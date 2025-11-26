Va chạm với xe khách, nữ sinh viên đi xe máy tử vong

Ngày 26-11, Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh viên thiệt mạng.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: C.Đ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 50 phút sáng cùng ngày 26-11, ô tô khách loại 45 chỗ BKS 29E-336.xx do tài xế N.V.T. (42 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển đi trên phố Kim Ngưu (chiều từ cầu Mai Động hướng đi cầu Lạc Trung).

Khi đến khu vực trước số nhà 581 phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), xe khách đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 29H2-336.xx do chị T.M.H. (22 tuổi, trú tại TP Hà Nội, là sinh viên đại học) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị T.M.H. tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.T. không phát hiện vi phạm.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường phân luồng, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh viên tử vong.