Thời sự

Ngất xỉu trong giờ thể dục, một nữ sinh lớp 9 tử vong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị bất ngờ ngất xỉu trong giờ thể dục và tử vong trên đường cấp cứu, khiến giáo viên và bạn học bàng hoàng.

Nữ sinh lớp 9 tử vong trong giờ thể dục: Sự cố thương tâm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Gia đình và người thân bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ sinh lớp 9

Ngày 28-11, UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng liên quan đến một học sinh trung học cơ sở.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 26-11, trong tiết học thể dục tại sân trường, em V.T.L.Đ. (SN 2011, học lớp 9, Trường THCS Quảng Xuân) tham gia chạy bộ khởi động. Sau khi chạy được vài chục mét, em có biểu hiện mệt, giảm tốc độ rồi chuyển sang đi bộ. Ít phút sau, nữ sinh bất ngờ ngã quỵ xuống sân và mất ý thức.

Giáo viên lập tức sơ cứu và đưa em Đ. đến Trạm y tế xã Quảng Trạch, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, em đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Chính quyền xã Quảng Trạch cùng Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân ngay trong tối cùng ngày. Nhà trường cho biết đang phối hợp hỗ trợ các thủ tục cần thiết và động viên gia đình vượt qua cú sốc lớn này.

Nhiều phụ huynh và học sinh trong trường bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của em Đ., một học sinh được đánh giá ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè.

