Ngày cuối cùng đăng ký thi đánh giá năng lực, thí sinh cần ôn tập thế nào?

Hôm nay (23-2) là hạn cuối để thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 do ĐHQG TPHCM tổ chức. Năm nay, ĐHQG TPHCM tổ chức V-ACT với 2 đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, ở đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24-1 đến hết ngày 23-2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 5-4, tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17-4.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Chiến lược làm bài thi hiệu quả

Từ đề thi mẫu năm 2026, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo-ĐHQG TPHCM gợi ý thí sinh chiến lược làm bài thi hiệu quả.

Cụ thể, thí sinh có 150 phút cho 120 câu hỏi, tương đương khoảng 1,25 phút cho mỗi câu. Do đó, việc quản lý thời gian trong suốt quá trình làm bài là rất quan trọng. Thí sinh nên ưu tiên làm trước những câu hỏi dễ, quen thuộc nhằm tối đa hóa số điểm đạt được và tạo tâm lý tự tin.

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu), toán học (30 câu) và tư duy khoa học (30 câu).

Đối với những câu hỏi khó và các bài đọc dài, nếu mất quá nhiều thời gian, thí sinh nên tạm thời bỏ qua, đánh dấu để quay lại xử lý sau nếu còn đủ thời gian. Việc phân bổ thời gian hợp lý giúp thí sinh tránh bị sa đà vào một số câu hỏi khó, đồng thời giúp hoàn thành toàn bộ bài thi trong thời gian quy định.

Về kỹ năng xử lý câu hỏi, thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi và các phương án trả lời, tránh bỏ sót các chi tiết quan trọng. Đối với các câu hỏi đọc hiểu, thí sinh có thể áp dụng các bước sau: Xác định từ khóa trong câu hỏi và đối chiếu với nội dung bài đọc; loại trừ các phương án chắc chắn không đúng; so sánh các phương án còn lại để lựa chọn đáp án phù hợp nhất.

Cuối cùng, thí sinh cần dành từ 3-5 phút cuối giờ để kiểm tra lại toàn bộ phiếu trả lời, bảo đảm không tô nhầm ô, không bỏ trống câu hỏi và các đáp án được tô đúng với lựa chọn của thí sinh.

Kỳ thi V-ACT không chỉ giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành học phù hợp mà còn tạo điều kiện để tiếp cận với các phương thức đánh giá năng lực hiện đại.

Có thể thi cả 2 đợt

Theo ĐHQG TPHCM, cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình GDPT 2018.

Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

ĐHQG TPHCM cho biết thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả 2 đợt của kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn