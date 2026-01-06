Ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ hơn

Ngày 5-1, tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết buổi lễ không chỉ là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch mới, mà còn thể hiện sự quyết tâm của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong việc đồng hành với đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Điểm lại nhiều kết quả tích cực của TTCK trong năm 2025, Bộ trưởng nêu rõ sang năm 2026, ngành chứng khoán cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt.

Để chính thức được nâng hạng vào tháng 9-2026, Bộ trưởng chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình TTCK Việt Nam.

Bên cạnh việc đẩy mạnh số hóa, cần phát triển đa dạng các sản phẩm trên thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường. Ngoài ra, cần khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cam kết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của TTCK Việt Nam. Cùng với việc phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý sẽ tập trung xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Về phiên giao dịch ngày 5-1, thị trường mở đầu phiên khá tích cực khi dòng tiền nhập cuộc mạnh. VN-Index tăng hơn 12 điểm, áp sát mốc 1.800 điểm chỉ sau chưa đầy 30 phút. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, kéo chỉ số giảm hơn 20 điểm từ đỉnh, khiến thị trường rung lắc phần lớn thời gian giao dịch. Nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup và dầu khí, VN-Index thoát hiểm, đóng cửa tăng 3,91 điểm - lên 1.788,4 điểm.