Ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai làm xuyên lễ để chi trả 100.000 đồng quà tặng cho người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai làm xuyên lễ để chi trả 100.000 đồng quà tặng cho người dân

Thái Phương

(NLĐO) – Đồng Nai đã chi 30 tỉ đồng tiền mặt, loại mệnh giá 100.000 đồng cho các chi nhánh ngân hàng thương mại để chi tặng quà cho người dân…

Đây là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực II, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động thanh toán trong dịp lễ 2-9.

Theo đó, ngành ngân hàng tại TP HCM và Đồng Nai đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ kịp thời cho người dân đúng dịp lễ. 

TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã chỉ đạo các nhiệm vụ thanh toán trong toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ. Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có các chi nhánh, phòng giao dịch tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ động làm tốt các hoạt động dịch vụ ngân hàng trong kỳ nghỉ lễ.

Trong đó, sử dụng kết hợp tất cả phương thức thanh toán và phối hợp với Kho bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ngân hàng ở TP HCM và Đồng Nai chi quà Tết Độc lập 100 . 000 Đồng cho người dân - Ảnh 2.

Ngành ngân hàng tại TP HCM và Đồng Nai đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương nhằm chi trả quà Tết Độc lập cho người dân đúng dịp lễ

"Ngay trong ngày 30-8, địa điểm tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chi 30 tỉ đồng tiền mặt (loại mệnh giá 100.000 đồng) cho các chi nhánh Agribank trên địa bàn để chi trả và tặng quà Chính phủ cho người dân các xã thuộc địa bàn (huyện Tân Phú và Định Quán cũ trước đây) bảo đảm người dân nhận quà Chính phủ đúng thời điểm dịp Tết Độc lập" – ông Nguyễn Đức Lệnh nói.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ trong những ngày nghỉ lễ: bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống ATM; hoạt động hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn khách hàng, người dân và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có)… Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động ngân hàng kỳ nghỉ lễ.

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công văn số 9823 ngày 29-8-2025 nhằm điều chỉnh hoạt động hệ thống, đảm bảo chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ tặng người dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.


Tin liên quan

Ba thủ đoạn phổ biến của kẻ lừa đảo về quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Ba thủ đoạn phổ biến của kẻ lừa đảo về quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới: Miền Trung vẫn đứng trước nguy cơ lũ quét, mưa lớn; Mãn nhãn màn bay chào mừng ấn tượng của lực lượng không quân

Có ngân hàng tặng thêm đến 350.000 đồng cho người dân bên cạnh quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ

(NLĐO) – Hưởng ứng chính sách tặng tiền của Chính phủ cho người dân dịp lễ Quốc khánh, nhiều đơn vị cũng triển khai tặng 100.000 đồng cho khách hàng của mình

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sở Tài chính TP HCM sẽ tạm cấp kinh phí cho các phường, xã để trao tặng quà bằng tiền mặt 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 2 tặng tiền 100.000 đồng tặng tiền cho người dân Tết độc lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo