Xe máy điện khung gỗ do sinh viên chế tạo khiến dân tình trầm trồ

Ngày 19-11, tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành chế biến gỗ (VietnamWood 2025) và triển lãm quốc tế FURNITEC 2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), nhiều khách tham quan bất ngờ khi thấy gian hàng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trưng bày hai mẫu xe điện sử dụng khung gỗ, ứng dụng công nghệ liên kết của gỗ cấu kiện.

Mẫu xe điện này được thiết kế dành cho một người, dùng động cơ điện gắn ở bánh sau, pin đặt ở khung giữa và có vận tốc tối đa khoảng 40 km/giờ. Đây là sản phẩm thực hành của hai sinh viên Lê Minh Anh và Lương Duy Trung dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Quách Văn Thiêm.

Theo Minh Anh, nhóm mất hơn một năm để hoàn thiện mô hình, với chi phí linh kiện hơn 5 triệu đồng. Phần khung sử dụng gỗ “độc cần bờ tây” nhập từ Canada, có ưu điểm nhẹ, cứng, chịu lực tốt và vân gỗ đẹp. Thử nghiệm cho thấy xe chịu tải tối đa 120 kg, vận hành ổn định ở tốc độ 30 - 40 km/giờ, tạo sự thích thú cho nhiều người xem.

Mẫu xe điện khung gỗ gây chú ý

Nhiều khách tham quan tìm hiểu về chiếc xe máy điện bằng gỗ

Không chỉ xe điện bằng gỗ, gian hàng của trường còn trưng bày hàng loạt sản phẩm nội thất do sinh viên thiết kế, từ ghế thư giãn bằng vật liệu thân thiện môi trường đến ghế dài đan lưới mô phỏng hình dáng chiếc xuồng hay bộ ghế kiểu cổ truyền thống.

Một số sản phẩm như ghế đôn làm từ xơ dừa hay mô hình mái ngói “lưu ly” trang trí ngoại thất với họa tiết âm dương, mái hoàng gia và hàng hiên truyền thống cũng thu hút đông đảo khách tham quan.

Xe điện khung gỗ

VietnamWood 2025 và FURNITEC 2025 do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) phối hợp Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (VINEXAD) và Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam tổ chức, sẽ kéo dài đến hết ngày 22-11. Triển lãm quy tụ hơn 320 đơn vị với gần 800 gian hàng đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu loạt công nghệ và thiết bị hiện đại như máy cắt, máy bào, máy cưa xẻ tốc độ cao, hệ thống khoan cắt CNC tích hợp, cùng các loại nguyên phụ liệu đạt chứng nhận sinh thái. Triển lãm năm nay hướng đến xu thế sản xuất thông minh, tuần hoàn và giảm phát thải, thể hiện qua các giải pháp tự động hóa tiết kiệm năng lượng, vật liệu bền vững và kỹ thuật chính xác. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM, cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 10 tháng đầu năm đạt 14 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến gỗ vẫn là điểm sáng hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi số dự án mới tăng 7%, còn vốn đăng ký mới tăng hơn 73%. Điều này cho thấy nhu cầu đổi mới công nghệ trong ngành ngày càng mạnh, đồng thời mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp trong nước tiếp cận các thiết bị hiện đại, cải thiện năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.



