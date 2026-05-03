Ngành điện TPHCM hướng dẫn thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà

Ngày 3-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết tính đến ngày 31-3-2026, trên địa bàn TPHCM có 22.778 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối với lưới điện của thành phố, với tổng công suất lắp đặt đạt 1.856,4 MWp.

Nguồn điện này góp phần giảm áp lực truyền tải trên lưới điện, nhất là trong các giờ cao điểm ban ngày; hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực có mật độ phụ tải cao, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh đó, điện mặt trời mái nhà còn giúp tối ưu hóa vận hành hệ thống điện và giảm tổn thất điện năng.

Nhà dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

Theo ông Kiên, điện mặt trời mái nhà đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu cung ứng điện của TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng trưởng cao và yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết phát triển bền vững của thành phố.

"Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giúp giảm chi phí tiền điện cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện. Các hộ gia đình có thể cân nhắc kết hợp lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để nâng cao hiệu quả sử dụng" - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC gợi ý.

Nhà dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời kèm pin lưu trữ

Về thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà, ông Kiên cho biết đối với các hộ gia đình có công suất nhỏ và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, sau khi lắp đặt chỉ cần thực hiện một thủ tục duy nhất là thông báo công suất hệ thống cho ngành điện.

Việc thông báo này nhằm giúp ngành điện có cơ sở dự báo chính xác sản lượng điện tiêu thụ trong khu vực, từ đó phân bổ nguồn điện hợp lý, bảo đảm an toàn vận hành hệ thống, tránh quá tải cục bộ, đồng thời giúp người dân tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi kỹ thuật.

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục thuận lợi, Tổng công ty đã xây dựng chuyên mục "Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà" trên ứng dụng EVNHCMC và website evnhcmc.vn. Người dân chỉ cần truy cập và điền thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn.

Theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100 kWp trở lên khi lắp đặt và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải thông báo đến Sở Công Thương để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Sở Công Thương, trong vòng 3 ngày, ngành điện sẽ tiến hành kiểm tra, kết nối hệ thống giám sát vận hành, hoàn tất đấu nối và phản hồi để Sở Công Thương thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.