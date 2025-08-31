Ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai làm xuyên lễ để chi trả 100.000 đồng quà tặng cho người dân

Đây là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực II, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động thanh toán trong dịp lễ 2-9.

Theo đó, ngành ngân hàng tại TP HCM và Đồng Nai đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ kịp thời cho người dân đúng dịp lễ.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã chỉ đạo các nhiệm vụ thanh toán trong toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ. Các tổ chức tín dụng, đặc biệt là hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có các chi nhánh, phòng giao dịch tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ động làm tốt các hoạt động dịch vụ ngân hàng trong kỳ nghỉ lễ.

Trong đó, sử dụng kết hợp tất cả phương thức thanh toán và phối hợp với Kho bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu tiền mặt kịp thời cho chính quyền địa phương, nhất là tại các khu vực miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

"Ngay trong ngày 30-8, địa điểm tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chi 30 tỉ đồng tiền mặt (loại mệnh giá 100.000 đồng) cho các chi nhánh Agribank trên địa bàn để chi trả và tặng quà Chính phủ cho người dân các xã thuộc địa bàn (huyện Tân Phú và Định Quán cũ trước đây) bảo đảm người dân nhận quà Chính phủ đúng thời điểm dịp Tết Độc lập" – ông Nguyễn Đức Lệnh nói.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ trong những ngày nghỉ lễ: bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống ATM; hoạt động hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn khách hàng, người dân và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có)… Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động ngân hàng kỳ nghỉ lễ.

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công văn số 9823 ngày 29-8-2025 nhằm điều chỉnh hoạt động hệ thống, đảm bảo chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ tặng người dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.



