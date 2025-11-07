HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Ngành y tế bước vào giai đoạn phát triển mới

BSCK II NGUYỄN NGUYỆT CẦU (Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Định, TP HCM)

Là một bác sĩ công tác trong lĩnh vực quản lý y tế, khi đọc Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tôi rất phấn khởi, tin tưởng và tràn đầy kỳ vọng.

Dự thảo Văn kiện đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển toàn diện đất nước ta trong kỷ nguyên mới. Trong đó, ngành y tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng - vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển con người toàn diện.

Dự thảo Văn kiện đã ghi nhận đầy đủ, khách quan và trân trọng những thành tựu nổi bật của ngành y tế trong nhiệm kỳ qua - từ việc làm chủ kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đến vấn đề mở rộng độ bao phủ BHYT, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh... Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã đạt gần 75, với số năm sống khỏe mạnh được cải thiện rõ rệt. Đây là kết quả từ sự cống hiến thầm lặng của hàng triệu cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước.

Đặc biệt, Dự thảo Văn kiện đã đặt con người là trung tâm của mọi chính sách phát triển. Ở lĩnh vực y tế, điều đó thể hiện qua định hướng nâng cao thời gian sống khỏe mạnh, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của mỗi công dân, hướng tới khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho toàn dân. Đây là một bước tiến rất lớn về tư duy quản lý sức khỏe cộng đồng, chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh và quản lý sức khỏe trọn đời". Khi sức khỏe được theo dõi thường xuyên, bệnh tật được phát hiện sớm, chi phí điều trị sẽ giảm, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống sẽ tăng - đó là cách đầu tư thông minh và bền vững nhất cho tương lai.

Dự thảo Văn kiện còn nêu rõ định hướng phát triển hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, gắn kết giữa y tế dự phòng với y tế điều trị, giữa khu vực công với tư nhân. Đó là con đường tất yếu để phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội. Khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế chính là giải pháp dung hòa giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội.

Một điểm nổi bật khác trong Dự thảo Văn kiện liên quan lĩnh vực y tế là định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chuyển đổi số không chỉ giúp giảm tải thủ tục, minh bạch hóa việc quản lý, mà còn mở ra cơ hội để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận bác sĩ, chuyên gia qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Cùng với đó, việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thầy thuốc, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý y tế - không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững y đức, có tinh thần phục vụ nhân dân - là nền tảng để ngành y tế phát triển bền vững.

Dự thảo Văn kiện còn nhấn mạnh việc "nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân". Điều đó thể hiện một tư duy phát triển bao trùm và nhân văn, khi xem sức khỏe không chỉ là trạng thái không có bệnh tật, mà còn là sự an lành thể chất, tinh thần và xã hội. Đây là định nghĩa y học hiện đại mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định, và Việt Nam đang tiến gần hơn chuẩn mực ấy.

Chúng tôi tin rằng, với đường lối đúng đắn được xác lập trong Dự thảo Văn kiện, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành, ngành y tế Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới - chủ động hơn, nhân văn hơn và hội nhập sâu rộng hơn. Tất cả sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, nơi mỗi người dân đều được sống khỏe, sống vui và sống có ích. Suy cho cùng, sức khỏe của người dân chính là sức mạnh của quốc gia, và một nền y tế phát triển chính là nền tảng cho một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


