Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM về số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, tỉ lệ chọi các trường THPT năm nay có nhiều biến động.
Theo đó, top 10 trường THPT có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) cao nhất, cụ thể như sau:
|STT
|Tên trường
|Số lượng ĐK NV1
|1
|THPT Mạc Đĩnh Chi
2.322
|2
|THPT Thủ Đức
2.312
|3
|THPT Tây Thạnh
2.146
|4
|THPT Trần Phú
2.004
|5
|THPT Phú Nhuận
1.901
|6
|THPT Nguyễn Hữu Huân
1.797
|7
|THPT Bùi Thị Xuân
1.787
|8
|THPT Gia Định
1.775
|9
|THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)
1.774
|10
|THPT Phạm Văn Sáng
1.757
Trong số này, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường THPT Thủ Đức là hai đơn vị duy nhất có trên 2.300 thí sinh đăng ký NV1.
Ở khối trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng đăng ký áp đảo với 5.738 thí sinh.
Theo công bố, đa số các trường trong top 10 trường có lượng thí sinh đăng ký đông nhất thuộc khu vực 1 (TPHCM), riêng Trường THPT Trịnh Hoài Đức thuộc khu vực 2 (Bình Dương) cũng góp mặt trong danh sách với số lượng đăng ký rất cao.
Ở chiều ngược lại, một số trường có số đăng ký nguyện vọng rất thấp (ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh). Top 10 trường THPT có lượng đăng ký thấp nhất (dưới 300), cụ thể:
|STT
|Tên trường
|Khu vực
|SL ĐK NV1
|1
|THPT năng khiếu Thể dục Thể thao
|KV1
104
|2
|THPT Nguyễn Văn Linh
|KV1
121
|3
|THCS - THPT Sương Nguyệt Anh
|KV1
149
|4
|Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm
|KV1
150
|5
|THPT Trần Hữu Trang
|KV1
159
|6
|THPT Ngô Gia Tự
|KV1
200
|7
|THPT Thường Tân
|KV2
224
|8
|THCS - THPT Diên Hồng
|KV1
228
|9
|THCS - THPT Nguyễn Huệ
|KV2
246
|10
|THPT Phước Hòa
|KV2
249
Các trường như THPT năng khiếu Thể dục Thể thao (104 hồ sơ) hay THPT Nguyễn Văn Linh (121 hồ sơ) có lượng đăng ký rất thấp so với mặt bằng chung (thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh).
Ở khu vực 2 và 3, một số trường như THPT Tây Nam (314 hồ sơ) hoặc THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu (337 hồ sơ) cũng thuộc nhóm có tính cạnh tranh thấp hơn dựa trên số lượng thí sinh đăng ký.
Dù chưa phải là tỉ lệ chọi chính thức do thí sinh còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng, tuy nhiên, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, top 20 trường THPT dự kiến có tỉ lệ chọi thi lớp 10 cao nhất, như sau:
|STT
|Tên trường
|SL Đăng ký NV1
|Tổng Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi (1 chọi...)
|1
|THPT Bùi Thị Xuân
1.787
700
|2,55
|2
|THPT Nguyễn Thượng Hiền
1.692
780
|2,17
|3
|THPT Mạc Đĩnh Chi
2.322
1.060
|2,19
|4
|THPT Nguyễn Hữu Huân
1.797
835
|2,15
|5
|THPT Trần Phú
2.004
945
|2,12
|6
|THPT Tây Thạnh
2.146
1.035
|2,07
|7
|THPT Phú Nhuận
1.901
925
|2,06
|8
|THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
1.004
465
|2,16
|9
|THPT Lê Quý Đôn
1.293
560
|2,31
|10
|THPT Thạnh Lộc
1.708
810
|2,11
|11
|THPT Gia Định
1.775
960
|1,85
|12
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
1.604
845
|1,90
|13
|THPT Nguyễn Công Trứ
1.567
855
|1,83
|14
|THPT Trường Chinh
1.653
900
|1,84
|15
|THPT Phạm Văn Sáng
1.757
810
|2,17
|16
|THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)
1.774
765
|2,32
|17
|THPT Nguyễn Hữu Cầu
1.463
765
|1,91
|18
|THPT Bình Hưng Hòa
1.464
855
|1,71
|19
|THPT Trần Hưng Đạo
1.707
990
|1,72
|20
|THPT Thủ Đức
2.312
900
|2,57
Trong danh sách trên, Trường THPT Thủ Đức đang dẫn đầu về tỉ lệ chọi (1 chọi 2,57) do số lượng đăng ký NV1 cao nhất (2.312 em) trong khi chỉ tiêu là 900. Trường THPT Bùi Thị Xuân (1 chọi 2,55) vẫn giữ vững vị thế là trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực trung tâm.
Trường THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,32), cho thấy áp lực lớn tại khu vực Bình Dương. Khối trường chuyên: THPT chuyên Lê Hồng Phong: 5.738 thí sinh đăng ký cho 805 chỉ tiêu tương ứng tỉ lệ 1 chọi 7,13. THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: 2.521 thí sinh đăng ký cho 525 chỉ tiêu, tỉ lệ 1 chọi 4,80.
Ở chiều ngược lại, khu vực trường có tỉ lệ chọi thấp: THPT Nguyễn Văn Linh: 121 đăng ký/ 675 chỉ tiêu, tỉ lệ 0,18 (Đăng ký thấp hơn chỉ tiêu rất nhiều); THPT Ngô Gia Tự: 200 đăng ký/ 765 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,26). Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm: 150 đăng ký/495 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,30).
20 trường có tỉ lệ chọi cao tiếp theo, gồm:
|STT
|Tên trường
|SL Đăng ký NV1
|Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi (1 chọi...)
|21
|THPT Nguyễn Du
823
595
|1,38
|22
|THPT Nguyễn Khuyến
1.013
855
|1,18
|23
|THPT Võ Minh Đức
1.456
810
|1,80
|24
|THPT Trần Văn Ơn
1.215
540
|2,25
|25
|THPT Hiệp Bình
997
675
|1,48
|26
|THPT Phước Long
888
675
|1,32
|27
|THPT Trưng Vương
1.191
900
|1,32
|28
|THPT Nam Sài Gòn
437
225
|1,94
|29
|THPT Tam Phú
1.126
765
|1,47
|30
|THPT Bình Chiểu
1.059
900
|1,18
|31
|THPT Hoàng Hoa Thám
1.351
855
|1,58
|32
|THPT Đào Sơn Tây
1.049
855
|1,23
|33
|THPT Trần Quang Khải
1.027
990
|1,04
|34
|THPT Trung Phú
1.288
765
|1,68
|35
|THPT Củ Chi
1.187
810
|1,47
|36
|THPT Hồ Thị Bi
1.286
855
|1,50
|37
|THPT Nguyễn Thái Bình
875
720
|1,22
|38
|THPT Lê Thánh Tôn
1.121
585
|1,92
|39
|THPT Lương Văn Can
837
675
|1,24
|40
|THPT Ngô Quyền
1.426
765
|1,86
Nếu như đa số trường có có tỉ lệ chọi cao thuộc khu vực 1 (TPHCM cũ) thì ở khu vực 2 (Bình Dương) có Trường THPT Trần Văn Ơn có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,25), cho thấy áp lực tuyển sinh tại khu vực Thuận An là không nhỏ.
Trường THPT THPT Nam Sài Gòn tuy có lượng đăng ký thấp (437 hồ sơ) nhưng do chỉ tiêu rất ít (225 học sinh) nên tỉ lệ chọi vẫn duy trì ở mức cao (1 chọi 1,94). Các trường khu vực ngoại thành như THPT Trung Phú (Củ Chi) và THPT Hồ Thị Bi (Hóc Môn) có tỉ lệ chọi dao động từ 1,5 đến 1,7, cho thấy sự cạnh tranh tại các huyện ngoại thành đang ngày càng tăng do mật độ dân cư đông.
Thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5 (chỉ điều chỉnh, không cho phép đăng ký thi mới).
Kết thúc giai đoạn điều chỉnh, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.
