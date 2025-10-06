"Hà Nội mưa to gây ngập lụt, học sinh phải đi học", ngành Khí tượng thủy văn nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Hà Nội mưa to gây ngập lụt, học sinh phải đi học", ngành Khí tượng thủy văn nói gì?

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngành Khí tượng thủy văn cho biết thông tin về dự báo thiên tai mang tính khuyến cáo, theo đó các ngành, lĩnh vực dựa trên bản tin để ứng phó.

Sáng ngày 6-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tổ chức họp báo thường kỳ.

Mưa to Hà Nội ảnh hưởng đến học sinh , ngành khí tượng nói gì về tình hình hiện tại - Ảnh 1.

Phụ huynh đón con tan học ngày 30-9 vừa qua

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, trực tiếp thông tin về vấn đề phối hợp giữa ngành khí tượng thủy văn với các ngành, lĩnh vực, cụ thể là phối hợp giữa ngành khí tượng thủy văn với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc việc có hay không cho học sinh nghỉ học trong đợt mưa cực đoan ngày 30-9 sau bão số 10.

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, mưa lớn cực đoan sẽ ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước của các đô thị, gây ngập úng.

Theo đó, ngành khí tượng thủy văn sẽ đưa ra các bản tin, khuyến cáo và dự báo tác động, chứ không phải là yêu cầu để các ngành, lĩnh vực phải thực hiện.

"Vì mức tổn thương, chủ động ứng phó với thiên tai của mỗi ngành khác nhau nên chúng tôi cũng không thể khuyến cáo chi tiết tới từng bộ, ngành" – ông Cường chia sẻ.

Lượng mưa ở Hà Nội ngày 30-9-2025 kém hơn thời kỳ ngập lụt năm 2008

Theo ông Cường, cảnh báo thiên tai thường nhấn mạnh tới an toàn tính mạng của con người. Sau đó, các cơ quan sử dụng thông tin tham khảo từ bản tin để đưa ra hành động đối với lĩnh vực của mình.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cũng cho rằng sau khi có bản tin dự báo, dựa theo phân cấp, các ngành, lĩnh vực trên cơ sở của mình chủ động ứng phó, ngành khí tượng không thể chỉ đạo học trực tuyến hay nghỉ học.

Về câu hỏi lượng mưa ngày 30-9 ở Hà Nội có vượt kỉ lục năm 2008, đại diện Cục Khí tượng thủy văn thông tin diện mưa, thời gian, lượng mưa và cường độ mưa kém hơn 2008.

Lượng mưa chủ yếu của Hà Nội trong đợt mưa ngày 30-9 vừa qua là 200 mm, kéo dài chưa đến 1 ngày. Trong khi đó, đợt mưa 2008, kéo dài mưa gần 3 ngày liên tiếp, tổng lượng mưa đo được ở Hà Đông gần 800 mm.

Tin liên quan

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn, miền Bắc ngập lụt diện rộng, hàng loạt hồ thủy điện xả lũ

(NLĐO) - Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ

Nhiều địa phương ở miền Trung khẩn trương nỗ lực phòng chống bão số 10 và nguy cơ ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão

mưa bão học sinh nghỉ học hà nội ngập lụt bão số 11 bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo