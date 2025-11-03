Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Theo đó, ngành thuế sẽ đồng loạt "ra quân" trong 2 tháng nhằm xử lý toàn bộ vướng mắc của hộ kinh doanh, chuẩn bị cho việc chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai từ đầu năm 2026.





Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”

Nhân dịp này, phóng viên Báo Người Lao Động vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, về kế hoạch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế ở TP HCM.

* Phóng viên: Thưa ông, động thái đầu tiên của Thuế TP HCM khi triển khai kế hoạch trên là gì?

Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Ông Nguyễn Tiến Dũng: Nhiều tháng qua, Thuế TP HCM đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo doanh thu. Tuy nhiên, sau khi Cục Thuế triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm giúp hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai thuế, động thái đầu tiên của đơn vị là ngày 3-11, Thuế TP HCM ký hợp tác với hàng loạt nhà cung cấp giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh. Tiếp đến, Thuế TP HCM sẽ lên kế hoạch chi tiết để các cơ quan thuế trên địa bàn dẫn dắt hộ kinh doanh tự vận hành và hướng dẫn kê khai doanh thu.

*Cụ thể, ngành thuế TP HCM sẽ thực hiện những công việc gì?

- Ông Nguyễn Tiến Dũng: Chúng tôi sẽ hướng dẫn theo hướng "cầm tay chỉ việc" cho các hộ kinh doanh sử dụng công nghệ, kê khai thông tin, khởi tạo hóa đơn, về các khoản chi phí được miễn,... và sẽ không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm.

Đặc biệt, các cán bộ thuế sẽ đến tận nơi để hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thuế bằng phương thức điện tử, chẳng hạn như thông qua ứng dụng eTax Mobile. Một vấn đề mà hộ kinh doanh có phần lo lắng là chi phí về việc xuất hóa đơn điện tử có thể tác động đến lợi nhuận.

Ngành thuế sẽ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các đại lý thuế và công ty kế toán. Mục đích là để có chính sách hỗ trợ (miễn phí) nhằm giảm chi phí hoạt động cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn triển khai các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ, tuyến phố, thực hiện phương châm hỗ trợ trước, giám sát sau.

Trách nhiệm được phân định rõ: cơ quan thuế chủ trì, UBND cấp xã/phường phối hợp, thống nhất đầu mối phụ trách từng địa bàn để đảm bảo không bỏ sót hộ kinh doanh nào.