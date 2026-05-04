HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM công bố số lượng nguyện vọng thi lớp 10: Tỉ lệ chọi gây bất ngờ

Đặng Trinh

(NLĐO) - Tỉ lệ chọi kỳ thi lớp 10 năm nay dù chưa chính thức do thí sinh còn điều chỉnh nguyện vọng, song có nhiều bất ngờ.

Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM về số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, tỉ lệ chọi các trường THPT năm nay có nhiều biến động. 

Theo đó, top 10 trường THPT có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) cao nhất, cụ thể như sau: 

STTTên trườngSố lượng ĐK NV1
1THPT Mạc Đĩnh Chi

2.322

2THPT Thủ Đức

2.312

3THPT Tây Thạnh

2.146

4THPT Trần Phú

2.004

5THPT Phú Nhuận

1.901

6THPT Nguyễn Hữu Huân

1.797

7THPT Bùi Thị Xuân

1.787

8THPT Gia Định

1.775

9THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)

1.774

10THPT Phạm Văn Sáng

1.757

Trong số này,  Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường THPT Thủ Đức là hai đơn vị duy nhất có trên 2.300 thí sinh đăng ký NV1.

Ở khối trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng đăng ký áp đảo với 5.738 thí sinh. 

Theo công bố, đa số các trường trong top 10 trường có lượng thí sinh đăng ký đông nhất thuộc khu vực 1 (TPHCM), riêng Trường THPT Trịnh Hoài Đức thuộc khu vực 2 (Bình Dương) cũng góp mặt trong danh sách với số lượng đăng ký rất cao.

Ở chiều ngược lại, một số trường có số đăng ký nguyện vọng rất thấp (ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh). Top 10 trường THPT có lượng đăng ký thấp nhất (dưới 300), cụ thể: 

STTTên trườngKhu vựcSL ĐK NV1
1THPT năng khiếu Thể dục Thể thaoKV1

104

2THPT Nguyễn Văn LinhKV1

121

3THCS - THPT Sương Nguyệt AnhKV1

149

4Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng GấmKV1

150

5THPT Trần Hữu TrangKV1

159

6THPT Ngô Gia TựKV1

200

7THPT Thường TânKV2

224

8THCS - THPT Diên HồngKV1

228

9THCS - THPT Nguyễn HuệKV2

246

10THPT Phước HòaKV2

249

Các trường như THPT năng khiếu Thể dục Thể thao (104 hồ sơ) hay THPT Nguyễn Văn Linh (121 hồ sơ) có lượng đăng ký rất thấp so với mặt bằng chung (thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh).

Ở khu vực 2 và 3, một số trường như THPT Tây Nam (314 hồ sơ) hoặc THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu (337 hồ sơ) cũng thuộc nhóm có tính cạnh tranh thấp hơn dựa trên số lượng thí sinh đăng ký.

Dù chưa phải là tỉ lệ chọi chính thức do thí sinh còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng, tuy nhiên, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, top 20 trường THPT dự kiến có tỉ lệ chọi thi lớp 10 cao nhất, như sau:

Top 20 trường có tỉ lệ chọi lớp 10 năm 2026 cao nhất:
STTTên trườngSL Đăng ký NV1Tổng Chỉ tiêuTỉ lệ chọi (1 chọi...)
1THPT Bùi Thị Xuân

1.787

700

2,55
2THPT Nguyễn Thượng Hiền

1.692

780

2,17
3THPT Mạc Đĩnh Chi

2.322

1.060

2,19
4THPT Nguyễn Hữu Huân

1.797

835

2,15
5THPT Trần Phú

2.004

945

2,12
6THPT Tây Thạnh

2.146

1.035

2,07
7THPT Phú Nhuận

1.901

925

2,06
8THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

1.004

465

2,16
9THPT Lê Quý Đôn

1.293

560

2,31
10THPT Thạnh Lộc

1.708

810

2,11
11THPT Gia Định

1.775

960

1,85
12THPT Nguyễn Thị Minh Khai

1.604

845

1,90
13THPT Nguyễn Công Trứ

1.567

855

1,83
14THPT Trường Chinh

1.653

900

1,84
15THPT Phạm Văn Sáng

1.757

810

2,17
16THPT Trịnh Hoài Đức (KV2)

1.774

765

2,32
17THPT Nguyễn Hữu Cầu

1.463

765

1,91
18THPT Bình Hưng Hòa

1.464

855

1,71
19THPT Trần Hưng Đạo

1.707

990

1,72
20THPT Thủ Đức

2.312

900

2,57

Trong danh sách trên, Trường THPT Thủ Đức đang dẫn đầu về tỉ lệ chọi (1 chọi 2,57) do số lượng đăng ký NV1 cao nhất (2.312 em) trong khi chỉ tiêu là 900. Trường THPT Bùi Thị Xuân (1 chọi 2,55) vẫn giữ vững vị thế là trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực trung tâm. 

Trường THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,32), cho thấy áp lực lớn tại khu vực Bình Dương. Khối trường chuyên: THPT chuyên Lê Hồng Phong: 5.738 thí sinh đăng ký cho 805 chỉ tiêu tương ứng tỉ lệ 1 chọi 7,13. THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: 2.521 thí sinh đăng ký cho 525 chỉ tiêu, tỉ lệ 1 chọi 4,80. 

Ở chiều ngược lại, khu vực trường có tỉ lệ chọi thấp: THPT Nguyễn Văn Linh: 121 đăng ký/ 675 chỉ tiêu, tỉ lệ 0,18 (Đăng ký thấp hơn chỉ tiêu rất nhiều); THPT Ngô Gia Tự: 200 đăng ký/ 765 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,26). Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm: 150 đăng ký/495 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,30). 

20 trường có tỉ lệ chọi cao tiếp theo, gồm:

STTTên trườngSL Đăng ký NV1Chỉ tiêuTỉ lệ chọi (1 chọi...)
21THPT Nguyễn Du

823

595

1,38
22THPT Nguyễn Khuyến

1.013

855

1,18
23THPT Võ Minh Đức

1.456

810

1,80
24THPT Trần Văn Ơn

1.215

540

2,25
25THPT Hiệp Bình

997

675

1,48
26THPT Phước Long

888

675

1,32
27THPT Trưng Vương

1.191

900

1,32
28THPT Nam Sài Gòn

437

225

1,94
29THPT Tam Phú

1.126

765

1,47
30THPT Bình Chiểu

1.059

900

1,18
31THPT Hoàng Hoa Thám

1.351

855

1,58
32THPT Đào Sơn Tây

1.049

855

1,23
33THPT Trần Quang Khải

1.027

990

1,04
34THPT Trung Phú

1.288

765

1,68
35THPT Củ Chi

1.187

810

1,47
36THPT Hồ Thị Bi

1.286

855

1,50
37THPT Nguyễn Thái Bình

875

720

1,22
38THPT Lê Thánh Tôn

1.121

585

1,92
39THPT Lương Văn Can

837

675

1,24
40THPT Ngô Quyền

1.426

765

1,86

Nếu như đa số trường có có tỉ lệ chọi cao thuộc khu vực 1 (TPHCM cũ) thì ở khu vực 2 (Bình Dương) có Trường THPT Trần Văn Ơn có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,25), cho thấy áp lực tuyển sinh tại khu vực Thuận An là không nhỏ. 

Trường THPT THPT Nam Sài Gòn tuy có lượng đăng ký thấp (437 hồ sơ) nhưng do chỉ tiêu rất ít (225 học sinh) nên tỉ lệ chọi vẫn duy trì ở mức cao (1 chọi 1,94). Các trường khu vực ngoại thành như THPT Trung Phú (Củ Chi) và THPT Hồ Thị Bi (Hóc Môn) có tỉ lệ chọi dao động từ 1,5 đến 1,7, cho thấy sự cạnh tranh tại các huyện ngoại thành đang ngày càng tăng do mật độ dân cư đông.

Thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng, từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5 (chỉ điều chỉnh, không cho phép đăng ký thi mới).

Kết thúc giai đoạn điều chỉnh, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh, tính toán khoảng cách từ nơi ở của thí sinh đến từng trường trong 3 nguyện vọng và cập nhật vào hệ thống quản lý thi của sở.

Tin liên quan

NÓNG: TPHCM công bố lượng đăng ký nguyện vọng 1 thi lớp 10, xem TẠI ĐÂY

NÓNG: TPHCM công bố lượng đăng ký nguyện vọng 1 thi lớp 10, xem TẠI ĐÂY

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố lượng đăng ký nguyện vọng 1, kỳ thi lớp 10. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh giữ nguyên hoặc điều chỉnh nguyện vọng

Hôm nay, TPHCM công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 ở từng trường THPT

(NLĐO)- Sở GD-ĐT sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng, kỳ thi lớp 10 năm 2026. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh giữ nguyên hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Biến động chỉ tiêu, điểm chuẩn lớp 10 ở TPHCM những năm gần đây ra sao?

(NLĐO)- Năm 2026, các trường THPT công lập tại TPHCM tuyển 118.550 chỉ tiêu vào lớp 10. Chỉ tiêu tăng mạnh có tác động đáng kể tới điểm chuẩn lớp 10?

chỉ tiêu tuyển sinh điều chỉnh nguyện vọng cạnh tranh khốc liệt trường THPT chuyên thi lớp 10 kỳ thi lớp 10 tỉ lệ chọi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo