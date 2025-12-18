HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành gỗ TP HCM hợp nhất, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tại Đại hội đại biểu lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2028) của ngành gỗ TP HCM, ông Phùng Quốc Mẫn được bầu làm chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM.

Ngày 18-12, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2025 – 2028), đánh dấu sự hợp nhất giữa HAWA và Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA).

Tại đai hội ông Phùng Quốc Mẫn được bầu làm Chủ tịch HAWA nhiệm kỳ 1 (2025-2028}. Các phó Chủ tịch HAWA có các ông Nguyễn Chánh Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Bùi Như Việt... 

Ngành gỗ TP HCM hợp nhất, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp gỗ - Ảnh 1.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA phát biểu tại đại hội

Sự kiện này quy tụ hơn 300 doanh nghiệp (DN) tham gia, chính thức hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp mới với tầm vóc lớn, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên.

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, sự hợp nhất này được xem là sự kiện tất yếu trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính của Đảng và Chính phủ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thế mạnh của mỗi địa phương, từ đó khai thác tối đa và tạo ra một sức mạnh mới.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ thứ hai thế giới, với hơn 4.200 doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Sau sáp nhập, TP HCM mới chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Tầm vóc mới này là cú hích đưa ngành gỗ bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên nền tảng liên kết, đổi mới, bền vững và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành gỗ TP HCM hợp nhất, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp gỗ - Ảnh 2.

Ban chấp hành mới của HAWA

Việc sáp nhập HAWA và BIFA tạo ra các động lực tăng trưởng mới, tận dụng thế mạnh tổng hợp của khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể, TP HCM mới được xác lập dựa trên ba trụ cột chính: TP HCM cũ là trung tâm xúc tiến thương mại và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp, trung tâm sản xuất chế biến, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là thủ phủ kinh tế biển, cửa ngõ cảng biển quốc tế, dịch vụ logistics.

Sự kết hợp này mang lại nội lực rất lớn, tạo cơ hội phát triển vượt bậc cho ngành gỗ. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch BIFA nhiệm kỳ VI đánh giá, chủ trương sáp nhập giúp gắn kết được ba địa phương với những lợi thế khác nhau. Từ đó, phát huy được một nội lực rất lớn để ngành gỗ có cơ hội phát triển

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch thường trực HAWA nhiệm kỳ IX, cũng cho rằng tầm vóc của ngành sau sáp nhập sẽ mở rộng. "Việt Nam đã là tâm điểm sản xuất của đồ gỗ thế giới. Khi TP HCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành nên tâm điểm mới của Việt Nam. Đây cũng sẽ là điểm đến của ngành nội thất thế giới khi mà khu vực này chiếm đến 50% doanh số xuất khẩu cả nước".

Theo HAWA kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2025 có khả năng trên 17,3 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Riêng mảng gỗ và sản phẩm gỗ đã chiếm 15,5 tỉ USD. 

Ngành chế biến gỗ của TP HCM sau sáp nhập hướng đến mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.

Tin liên quan

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam có Chủ tịch mới

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam có Chủ tịch mới

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Khanh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khóa V (2025-2030).

Loài gỗ "vô danh" được thương lái Trung Quốc mua 3 triệu đồng/kg: Quảng Trị cảnh báo điều gì?

(NLĐO) - Cơn sốt săn lùng gỗ mán đỉa để bán cho thương lái Trung Quốc với giá từ 1-3 triệu đồng/kg khiến Quảng Trị lo ngại nguy cơ xâm hại rừng tự nhiên.

Xe máy điện khung gỗ do sinh viên chế tạo khiến dân tình trầm trồ

(NLĐO) – Chiếc xe máy điện bằng gỗ này thu hút nhiều người tham quan tại triển lãm.

Bình Dương TP HCM ngành gỗ HAWA Đông Nam Bộ Bà Rịa Vũng Tàu Bifa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo