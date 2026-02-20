HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngất ngây với muối cỏ thơm của người J'rai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Với người J'rai ở Gia Lai, muối cỏ thơm được xem là loại gia vị không thể thiếu, "linh hồn" trong mỗi bữa ăn gia đình.

Vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió khắc nghiệt đã hun đúc nên một nền văn hóa ẩm thực độc đáo. Trong đó, muối chấm đóng vai trò như "linh hồn", quyết định sự đậm đà của những món ăn. Riêng với người J'rai, muối phải được giã từ loài cỏ thơm - được xem là loại đặc sản quí của núi rừng mà không phải khi nào cũng được thưởng thức.

Muối cỏ thơm J ' rai: Gia vị độc đáo trong ẩm thực Tây Nguyên 2026 - Ảnh 1.

Cỏ thơm thường được người đồng bào dân tộc thiểu số J'rai dùng làm muối chấm

Ở vùng đất phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai cũ, tiếng J'rai gọi cỏ thơm là cỏ Groach. Đây là loài thực vật rễ chùm, lá mỏng, khi trưởng thành cao khoảng ba gang tay.

Khi có hoa, phần ngọn cỏ với vô vàn hạt nhỏ li ti nối với nhau thành từng chuỗi dài, trông giống như những chiếc dây chuyền (groach) mà phụ nữ J'rai xưa hay đeo trên cổ. Có lẽ vì sự tương đồng xinh đẹp ấy mà người J'rai gọi loài thực vật này với cái tên "cỏ Groach" (cỏ dây chuyền).

Theo anh Siu Kha (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai), cỏ thơm thường được mọc thành đám ở những khoảng rừng trống, bên sườn đồi. Khi đi ngang qua, cỏ cọ vào gấu quần là lập tức thấy một mùi thơm nhẹ thoang thoảng. "Mùi của cỏ thơm không giống bất cứ loại cây gia vị nào khác, phải thưởng thức mới có thể cảm nhận rõ nét được" - anh Siu Kha cho hay.

Muối cỏ thơm J ' rai: Gia vị độc đáo trong ẩm thực Tây Nguyên 2026 - Ảnh 3.

Phần ngọn cỏ thơm có vô vàn hạt nhỏ li ti nối với nhau thành từng chuỗi dài, như sợi dây truyền của người phụ nữ J'rai

Với người J'rai, dùng cỏ thơm để làm muối chấm có từ khi nào không ai biết. Những người trẻ trong làng chỉ nghe người già kể lại rằng cha ông đi rừng ngang qua thì thấy loại cỏ có mùi thơm lạ kỳ, nên mang về giã thử với muối ớt. Đến nay, vị cay nồng của ớt quyện cùng hương thơm thanh khiết của cỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây.

Cứ từ khoảng tháng 9 đến tháng 2 năm sau, người J'rai thường lên rừng tìm loài cỏ thơm này mang về rửa sạch, phơi khô dùng dần giã muối chấm. Cách chế biến muối cỏ thơm cũng rất đơn giản, chỉ cần cho một nắm muối hạt, ớt trái và cỏ thơm vào cối giã nhuyễn là có thể dùng làm muối chấm. Với người J'rai, muối cỏ thơm có thể ăn kèm với mọi thứ, từ cơm trắng, lá mì đến các loại thịt nướng.

Muối cỏ thơm J ' rai: Gia vị độc đáo trong ẩm thực Tây Nguyên 2026 - Ảnh 4.

Cỏ thơm được cắt ngắn, giã cùng muối, ớt là tạo nên loại muối chấm độc đáo không giống bất cứ loại gia vị nào

Tuy nhiên, cỏ mọc trong tự nhiên ngày càng có hạn, nhiều khi đi rừng cả ngày chỉ kiếm được một nắm nhỏ. Do đó nhiều người đã cố công nhổ gốc đưa về nhà trồng nhưng cỏ cứ lụi dần rồi chết, gieo bằng hạt cũng không phát triển.

Tin liên quan

Loại cây đặc sản vào vụ, nhuộm vàng bản làng vùng cao xứ Thanh

Loại cây đặc sản vào vụ, nhuộm vàng bản làng vùng cao xứ Thanh

(NLĐO)- Được du nhập từ Lào từ những năm 1980, đến nay loại cây này đang trở thành cây đặc sản của các xã vùng cao Thanh Hóa, mang no ấm đến cho người dân

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

(NLĐO) - Hương vị núi rừng bazan và biển cả Gia Lai hòa quyện, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đặc sắc dịp lễ 2-9.

Đặc sản vùng miền hút khách

Dịp Tết, người dân chuộng mua các loại đặc sản vùng miền để tiêu dùng và biếu tặng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo