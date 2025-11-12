Chứng khoán tăng điểm "tưng bừng", cổ phiếu lại đồng loạt xanh - tím

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 12-11 khép lại trong sắc xanh rực rỡ, khi cả ba chỉ số chính đều tăng mạnh nhờ dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tăng 38,25 điểm, tương đương 1,63%, lên mức 2.104,56 điểm; VN30 cũng tăng hơn 50 điểm, còn HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt tăng 3,71 điểm và 1,73 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 21.800 tỉ đồng, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện. Nhóm cổ phiếu bluechip đồng loạt bứt phá, dẫn đầu là VRE tăng 5,6%, VIC tăng 5,1%, FPT và VHM cùng tăng quanh 4,5%. Nhóm ngân hàng cũng giao dịch tích cực với TCB, SSB, VIB và LPB đều tăng từ 2% đến 3,5%.

Trong nhóm chứng khoán, cổ phiếu VIX, VND, SSI và SHS đồng loạt tăng mạnh từ 2% – 5%, hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện và kỳ vọng lợi nhuận quý IV khởi sắc. Ở chiều ngược lại, chỉ còn VCI và APG giảm nhẹ, không đáng kể.

Nhóm bất động sản cũng gây chú ý khi NVL, PDR, DIG và DXG bật tăng từ 5% – 7%, kéo chỉ số nhóm này tăng cao nhất toàn sàn. Theo các công ty chứng khoán, việc dòng tiền lan tỏa đều và tâm lý hưng phấn trở lại là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn phục hồi bền vững sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Nhiều nhà đầu tư phấn khởi vì chứng khoán xanh sàn

Theo trưởng phòng kinh doanh của Công ty Chứng khoán VPS, phiên giao dịch ngày 12-11 của thị trường chứng khoán Việt Nam được hưởng lợi từ nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là chuyến công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Úc (từ ngày 10 đến 14-11). Trong chuyến đi này, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn đầu tư nước ngoài Vanguard, một trong những quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới với quy mô gần 13.000 tỉ USD.

"Thị trường phục hồi mạnh sau nhịp điều chỉnh là điều dễ hiểu, bởi lực cung đã được kiểm tra và không còn quá lớn. Dòng tiền mua vào trong phiên chiều tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy tín hiệu tích cực về dòng tiền lớn, hướng đến câu chuyện nâng hạng thị trường vào năm 2026," vị này nhận định.

Ông cho rằng, tháng 11 thường là giai đoạn khởi đầu cho một nhịp tăng mới, kéo dài sang quý I năm sau, trong bối cảnh thị trường thế giới cũng đang hồi phục đồng thuận. TTCK Việt Nam hiện đang trong giai đoạn "hấp thụ và tích lũy" để chuẩn bị cho chu kỳ tăng mới, đón đầu kết quả kinh doanh tích cực của quý IV.

Song song đó, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định triển khai Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó có các nội dung quan trọng như nới tỉ lệ sở hữu nước ngoài, thí điểm bán khống và giao dịch trong ngày (T+0), hướng tới thanh toán T+0 hoặc T+2 không ký quỹ trong tương lai gần giúp thị trường tiệm cận chuẩn của các thị trường mới nổi.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đánh giá: "Đề án lần này có lộ trình cụ thể, rõ ràng hơn trước, thể hiện quyết tâm thay đổi mạnh mẽ trong cách vận hành thị trường. Khi các cải cách này được triển khai, đặc biệt ở các mốc kỹ thuật như T+0, nới room hay sản phẩm phái sinh mới, niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố và thị trường sẽ tích cực hơn."