Hôm nay (8-5) là ngày cuối thí sinh thi lớp 10 tại TPHCM được quyền điều chỉnh nguyện vọng (chỉ thay đổi nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng; không được thêm, bớt hoặc xóa các nguyện vọng đã đăng ký) trên hệ thống tuyển sinh. Sau 17 giờ hôm nay, hệ thống sẽ tự động khóa.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến nhiều biến động sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi (dự kiến) ở tất cả các trường. Đặc biệt, tỉ lệ chọi tăng đột biến ở một số trường vùng giáp ranh và các trường THPT thuộc tốp đầu của TP.

Là một trường có tỉ lệ chọi và điểm chuẩn luôn ở mức cao (tốp đầu) của TP, thầy Phùng Nhật Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết các năm gần đây, điểm chuẩn dao động khoảng 23 điểm. Việc học sinh quan tâm đến điểm chuẩn các trường trong 3 năm gần nhất rất quan trọng.

Đối với Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, nếu thí sinh thấy được lực học của mình ở tầm 8 điểm mỗi môn có thể tự tin đăng ký trường ở nguyện vọng 1.

Ngoài ra, học sinh khi đăng ký nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng cũng cần cân nhắc thêm vị trí địa lý. Học gần nhà có thể tiết kiệm chi phí, di chuyển, phụ huynh dễ đưa đón, chăm sóc con nhiều hơn.

Các chuyên gia khuyên phụ huynh, thí sinh cần căn cứ vào ba yếu tố: Điểm chuẩn 3 năm gần nhất, số lượng đăng ký nguyện vọng do Sở GD-ĐT công bố và năng lực thực tế của học sinh để đưa ra quyết định chính xác nhất

Là ngày cuối được quyền điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng đã đăng ký, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng-Sở GD-ĐT TPHCM khuyên: Lấy ví dụ, với năng lực học khoảng 20 điểm cho 3 môn, thí sinh đặt nguyện vọng theo biên độ điểm. Để đảm bảo cơ hội trúng tuyển, các em nên áp dụng công thức chọn trường theo 3 mức độ:

Nguyện vọng 1: Chọn trường có điểm chuẩn những năm vừa qua cao hơn năng lực một chút (hoặc bằng mức 20 điểm) để thử sức với ngôi trường mình yêu thích nhất.

Nguyện vọng 2: Chọn trường có điểm chuẩn bằng với năng lực thực tế của mình (khoảng 19 - 19,5 điểm). Đây là nguyện vọng mục tiêu chính.

Nguyện vọng 3: Chọn trường có điểm chuẩn thấp hơn năng lực (khoảng 18 - 18,5 điểm). Đây là nguyện vọng dự phòng để đảm bảo chắc chắn các em có một chỗ học công lập.

Đặc biệt, cần lưu ý khoảng cách an toàn giữa các nguyện vọng nên cách nhau khoảng 1 điểm. Với biên độ dao động như vậy, thí sinh sẽ dễ dàng có tên trong danh sách trúng tuyển. Phụ huynh và học sinh cần đối chiếu kỹ điểm chuẩn của các trường trong 3 năm gần nhất để thấy được sự biến động và đưa ra quyết định phù hợp nhất với vị trí địa lý cũng như năng lực bản thân.

Thầy Nguyễn Ảnh Nam. Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn, một trong những trường có tỉ lệ chọi và điểm chuẩn cao, cho biết phụ huynh cần căn cứ vào ba yếu tố: Điểm chuẩn 3 năm gần nhất, số lượng đăng ký nguyện vọng do Sở GD-ĐT công bố và năng lực thực tế của học sinh để đưa ra quyết định chính xác nhất.

Theo ông Huỳnh Văn Đà, sau khi biết chỉ tiêu và tỉ lệ chọi ở các trường, thí sinh cân nhắc điều chỉnh hoặc giữ nguyên nguyện vọng theo nguyên tắc sau: Nếu trường đã đăng ký mà ổn định, không biến động nhiều thì giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, nếu trường đã đăng ký có tỉ lệ "chọi" cao thì đổi thành trường khác tương đồng về điểm chuẩn các năm, trường mới đăng ký có thể xa hơn để đảm bảo an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6 với gần 170.000 thí sinh dự thi. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, ngoại ngữ 90 phút. Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian 150 phút.