại Điều 117, Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Ảnh 2.

Các ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai được yêu cầu tạm dừng cho vay để thanh toán tiền đặt cọc đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền

Ngày 7-10-2025, Sở Xây dựng TP HCM đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với một công ty tư vấn, môi giới về hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định liên quan đến việc công ty tư vấn, môi giới ký kết văn bản thỏa thuận với khách hàng.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP HCM cũng có văn bản số 11.410 ngày 10-10-2025 thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn (đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản).

Trong đó có nội dung đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng...

"Như vậy, trong trường hợp các văn bản thỏa thuận trái với quy định pháp luật và bị tuyên vô hiệu, ngân hàng thương mại có khả năng đối mặt rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp, khiếu kiện rất lớn và sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm" – Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 nêu.

Ngân hàng phải theo dõi chặt chẽ việc xử lý, kết luận của cơ quan chức năng 

Ngoài ra, một số rủi ro khác về nợ xấu, rủi ro tín dụng và rủi ro thiệt hại tài chính; rủi ro hoạt động và uy tín…

Từ những nhận định trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các ngân hàng thương mại theo dõi chặt chẽ việc xử lý, kết luận của cơ quan chức năng (tòa án, sở ban ngành,...) đối với văn bản thỏa thuận (hoặc hình thức tương tự) ký kết giữa khách hàng và đơn vị tư vấn, môi giới để đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp với khách hàng kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu các ngân hàng đang phát sinh khoản cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận (hoặc hình thức tương tự) chủ động làm việc với khách hàng, phối hợp với các đơn vị tư vấn, môi giới, chủ đầu tư dự án để thỏa thuận, giải quyết trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, tránh để xảy ra trường hợp khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp.

"Tạm dừng việc cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo văn bản thỏa thuận như nêu trên (hoặc hình thức tương tự) cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận văn bản thỏa thuận (hoặc hình thức tương tự) không trái pháp luật, trong trường hợp tiếp tục cho vay đề nghị các ngân hàng thương mại xây dựng quy trình cụ thể đối với mục đích vay trên để hạn chế rủi ro" – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 nêu rõ.

Tin liên quan

Thêm 2 ngân hàng phản hồi sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thêm 2 ngân hàng phản hồi sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) – Thêm ngân hàng có thông tin chính thức về một số nội dung trong kết luận thanh tra, cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng lên tiếng về kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) – Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với 67 tập đoàn và ngân hàng, một số đơn vị đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của nhiều ngân hàng, công ty

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã phát hiện loạt vi phạm về phát hành trái phiếu của 5 ngân hàng, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH

bất động sản ngân hàng ngân hàng nhà nước cho vay mua bất động sản cho vay đặt cọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo