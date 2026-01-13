HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên lên kế hoạch xây trụ sở ở Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Thái Phương

(NLĐO) – UOB có kế hoạch xây dựng tòa nhà trụ sở ngân hàng tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM với 1.500 nhân sự.

Sáng 13-1, Ngân hàng UOB Việt Nam đã có thông tin liên quan đến việc tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM.

Theo ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn UOB (trụ sở tại Singapore), Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực và có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Là ngân hàng Singapore đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, UOB đã hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối với thị trường địa phương và xây dựng năng lực mạnh mẽ. 

"Cam kết dài hạn của UOB được minh chứng qua các khoản đầu tư bền bỉ và đà tăng trưởng không ngừng, bao gồm kế hoạch xây dựng Tòa nhà trụ sở UOB tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM, nơi sẽ quy tụ đội ngũ đầy nhiệt huyết và không ngừng lớn mạnh với hơn 1.500 nhân sự" – ông Wee Ee Cheong nói.

UOB tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM với 1 . 500 Nhân sự - Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng cho biết sẵn sàng tham gia vào quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Trước đó, ngày 11-1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm Tập đoàn UOB trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Singapore. Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã thảo luận với các lãnh đạo cấp cao của UOB về kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời lắng nghe chia sẻ về quá trình Singapore trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Cấp cao Khối Khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết các ngân hàng nước ngoài sẽ tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM với vai trò cầu nối giữa hệ thống tài chính trong nước và mạng lưới thanh toán toàn cầu. 

Các ngân hàng này sẽ vận hành theo chuẩn mực thanh toán quốc tế; quản lý rủi ro ngoại hối và tín dụng xuyên biên giới. Từ đó, góp phần tạo ra một thị trường minh bạch hơn, nơi rủi ro và dịch vụ được định giá chính xác theo chuẩn quốc tế...

Ngân hàng UOB Việt Nam hiện cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện trong nước, đồng thời tận dụng mạng lưới ASEAN rộng khắp để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra nước ngoài, kết nối các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp quốc tế gia nhập thị trường.


Chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin mới về Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

(NLĐO) – Nhiều ngân hàng cho biết đang chuẩn bị để tham gia các hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Hé lộ các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

(NLĐO) - Các đối tác sẵn sàng tham gia với vai trò thành viên sáng lập trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

