Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Những biến động từ nhóm cổ phiếu lớn đã dẫn dắt xu hướng thị trường. Diễn biến này có thể còn tiếp diễn trong phiên 13-11

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường? - Ảnh 1.

Kết phiên 12-1, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.642 điểm, tăng 10 điểm (+0,63%)

Mở cửa ngày 12-11, VN-Index tiếp tục đà tăng ngay từ những phút đầu nhờ sắc xanh lan tỏa ở nhóm ngân hàng (VCB +2,1%, BID +1,8%, CTG +2,3%) và bán lẻ (MWG +3,2%, PNJ +2,7%). Chỉ số VN-Index nhanh chóng vượt mốc 1.640 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.

Đáng chú ý, nhóm Vingroup duy trì phong độ dẫn dắt với VIC (+4,1%), VHM (+2,9%) và VRE (+3,5%) đồng loạt bứt phá. Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng góp phần quan trọng khi VNM (+2,6%) và MSN (+1,9%) thu hút dòng tiền mạnh.

Bước vào phiên chiều, áp lực chốt lời gia tăng ở một số mã ngân hàng lớn khiến VN-Index thu hẹp biên độ, lùi về vùng 1.635 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số VN-Index phục hồi và đóng cửa ở mức 1.642 điểm, tăng 10 điểm (+0,63%).

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đà tăng đang được củng cố bởi nhóm cổ phiếu lớn. VN-Index có khả năng thử thách vùng đỉnh 1.650 điểm trong 1-2 phiên tới nếu nhóm ngân hàng và Vingroup duy trì được đà tăng.

Nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán nhận định nhóm cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng đang trong giai đoạn bứt phá. Nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò tại các nhịp điều chỉnh, ưu tiên cổ phiếu có thanh khoản cải thiện.

Tuy vậy, Công ty Chứng khoán MB khuyến cáo rủi ro ngắn hạn đến từ áp lực chốt lời và biến động tỉ giá. Nhà đầu tư nên quản trị tỉ trọng, tránh sử margin cổ phiếu ở mức cao.

Tin liên quan

Chứng khoán ngày 12-11: Cân nhắc giải ngân với cổ phiếu bắt đầu tăng giá

Chứng khoán ngày 12-11: Cân nhắc giải ngân với cổ phiếu bắt đầu tăng giá

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày giảm sâu, chứng khoán Việt Nam dần hồi phục. Nhà đầu tư có thể thăm dò giải ngân những mã cổ phiếu khởi sắc.

Thế Giới Di Động, Chủ tịch Khải Hoàn Land... đua nhau gom cổ phiếu khi chứng khoán giảm sâu

(NLĐO)- Hàng loạt doanh nghiệp, cổ đông nội bộ tại các công ty niêm yết liên tục công bố gom vào cổ phiếu khi thị chứng khoán giảm sâu.

Chứng khoán mất 200 điểm: Diễn biến bình thường

Nền tảng vĩ mô của Việt Nam vững chắc, đầu tư công đang được đẩy mạnh và chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ là cú hích cho thị trường phục hồi

cổ phiếu chứng khoán Vingroup CTG MSN VCB BID
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo