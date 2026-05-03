HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành điện TPHCM hướng dẫn thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà

Tin - ảnh - video: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tính đến ngày 31-3, trên địa bàn TPHCM có 22.778 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối với lưới điện của thành phố

Ngày 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết tính đến ngày 31-3-2026, trên địa bàn TPHCM có 22.778 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối với lưới điện của thành phố, với tổng công suất lắp đặt đạt 1.856,4 MWp.

Nguồn điện này góp phần giảm áp lực truyền tải trên lưới điện, nhất là trong các giờ cao điểm ban ngày; hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực có mật độ phụ tải cao, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh đó, điện mặt trời mái nhà còn giúp tối ưu hóa vận hành hệ thống điện và giảm tổn thất điện năng.

TPHCM đang có bao nhiêu hộ dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà? - Ảnh 1.

Nhà dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Theo ông Kiên, điện mặt trời mái nhà đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu cung ứng điện của TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng trưởng cao và yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết phát triển bền vững của thành phố.

"Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giúp giảm chi phí tiền điện cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện. Các hộ gia đình có thể cân nhắc kết hợp lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để nâng cao hiệu quả sử dụng" - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC gợi ý. 

Nhà dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời kèm pin lưu trữ

Về thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà, ông Kiên cho biết đối với các hộ gia đình có công suất nhỏ và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, sau khi lắp đặt chỉ cần thực hiện một thủ tục duy nhất là thông báo công suất hệ thống cho ngành điện.

Việc thông báo này nhằm giúp ngành điện có cơ sở dự báo chính xác sản lượng điện tiêu thụ trong khu vực, từ đó phân bổ nguồn điện hợp lý, bảo đảm an toàn vận hành hệ thống, tránh quá tải cục bộ, đồng thời giúp người dân tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi kỹ thuật.

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục thuận lợi, Tổng công ty đã xây dựng chuyên mục "Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà" trên ứng dụng EVNHCMC và website evnhcmc.vn. Người dân chỉ cần truy cập và điền thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn.

Theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100 kWp trở lên khi lắp đặt và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải thông báo đến Sở Công Thương để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Sở Công Thương, trong vòng 3 ngày, ngành điện sẽ tiến hành kiểm tra, kết nối hệ thống giám sát vận hành, hoàn tất đấu nối và phản hồi để Sở Công Thương thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM

TPHCM đang tăng tốc triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn điện đủ, ổn định và an toàn đang trở thành thách thức lớn khi nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, tạo áp lực lên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tổ chức Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM".

Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Tin liên quan

Điều gì khiến nhiều hộ gia đình chần chừ khi lắp điện mặt trời mái nhà?

Điều gì khiến nhiều hộ gia đình chần chừ khi lắp điện mặt trời mái nhà?

(NLĐO)- Nắng nóng gay gắt kéo dài, tiền điện tăng cao, nhiều hộ gia đình bắt đầu quan tâm đến điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Thủ tướng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tự dùng, tính phương án điện nổi ứng phó khẩn cấp

(NLĐO) - Mỗi năm phấn đấu có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản, tự tiêu gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) .

Gỡ rào cản cho điện mặt trời mái nhà tự dùng

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu giúp tiết kiệm tiền điện song người dân còn lo lắng về thủ tục, chi phí và lựa chọn công nghệ

năng lượng mặt trời điện mặt trời cung cấp điện sử dụng năng lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo