Ngạt khí dưới hầm tàu cá, hai anh em nguy kịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Ngạt khí dưới hầm tàu cá, hai anh em nguy kịch

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sự cố ngạt khí xảy ra khi nhóm bốc vác xuống hầm tàu cá làm việc tại cảng Cồn Chà - Phan Thiết khiến 2 người rơi vào tình trạng nguy kịch

Chiều 25-4, tại cảng cá Cồn Chà (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc dưới hầm tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BTh 958xx TS. 

Thời điểm này, một nhóm bốc vác thuê xuống hầm chứa cá để làm việc thì bất ngờ có biểu hiện ngạt khí. Phát hiện sự việc, những người trên tàu lập tức tri hô, nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ.

Trong số các nạn nhân, hai anh em N.T.V (SN 1992) và N.T.Q (SN 1993, cùng ngụ phường Phan Thiết) rơi vào tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được sơ cứu ban đầu rồi chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Ngạt khí dưới hầm tàu cá, hai anh em nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xuống hầm tàu bốc cá, hai anh em gặp nạn vì thiếu oxy. Ảnh: DT

Theo một số ngư dân, hầm chứa cá trên tàu thường là khoang kín, rất dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy. Bên cạnh đó, hải sản ủ lâu ngày có thể phát sinh khí độc, tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt cho người xuống làm việc. 

Từ kinh nghiệm đi biển, trước khi xuống hầm bốc hàng, ngư dân thường mở nắp hầm, rải đá lạnh và chờ một thời gian để khí trong khoang thoát ra ngoài nhằm hạn chế rủi ro.

Tin liên quan

TPHCM: Hai công nhân tử vong thương tâm dưới hố ga, nghi do ngạt khí

TPHCM: Hai công nhân tử vong thương tâm dưới hố ga, nghi do ngạt khí

(NLĐO)- Trong lúc nạo vét, làm sạch hố ga trên tuyến đường, cả hai công nhân không may bị ngạt khí tử vong

Vụ 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng ngạt khí: Bệnh viện dốc sức điều trị 4 nạn nhân còn lại

(NLĐO) - Bốn nạn nhân vụ ngạt khí do máy phát điện tại Điện Bàn Tây đang được tích cực cứu chữa ở các bệnh viện Đà Nẵng.

Vụ ngạt khí 4 người tử vong: Lưu ý khi sử dụng máy phát điện mùa mưa lũ

(NLĐO)- Tại TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ ngạt khí do dùng máy phát điện khiến 4 người tử vong, 4 người đang cấp cứu trong tình trạng rất nặng

Lâm Đồng ngạt khí Phan Thiết ngạt khí tàu cá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo