Chiều 22-1, ĐHQG TPHCM thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, năm nay ĐHQG TPHCM vẫn tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực.

Thí sinh thi đánh giá năng lực 2025

Cụ thể, đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24-1 đến hết ngày 23- 2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5-4, tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17- 4.

Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25- 4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6- 6.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

ĐHQG TPHCM cho biết cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình GDPT 2018 nhằm đánh giá chính xác năng lực học ĐH của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cụ thể, cấu trúc bài thi gồm ba phần chính:

- Sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh;

- Phần toán học gồm 30 câu;

- Phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Ngày 24-1, ĐHQG TPHCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực 2026.



