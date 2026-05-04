Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM về số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, tỉ lệ chọi các trường THPT năm nay có nhiều biến động.

Theo đó, top 10 trường THPT có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) cao nhất, cụ thể như sau:

STT Tên trường Số lượng ĐK NV1 1 THPT Mạc Đĩnh Chi 2.322 2 THPT Thủ Đức 2.312 3 THPT Tây Thạnh 2.146 4 THPT Trần Phú 2.004 5 THPT Phú Nhuận 1.901 6 THPT Nguyễn Hữu Huân 1.797 7 THPT Bùi Thị Xuân 1.787 8 THPT Gia Định 1.775 9 THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) 1.774 10 THPT Phạm Văn Sáng 1.757

Trong số này, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường THPT Thủ Đức là hai đơn vị duy nhất có trên 2.300 thí sinh đăng ký NV1.

Ở khối trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng đăng ký áp đảo với 5.738 thí sinh.

Theo công bố, đa số các trường trong top 10 trường có lượng thí sinh đăng ký đông nhất thuộc khu vực 1 (TPHCM), riêng Trường THPT Trịnh Hoài Đức thuộc khu vực 2 (Bình Dương) cũng góp mặt trong danh sách với số lượng đăng ký rất cao.

Ở chiều ngược lại, một số trường có số đăng ký nguyện vọng rất thấp (ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh). Top 10 trường THPT có lượng đăng ký thấp nhất (dưới 300), cụ thể:

STT Tên trường Khu vực SL ĐK NV1 1 THPT năng khiếu Thể dục Thể thao KV1 104 2 THPT Nguyễn Văn Linh KV1 121 3 THCS - THPT Sương Nguyệt Anh KV1 149 4 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm KV1 150 5 THPT Trần Hữu Trang KV1 159 6 THPT Ngô Gia Tự KV1 200 7 THPT Thường Tân KV2 224 8 THCS - THPT Diên Hồng KV1 228 9 THCS - THPT Nguyễn Huệ KV2 246 10 THPT Phước Hòa KV2 249

Các trường như THPT năng khiếu Thể dục Thể thao (104 hồ sơ) hay THPT Nguyễn Văn Linh (121 hồ sơ) có lượng đăng ký rất thấp so với mặt bằng chung (thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh).

Ở khu vực 2 và 3, một số trường như THPT Tây Nam (314 hồ sơ) hoặc THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu (337 hồ sơ) cũng thuộc nhóm có tính cạnh tranh thấp hơn dựa trên số lượng thí sinh đăng ký.

Dù chưa phải là tỉ lệ chọi chính thức do thí sinh còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng, tuy nhiên, dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, top 20 trường THPT dự kiến có tỉ lệ chọi thi lớp 10 cao nhất, như sau:

Top 20 trường có tỉ lệ chọi lớp 10 năm 2026 cao nhất:

STT Tên trường SL Đăng ký NV1 Tổng Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi (1 chọi...) 1 THPT Bùi Thị Xuân 1.787 700 2,55 2 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1.692 780 2,17 3 THPT Mạc Đĩnh Chi 2.322 1.060 2,19 4 THPT Nguyễn Hữu Huân 1.797 835 2,15 5 THPT Trần Phú 2.004 945 2,12 6 THPT Tây Thạnh 2.146 1.035 2,07 7 THPT Phú Nhuận 1.901 925 2,06 8 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 1.004 465 2,16 9 THPT Lê Quý Đôn 1.293 560 2,31 10 THPT Thạnh Lộc 1.708 810 2,11 11 THPT Gia Định 1.775 960 1,85 12 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1.604 845 1,90 13 THPT Nguyễn Công Trứ 1.567 855 1,83 14 THPT Trường Chinh 1.653 900 1,84 15 THPT Phạm Văn Sáng 1.757 810 2,17 16 THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) 1.774 765 2,32 17 THPT Nguyễn Hữu Cầu 1.463 765 1,91 18 THPT Bình Hưng Hòa 1.464 855 1,71 19 THPT Trần Hưng Đạo 1.707 990 1,72 20 THPT Thủ Đức 2.312 900 2,57

Trong danh sách trên, Trường THPT Thủ Đức đang dẫn đầu về tỉ lệ chọi (1 chọi 2,57) do số lượng đăng ký NV1 cao nhất (2.312 em) trong khi chỉ tiêu là 900. Trường THPT Bùi Thị Xuân (1 chọi 2,55) vẫn giữ vững vị thế là trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất khu vực trung tâm.

Trường THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,32), cho thấy áp lực lớn tại khu vực Bình Dương. Khối trường chuyên: THPT chuyên Lê Hồng Phong: 5.738 thí sinh đăng ký cho 805 chỉ tiêu tương ứng tỉ lệ 1 chọi 7,13. THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: 2.521 thí sinh đăng ký cho 525 chỉ tiêu, tỉ lệ 1 chọi 4,80.

Ở chiều ngược lại, khu vực trường có tỉ lệ chọi thấp: THPT Nguyễn Văn Linh: 121 đăng ký/ 675 chỉ tiêu, tỉ lệ 0,18 (Đăng ký thấp hơn chỉ tiêu rất nhiều); THPT Ngô Gia Tự: 200 đăng ký/ 765 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,26). Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm: 150 đăng ký/495 chỉ tiêu (tỉ lệ 0,30).

20 trường có tỉ lệ chọi cao tiếp theo, gồm:

STT Tên trường SL Đăng ký NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi (1 chọi...) 21 THPT Nguyễn Du 823 595 1,38 22 THPT Nguyễn Khuyến 1.013 855 1,18 23 THPT Võ Minh Đức 1.456 810 1,80 24 THPT Trần Văn Ơn 1.215 540 2,25 25 THPT Hiệp Bình 997 675 1,48 26 THPT Phước Long 888 675 1,32 27 THPT Trưng Vương 1.191 900 1,32 28 THPT Nam Sài Gòn 437 225 1,94 29 THPT Tam Phú 1.126 765 1,47 30 THPT Bình Chiểu 1.059 900 1,18 31 THPT Hoàng Hoa Thám 1.351 855 1,58 32 THPT Đào Sơn Tây 1.049 855 1,23 33 THPT Trần Quang Khải 1.027 990 1,04 34 THPT Trung Phú 1.288 765 1,68 35 THPT Củ Chi 1.187 810 1,47 36 THPT Hồ Thị Bi 1.286 855 1,50 37 THPT Nguyễn Thái Bình 875 720 1,22 38 THPT Lê Thánh Tôn 1.121 585 1,92 39 THPT Lương Văn Can 837 675 1,24 40 THPT Ngô Quyền 1.426 765 1,86

Nếu như đa số trường có có tỉ lệ chọi cao thuộc khu vực 1 (TPHCM cũ) thì ở khu vực 2 (Bình Dương) có Trường THPT Trần Văn Ơn có tỉ lệ chọi rất cao (1 chọi 2,25), cho thấy áp lực tuyển sinh tại khu vực Thuận An là không nhỏ.

Trường THPT THPT Nam Sài Gòn tuy có lượng đăng ký thấp (437 hồ sơ) nhưng do chỉ tiêu rất ít (225 học sinh) nên tỉ lệ chọi vẫn duy trì ở mức cao (1 chọi 1,94). Các trường khu vực ngoại thành như THPT Trung Phú (Củ Chi) và THPT Hồ Thị Bi (Hóc Môn) có tỉ lệ chọi dao động từ 1,5 đến 1,7, cho thấy sự cạnh tranh tại các huyện ngoại thành đang ngày càng tăng do mật độ dân cư đông.