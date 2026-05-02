Điều gì khiến nhiều hộ gia đình chần chừ khí lắp điện mặt trời mái nhà?

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là chi phí đầu tư ban đầu. Với những ngôi nhà có diện tích mái khoảng 50-60m², chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời dao động quanh mức 80-90 triệu đồng. Nếu lắp thêm pin lưu trữ (BESS) để sử dụng vào ban đêm, tổng chi phí có thể vượt 130 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sang (ngụ phường Tam Bình, TPHCM) cho biết gia đình hiện chi trả hơn 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng nên có ý định lắp điện mặt trời để giảm chi phí.

"Nhà tôi có sân thượng hơn 50m², muốn lắp điện mặt trời để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, qua tham khảo nhiều đơn vị lắp đặt, chi phí hiện từ 80 triệu đồng trở lên. Nếu lắp thêm pin lưu trữ, tổng chi phí có thể vượt 130 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi cũng lo ngại về thủ tục nên vẫn đang cân nhắc" - ông Sang chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết người dân có thể tiếp cận các gói vay ngân hàng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời với thủ tục tương đối đơn giản, lãi suất phù hợp. Nếu áp dụng hình thức trả góp tương tự như chi trả tiền điện hằng tháng, sau khoảng 3-4 năm, người dân sẽ sở hữu toàn bộ hệ thống, thay vì tiếp tục trả tiền điện cho ngành điện lực.

"Người dân chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ cơ bản như CCCD, trả trước khoảng 10% chi phí, tương đương vài triệu đồng. Phần còn lại có thể vay ngân hàng và trả góp mỗi tháng khoảng 1-2 triệu đồng, tùy gói vay. Hiện nhu cầu lắp đặt điện mặt trời rất cao, nhiều người đã lựa chọn hình thức trả góp để giảm áp lực chi phí ban đầu. Tuy nhiên, số đơn vị triển khai cho vay trong lĩnh vực này vẫn còn hạn chế" - ông Hợi nói.

Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời tăng mạnh trong mùa nắng nóng

Chẳng hạn, với khoản vay 89 triệu đồng trong thời hạn 48 tháng (tương đương 4 năm), lãi suất cố định 0,59%/tháng, tổng số tiền gốc và lãi phải trả mỗi tháng khoảng 2,4 triệu đồng. Sau khi hoàn tất thanh toán, toàn bộ hệ thống điện mặt trời sẽ thuộc quyền sở hữu của khách hàng.

Ông Trần Văn Hợi cho biết thêm toàn bộ thủ tục vay vốn được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và ngân hàng. Sau khi hệ thống điện mặt trời được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân và khách hàng bắt đầu thanh toán theo hợp đồng đã ký kết.

Theo tìm hiểu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã triển khai gói vay năng lượng mặt trời ra thị trường từ tháng 6-2025, với lãi suất từ 0% đến 0,59%/tháng.

Thủ tục khá đơn giản, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh CCCD và hóa đơn tiền điện, không cần chứng minh thu nhập, không yêu cầu tài sản thế chấp. Thời gian xét duyệt chỉ từ 15 phút kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Shinhan Finance cho biết công ty không chỉ dừng ở cho vay lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, doanh nghiệp còn mở rộng hỗ trợ cả pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện và giảm phụ thuộc vào lưới điện.

Hay như Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng đang có gói "Tài trợ dự án điện mặt trời mái nhà dành cho doanh nghiệp", áp dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư hệ thống điện mặt trời.

Với gói tín dụng này, TPBank chấp nhận chính hệ thống điện mặt trời mái nhà làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Tỉ lệ cấp tín dụng tối đa 70% chi phí đầu tư dự án, lãi suất giảm đến 2%/năm so với mức lãi suất hiện hành. Thời hạn vay không vượt quá thời gian hoạt động của dự án.

