Ngành gỗ TP HCM hợp nhất, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày 18-12, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), tổ chức đại hội đại biểu lần I (nhiệm kỳ 2025 – 2028), đánh dấu sự hợp nhất giữa HAWA và Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA).

Tại đai hội ông Phùng Quốc Mẫn được bầu làm Chủ tịch HAWA nhiệm kỳ 1 (2025-2028}. Các phó Chủ tịch HAWA có các ông Nguyễn Chánh Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Bùi Như Việt...

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA phát biểu tại đại hội

Sự kiện này quy tụ hơn 300 doanh nghiệp (DN) tham gia, chính thức hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp mới với tầm vóc lớn, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên.

Theo ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, sự hợp nhất này được xem là sự kiện tất yếu trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính của Đảng và Chính phủ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thế mạnh của mỗi địa phương, từ đó khai thác tối đa và tạo ra một sức mạnh mới.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ thứ hai thế giới, với hơn 4.200 doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Sau sáp nhập, TP HCM mới chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Tầm vóc mới này là cú hích đưa ngành gỗ bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên nền tảng liên kết, đổi mới, bền vững và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu.

Ban chấp hành mới của HAWA

Việc sáp nhập HAWA và BIFA tạo ra các động lực tăng trưởng mới, tận dụng thế mạnh tổng hợp của khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể, TP HCM mới được xác lập dựa trên ba trụ cột chính: TP HCM cũ là trung tâm xúc tiến thương mại và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp, trung tâm sản xuất chế biến, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là thủ phủ kinh tế biển, cửa ngõ cảng biển quốc tế, dịch vụ logistics.

Sự kết hợp này mang lại nội lực rất lớn, tạo cơ hội phát triển vượt bậc cho ngành gỗ. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch BIFA nhiệm kỳ VI đánh giá, chủ trương sáp nhập giúp gắn kết được ba địa phương với những lợi thế khác nhau. Từ đó, phát huy được một nội lực rất lớn để ngành gỗ có cơ hội phát triển

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch thường trực HAWA nhiệm kỳ IX, cũng cho rằng tầm vóc của ngành sau sáp nhập sẽ mở rộng. "Việt Nam đã là tâm điểm sản xuất của đồ gỗ thế giới. Khi TP HCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành nên tâm điểm mới của Việt Nam. Đây cũng sẽ là điểm đến của ngành nội thất thế giới khi mà khu vực này chiếm đến 50% doanh số xuất khẩu cả nước".

Theo HAWA kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2025 có khả năng trên 17,3 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Riêng mảng gỗ và sản phẩm gỗ đã chiếm 15,5 tỉ USD.

Ngành chế biến gỗ của TP HCM sau sáp nhập hướng đến mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh.