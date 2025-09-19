Ngày càng hoàn thiện việc phục vụ dân

Tại TP HCM, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều kỳ vọng đã được đáp ứng, các khó khăn được nhận diện và kế hoạch hoàn thiện hơn đang được tiến hành

Nhanh gọn, tận tình

Chưa tới 7 giờ 30 sáng 18-9 nhưng khá nhiều người dân đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, TP HCM để thực hiện một số thủ tục hành chính.

Chị Ngọc Hạnh (ngụ đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận) cho hay chị tranh thủ đến sớm để được giải quyết đợt đầu tiên rồi đi làm. Theo chị Hạnh, trước đây, một số thủ tục phải đi lại vài lần, nay chỉ cần ngồi nhà, lên cổng dịch vụ công quốc gia thao tác rồi đợi tới ngày trả kết quả nên rất thuận tiện.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận cho thấy ai lớn tuổi hoặc không rành công nghệ sẽ có người hướng dẫn tại chỗ.

Vì thế, sự thoải mái là cảm nhận chung của người dân. Đây là một nỗ lực của địa phương nhằm hướng tới mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính với mức độ hài lòng đạt ít nhất 96%, tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn đạt từ 98% trở lên.

Quang cảnh tấp nập tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè .Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Thời gian qua, nhiều phường, xã ở TP HCM cũng mang không khí tương tự. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú ngày 18-9, chị Trần Thiên Kim cho hay mọi thứ chuyển biến theo từng tuần. Chị nhận xét cán bộ làm việc rất tận tâm, luôn cố gắng trả kết quả sớm nhất.

Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè, "Anh đợi một chút, em hướng dẫn cho cô này rồi em qua liền"; "Anh thường trú ở đây hay chỗ khác ạ?"; "Để em giúp chị lấy số thứ tự"… là những lời giao tiếp quen thuộc, vang lên liên tục mỗi khi người dân bước vào bộ phận một cửa.

Người dân được hướng dẫn tận tình tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hưng Thuận .Ảnh: PHẠM DŨNG

Nơi đây, khung cảnh tấp nập, mọi người đi lại khẩn trương nhưng mọi hoạt động diễn ra nhịp nhàng, trật tự, không có cảnh chen lấn hay lời phàn nàn. Các bước xử lý hồ sơ diễn ra gọn gàng, người dân chỉ ngồi đợi đến khi được gọi tên, không còn phải di chuyển lòng vòng giữa nhiều quầy.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhà Bè còn có khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật; có quầy phục vụ đồ ăn miễn phí, góp phần tạo không khí thân thiện, gần gũi.

Người dân là trung tâm

Nói về công tác phục vụ dân, lãnh đạo UBND phường Hòa Hưng cho biết ngay từ thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã chủ động xây dựng chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Phường Hòa Hưng cũng bố trí sắp xếp vị trí làm việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách công tác tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường nhằm bảo đảm mọi công tác không bị gián đoạn và có hiệu quả, không để tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ làm thủ tục hành chính.

Theo tình nguyện viên Lê Thị Huyền Trang - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, dù còn cần hoàn thiện một số khâu song việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại phường Bình Tiên, bà Lương Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công - cho hay Đảng ủy - UBND phường xác định chủ trương "lấy người dân làm trung tâm phục vụ".

Một trong những ưu tiên khi thực hiện chủ trương trên và giúp giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ là phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường ra mắt nhiều tổ tình nguyện cập nhật tri thức số.

Các tổ này "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và dùng ứng dụng Công dân số, ứng dụng VNeID; làm quen việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại phường Tây Thạnh, theo ông Lê Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, bên cạnh những tín hiệu vui như người dân thoải mái, quy trình xử lý công việc khoa học... thì trung tâm vẫn gặp một số khó khăn nhất định.

Cụ thể, "Hệ thống một cửa thành phố" và "Cổng Dịch vụ công quốc gia" thỉnh thoảng xảy ra lỗi chưa đồng bộ; việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công còn mất đáng kể thời gian. Ngoài ra, trung tâm chưa có nguồn kinh phí để trang bị thêm hạ tầng, trang thiết bị để hoạt động diễn ra trơn tru hơn...

Yêu cầu cấp thiết

Liên quan sứ mệnh phục vụ người dân và doanh nghiệp, Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 8 tháng năm 2025; các chỉ số về cải cách hành chính (PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI) và những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được thì hạn chế là còn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình chưa đạt yêu cầu; hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin tại một số đơn vị cấp xã còn gặp khó khăn, chưa được đầu tư đồng bộ...

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2025 của thành phố trong tình hình mới, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Cường giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025, trong đó xác định rõ thời gian hoàn thành, xác định rõ sản phẩm, bảo đảm tiến độ đề ra.

Một nội dung quan trọng nữa là rà soát, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham mưu bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, UBND thành phố không còn phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.