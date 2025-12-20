HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngành bảo hiểm đứng trước áp lực bồi thường chưa từng có

Sơn Nhung

(NLĐO)- Trong các nghiệp vụ bảo hiểm, bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới là hai mảng chịu thiệt hại nặng nề nhất

Theo báo cáo tổng hợp từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số liệu của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho thấy mức độ thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua là rất lớn. Chỉ riêng hai cơn bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại ước tính gần 1.674 tỉ đồng, đặt ngành bảo hiểm trước áp lực bồi thường chưa từng có trong nhiều năm.

- Ảnh 1.

Bảo hiểm VBI khắc phụ thiệt hại cho khách hàng trong bão lũ vừa qua

Trong các nghiệp vụ bảo hiểm, bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới là hai mảng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cụ thể, bảo hiểm tài sản – kỹ thuật ghi nhận 1.081 vụ tổn thất, với giá trị ước tính lên tới gần 1.593 tỉ đồng, chiếm phần lớn tổng mức thiệt hại. 

Bảo hiểm xe cơ giới tiếp nhận 2.653 vụ, tổng số tiền tổn thất hơn 76 tỉ đồng. Bảo hiểm sức khỏe ghi nhận 2 vụ với số tiền chi trả khoảng 245 triệu đồng. Ngoài ra, bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp cũng ghi nhận 12 vụ tổn thất, với tổng thiệt hại hơn 4,7 tỉ đồng.

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết đã ghi nhận 372 vụ tổn thất, số tiền bồi thường khoảng 119 tỉ đồng.

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) thống kê hơn 150 vụ tổn thất, với giá trị bồi thường ước tính trên 40 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tiếp nhận khoảng 100 vụ tổn thất tại khu vực miền Trung, chủ yếu liên quan đến xe cơ giới, đồng thời đẩy nhanh công tác giám định để kịp thời cứu hộ và đưa xe về gara sửa chữa.

Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) cũng thiết lập chế độ trực 24/7, ghi nhận 82 trường hợp ô tô bị thủy kích, trong đó có 12 xe bị ngập sâu hoàn toàn.

Đại diện Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Ban Bồi thường, cho biết doanh nghiệp vừa hoàn tất hỗ trợ sửa chữa, bồi thường cho khách hàng tại miền Bắc thì tiếp tục phải triển khai lực lượng ứng phó tại khu vực Huế và các tỉnh miền Trung.

Theo ông Tuấn Anh, riêng tại miền Bắc, VBI ghi nhận 283 xe bị ngập nước và thủy kích sau các cơn bão. Trong số này, 155 xe đã được sửa chữa xong, 128 xe đang tiếp tục khắc phục. Những trường hợp ngập nhẹ, thời gian sửa chữa trung bình từ 5-7 ngày; trường hợp thủy kích nặng có thể kéo dài từ 30 ngày trở lên. Riêng những xe bị ngập sâu hoàn toàn, như tại Thái Nguyên, thời gian sửa chữa có thể kéo dài trong vài tháng.

