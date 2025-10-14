Ngập tràn niềm tin

Sáng 13-10, TP HCM có mưa nhẹ. Thời tiết dịu mát càng làm bức tranh đô thị sinh động với những tán cây xanh mướt xen lẫn màu sắc tươi tắn của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới

Trên mọi tuyến đường dẫn tới Học viện Cán bộ TP HCM - nơi hôm nay, 14-10, diễn ra phiên chính thức đại hội - tràn ngập không khí rộn rã. Cờ hoa rực rỡ cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu càng tôn lên tính trang trọng, ý nghĩa của sự kiện.

Bên trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP HCM, khu vực triển lãm được trưng bày công phu, sáng tạo thu hút nhiều đại biểu đến tham quan.

Đại biểu Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh - chia sẻ đây là lần đầu bà dự đại hội, niềm vinh dự được nhân lên khi địa điểm tổ chức nằm trên địa bàn phường Bình Thạnh. Theo nữ đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân của phường cảm nhận rất rõ không khí phấn khởi của sự kiện.

"Các đại biểu đều nhận xét đại hội được tổ chức mang nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, việc được đi tham quan công trình, đơn vị tiêu biểu trên địa bàn giúp đại biểu có thêm góc nhìn toàn vẹn về TP HCM sau sắp xếp, đồng thời hiểu hơn định hướng, mục tiêu phát triển của thành phố nhiệm kỳ tới" - đại biểu Hoàng Mai Quỳnh Hoa nói thêm.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị của Đại hội tại Học viện Cán bộ TP HCM sáng 13-10 trong tâm trạng phấn khởi Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Náo nức

Ghi nhận tại phường Vũng Tàu, hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư tổ chức sinh hoạt chính trị, treo cờ, băng rôn chào mừng đại hội. Dạo qua nhiều tuyến đường sạch đẹp, bà Phạm Thị Thanh Hương, một người dân, bày tỏ mong đợi những quyết sách mới được ra đời giúp phát triển kinh tế - du lịch, để người dân hưởng cuộc sống tốt hơn giữa đô thị năng động.

Ở đặc khu Côn Đảo, tâm trạng náo nức lan tỏa khắp các tuyến đường, góc phố. Người dân khi nhắc tới đại hội đều bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào chặng đường mới của thành phố mà mình vừa trở thành một phần. Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức… đều xem đây là dấu mốc mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại xã Nhà Bè, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay, những tấm bảng hiệu đỏ thắm, dòng chữ cổ động in đậm khát vọng xây dựng và phát triển đã tạo nên bầu không khí vừa hào hứng vừa trang nghiêm đến từng người dân. Bà Trần Thị Hiến cho hay các kênh truyền thông giúp bà cảm nhận không khí chào đón đại hội lan tỏa khắp các khu dân cư. Bản thân bà và gia đình rất mong chờ nguồn nhân lực chất lượng, các chính sách thiết thực tạo sự thay đổi tích cực hơn trong đời sống xã hội từ sau kỳ đại hội này.

Người dân xã Nhà Bè chăm chú theo dõi thông tin đại hội.Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Đỏ thắm không gian mạng

Không khí chào mừng đại hội không chỉ diễn ra trên đường phố mà còn tràn ngập trên internet. Điểm tuyên truyền mới nổi bật trên không gian mạng của đại hội lần này có thể thấy qua khung hình đại diện mang nội dung chào mừng đại hội của hàng ngàn tài khoản cá nhân cũng như tổ chức thông qua ứng dụng Zalo, Facebook. Đã có nhiều phường xã, cơ quan, đơn vị trong thành phố triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức để kêu gọi người dân cùng thay khung ảnh như một lời chào mừng trực tuyến.

Chị Nguyễn Phương (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) nhận xét một lý do khiến đại hội năm nay gần gũi hơn là do công tác tuyên truyền có nét sáng tạo và gần dân hơn. "Điểm đặc biệt tôi thấy đó là các cơ quan nhà nước, thậm chí là cá nhân lãnh đạo, có sự tương tác cởi mở với người dân. Điều đó xóa nhòa khoảng cách, tạo hiệu ứng tích cực và tăng niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền cũng như kỳ vọng của người dân vào đại hội" - chị nói.

"Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, mọi thứ đang tốt dần lên và tôi thấy không khí đại hội lần này rộn ràng… Tôi rất mong chờ những chiến lược phát triển được thành phố triển khai" - chị Võ Tường Vi, một người dân ngụ phường Diên Hồng, bày tỏ cảm xúc.

Từ đường lớn tới hẻm nhỏ đều rợp sắc cờ chào mừngẢnh: HUYỀN TRÂN

Bước đi ấn tượng

Không chỉ người dân mà du khách, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam cũng cảm nhận rõ vẻ tươi mới của siêu đô thị mang tên Bác thời gian gần đây.

Huon Leanghour - sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia tại TP HCM - nhìn nhận thành phố đang có bước đi ấn tượng. Bạn cho hay bản thân cảm nhận rõ nhịp sống năng động, tinh thần sáng tạo và sự cởi mở của người dân, điều đó càng khẳng định TP HCM giữ vai trò rất quan trọng trong kết nối Việt Nam với các nước ở khu vực cũng như thế giới.

Là thành viên Ban Tự quản lưu học sinh Lào tại TP HCM, Phoummy Bin - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - chung nhận xét TP HCM đang bước vào kỷ nguyên mới. Bày tỏ tình cảm sâu nặng với nơi bản thân đã gắn bó 7 năm, bạn mong rằng TP HCM trong tương lai sẽ trở thành con rồng về kinh tế của khu vực.

Còn theo anh Alexander Parini - giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, TP HCM được định vị để tiếp tục dẫn đầu trong sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn này, thời điểm có thể nói là then chốt đối với cả Việt Nam và TP HCM. Dẫn nhiều bằng chứng và phân tích, anh đi đến kết luận thành phố tiếp tục thể hiện những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ tiếp tục là điểm đến quan trọng của các tài năng quốc tế cũng như nhà đầu tư.

Với ông Desmond Paul Young - giảng viên người Anh tại Trung tâm Anh ngữ VUS, TP HCM như quê hương thứ 2 sau hơn 17 năm ông sinh sống và làm việc. "Đô thị này hiện đại hóa, nỗ lực rất nhiều để giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch của Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn sẽ tiếp tục làm tốt điều này" - ông Desmond Paul Young nói.

Năng động, chuyên nghiệp Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Tham tán Thương mại - Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu, kể năm nay bà có hai dịp đưa đoàn doanh nghiệp Bắc Âu về TP HCM, trong đó gần nhất là tham dự Hội chợ Quốc tế Nguồn hàng (VIS 2025) do Bộ Công Thương phối hợp với TP HCM tổ chức. Lần nào bà cũng cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của thành phố. Nhận xét thành phố năng động, chuyên nghiệp và cởi mở hơn trong cách đón tiếp cũng như kết nối với doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy đặt kỳ vọng thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế lớn mà còn là nơi tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất cho đối tác quốc tế. "Tôi tin rằng với cách làm ngày càng bài bản, thành phố tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới" - bà Thúy nói.



