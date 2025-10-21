Thêm 2 ngân hàng phản hồi sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp, sáng 21-10, Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết trong suốt thời gian phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu phục vụ kinh doanh, OCB luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công bố thông tin, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi đúng hạn theo điều khoản, điều kiện phát hành.

"Đối với kết luận của cơ quan chức năng về một số lỗi phát sinh trong giai đoạn trước đây, ngân hàng đều đã báo cáo, giải trình chi tiết nguyên nhân và hướng khắc phục ngay khi nhận được yêu cầu. Những nội dung kiến nghị, nhắc nhở cũng đều được OCB tiếp thu, rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung cập nhật vào quy trình, thủ tục nội bộ cho nghiệp vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp trở về sau" – đại diện ngân hàng này nói.

Ngân hàng này khẳng định với tiêu chuẩn hoạt động an toàn, minh bạch, thượng tôn pháp luật, OCB luôn tuân thủ và cam kết trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra đối với 67 tổ chức phát hành trong giai đoạn 2015 - 2023

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng vừa thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, MB là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với mục đích sử dụng vốn đã công bố là "phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư".

Trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được chọn mẫu rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay - phù hợp với nội dung và phạm vi đã công bố.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 17-10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ hoạt động này tại 67 tổ chức phát hành trong giai đoạn 2015 - 2023. Báo cáo cho thấy có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, một số ngân hàng thương mại.

"Các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (khoảng 650 tỉ đồng) đang được quản lý đúng quy định. MB luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn" – đại diện ngân hàng này nêu.

Trước đó, Ngân hàng Châu (ACB) cũng lên tiếng phản hồi liên quan đến hai lô trái phiếu do ngân hàng phát hành vào các năm 2018 và 2019. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hai lô trái phiếu này có mục đích sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, song tại một số thời điểm kiểm tra, báo cáo có sự chênh lệch về thời gian và bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn. ACB cho biết đã hoàn tất rà soát, điều chỉnh và gửi báo cáo khắc phục lên cơ quan chức năng vào ngày 24-9-2025, theo đúng yêu cầu.