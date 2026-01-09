Chính thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Chiều 9-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, đặt tại Khu Công viên Phần mềm số 2 (phường Hải Châu), chính thức đưa mô hình trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam vào vận hành theo Nghị định của Chính phủ.

Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước định hướng, kế hoạch và lộ trình phát triển của Trung tâm trong thời gian tới. Trung tâm được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển mới cho Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi lễ cắt băng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đặt cơ quan làm việc tại Khu công viên phần mềm số 2

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, khẳng định Trung tâm sẽ vận hành theo chuẩn mực quốc tế, tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cho phép.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khai trương

Trung tâm chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thủ tục theo cơ chế "một cửa, một đầu mối", lấy nhà đầu tư và các tổ chức tài chính làm trung tâm phục vụ, mở rộng hợp tác quốc tế và hình thành hệ sinh thái tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi tư duy quản lý chuyển mạnh từ "xin – cho" sang "đồng hành, kiến tạo".

Khung khổ pháp lý cần được rà soát, hoàn thiện thường xuyên theo hướng thông thoáng, cạnh tranh; ý kiến nhà đầu tư phải trở thành kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, phát biểu tại lễ khai trương

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đà Nẵng phối hợp TP HCM hoàn thiện quy chế hoạt động chung của hai trung tâm trong tháng 1-2026, đồng thời ưu tiên hạ tầng "mềm" như nhân lực, dữ liệu, hệ thống kết nối.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan bên trong nơi làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được phát triển trên diện tích khoảng 300ha, bảo đảm kết nối thuận lợi với sân bay, cảng biển và các trục giao thông chiến lược.

Thành phố đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành tại Khu Công viên Phần mềm số 2 với hơn 4.000m² không gian làm việc; dự kiến quý II-2026 hoàn thành tòa nhà 20 tầng, tạo nền tảng thu hút các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp và triển khai thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.