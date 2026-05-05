Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM gây nhiều bất ngờ sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố tổng hợp số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập.
Tỉ lệ chọi nhiều biến động, đặc biệt các trường vùng giáp ranh với khu vực 2 (Bình Dương cũ) khiến nhiều phụ huynh, học sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng trong kỳ thi sắp tới.
Phụ huynh Thanh Trang, có con năm nay dự thi vào lớp 10, cho biết con chị đặt NV1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, NV2 vào Trường THPT Thủ Đức, NV3 vào Trường THPT Linh Trung. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tỉ lệ chọi, sẽ phải tính toán để điều chỉnh lại nguyện vọng phù hợp. "Mọi năm, điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân luôn ở mức cao, nên gia đình tính toán nếu không trúng tuyển NV1 có thể sang NV2 là Trường THPT Thủ Đức. Tuy nhiên với tỉ lệ chọi cao vào cả 2 trường như năm nay buộc gia đình phải cân nhắc điều chỉnh lại"- chị Trang, cho biết.
Tỉ lệ chọi (dự kiến) các trường, cụ thể như sau:
|STT
|Tên trường
|NV1
|Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi
|1
|THPT Trần Khai Nguyên
|1455
|720
|2,02
|2
|THPT Nguyễn Trung Trực
|1390
|900
|1,54
|3
|THPT Hoàng Thế Thiện
|943
|810
|1,16
|4
|THPT An Lạc
|937
|855
|1,10
|5
|THPT Trần Hưng Đạo
|1707
|990
|1,72
|6
|THPT Thạnh Lộc
|1708
|810
|2,11
|7
|THPT Bùi Thị Xuân
|1787
|700
|2,55
|8
|THPT Ten Lơ Man
|781
|585
|1,34
|9
|THPT Tạ Quang Bửu
|1048
|720
|1,46
|10
|THPT Nguyễn Văn Linh
|121
|675
|0,18
|11
|THPT Bình Hưng Hòa
|1464
|855
|1,71
|12
|THPT Phan Đăng Lưu
|627
|810
|0,77
|13
|THPT Trần Văn Giàu
|856
|900
|0,95
|14
|THPT Bình Phú
|1473
|720
|2,05
|15
|THPT Nguyễn Tất Thành
|1074
|855
|1,26
|16
|THPT Vĩnh Lộc
|1558
|720
|2,16
|17
|THPT Bình Tân
|733
|855
|0,86
|18
|THPT Phạm Phú Thứ
|765
|675
|1,13
|19
|THPT Thanh Đa
|592
|720
|0,82
|20
|THPT Nguyễn Hiền
|739
|595
|1,24
|21
|THPT Nguyễn Hữu Cảnh
|1252
|630
|1,99
|22
|THPT Giồng Ông Tố
|919
|675
|1,36
|23
|THPT Thủ Thiêm
|394
|810
|0,49
|24
|THPT Lương Thế Vinh
|505
|330
|1,53
|25
|THPT Lương Văn Can
|837
|675
|1,24
|26
|THPT Hùng Vương
|1720
|1035
|1,66
|27
|THPT Trần Hữu Trang
|159
|540
|0,29
|28
|Trung học Thực hành Sài Gòn
|350
|450
|0,78
|29
|THPT Trường Chinh
|1653
|900
|1,84
|30
|THPT Phú Nhuận
|1901
|925
|2,06
|31
|THPT Võ Thị Sáu
|1195
|855
|1,40
|32
|THPT Hoàng Hoa Thám
|1351
|855
|1,58
|33
|THPT Gò Vấp
|794
|675
|1,18
|34
|THPT Hiệp Bình
|997
|675
|1,48
|35
|THPT Trần Quang Khải
|1027
|990
|1,04
|36
|THPT Nguyễn Khuyến
|1013
|855
|1,18
|37
|THPT Nguyễn Du
|823
|595
|1,38
|38
|THPT Đào Sơn Tây
|1049
|855
|1,23
|39
|THPT Linh Trung
|899
|990
|0,91
|40
|THPT Nguyễn Huệ
|1045
|675
|1,55
|41
|THPT Nguyễn Văn Tăng
|286
|1125
|0,25
|42
|THPT Long Trường
|266
|720
|0,37
|43
|THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
|849
|765
|1,11
|44
|THPT Ngô Gia Tự
|200
|765
|0,26
|45
|THPT Võ Văn Kiệt
|764
|720
|1,06
|46
|THPT Mạc Đĩnh Chi
|2322
|1060
|2,19
|47
|THPT Hàn Thuyên
|579
|765
|0,76
|48
|THPT Trần Phú
|2004
|945
|2,12
|49
|THPT Phước Long
|888
|675
|1,32
|50
|THPT Trưng Vương
|1191
|900
|1,32
|51
|THCS-THPT Trần Đại Nghĩa
|1004
|465
|2,16
|52
|THPT Tam Phú
|1126
|765
|1,47
|53
|THPT Bình Chiểu
|1059
|900
|1,18
|54
|THPT Dương Văn Thì
|874
|765
|1,14
|55
|THPT Nguyễn Chí Thanh
|833
|810
|1,03
|56
|THPT Nguyễn Thái Bình
|875
|720
|1,22
|57
|THPT Lê Thánh Tôn
|1121
|585
|1,92
|58
|THPT Tân Phong
|488
|765
|0,64
|59
|THPT Ngô Quyền
|1426
|765
|1,86
|60
|THPT Nam Sài Gòn
|437
|225
|1,94
|61
|THPT Nguyễn Thượng Hiền
|1692
|780
|2,17
|62
|THPT Tân Bình
|1014
|855
|1,19
|63
|THPT Lê Trọng Tấn
|1655
|675
|2,45
|64
|THPT Võ Trường Toản
|1471
|765
|1,92
|65
|THPT Tây Thạnh
|2146
|1035
|2,07
|66
|THPT Gia Định
|1775
|960
|1,85
|67
|THPT Nguyễn Công Trứ
|1567
|855
|1,83
|68
|THPT Nguyễn Hữu Huân
|1797
|835
|2,15
|69
|THPT Thủ Đức
|2312
|900
|2,57
|70
|THPT Nguyễn An Ninh
|625
|900
|0,69
|71
|THPT Nguyễn Trãi
|419
|675
|0,62
|72
|THPT Nguyễn Hữu Thọ
|857
|765
|1,12
|73
|THPT Lê Quý Đôn
|1293
|560
|2,31
|74
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai
|1604
|845
|1,90
|75
|THPT Marie Curie
|1515
|1000
|1,52
|76
|THPT Nguyễn Thị Diệu
|288
|765
|0,38
|77
|THPT An Nhơn Tây
|594
|810
|0,73
|78
|THPT Nguyễn Hữu Cầu
|1463
|765
|1,91
|79
|THPT Bà Điểm
|1345
|810
|1,66
|80
|THPT Nguyễn Văn Cừ
|858
|675
|1,27
|81
|THPT Bình Chánh
|1085
|900
|1,21
|82
|THPT Phong Phú
|298
|855
|0,35
|83
|THPT Bình Khánh
|308
|405
|0,76
|84
|THPT An Nghĩa
|359
|360
|1,00
|85
|THPT Lê Minh Xuân
|939
|900
|1,04
|86
|THPT Cần Thạnh
|289
|320
|0,90
|87
|THPT Tân Thông Hội
|1144
|720
|1,59
|88
|THPT Lý Thường Kiệt
|1063
|765
|1,39
|89
|THPT Nguyễn Hữu Tiến
|1328
|675
|1,97
|90
|THPT Long Thới
|566
|450
|1,26
|91
|THPT Hồ Thị Bi
|1286
|855
|1,50
|92
|THPT Đa Phước
|391
|720
|0,54
|93
|THPT Phước Kiển
|421
|855
|0,49
|94
|THPT Dương Văn Dương
|392
|765
|0,51
|95
|THPT Trung Phú
|1288
|765
|1,68
|96
|THPT Phú Hòa
|849
|720
|1,18
|97
|THPT Củ Chi
|1187
|810
|1,47
|98
|THPT Tân Túc
|711
|855
|0,83
|99
|THPT Vĩnh Lộc B
|1316
|900
|1,46
|100
|THPT Quang Trung
|678
|810
|0,84
|101
|THPT Trung Lập
|316
|585
|0,54
|102
|THPT Phạm Văn Sáng
|1757
|810
|2,17
Các trường ở Khu vực 2 (Bình Dương cũ):
|STT
|Tên trường
|NV1
|Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi
|1
|THPT Lý Thái Tổ
|1255
|810
|1,55
|2
|THPT Bến Cát
|1720
|810
|2,12
|3
|THPT An Mỹ
|1490
|810
|1,84
|4
|THPT Bình Phú - Bình Dương
|1105
|810
|1,36
|5
|THPT Dĩ An
|1266
|540
|2,34
|6
|THPT Nguyễn An Ninh - BD
|1008
|540
|1,87
|7
|THPT Bình An
|719
|470
|1,53
|8
|THPT Nguyễn Trãi - BD
|1228
|630
|1,95
|9
|THPT Tây Nam
|882
|675
|1,31
|10
|THPT Nguyễn Đình Chiểu
|997
|585
|1,70
|11
|THPT Nguyễn Thị Minh Khai-BD
|1543
|855
|1,80
|12
|THPT Tân Phước Khánh
|972
|495
|1,96
|13
|THPT Thái Hòa
|1212
|765
|1,58
|14
|THPT Huỳnh Văn Nghệ
|1145
|675
|1,70
|15
|THPT Thanh Tuyền
|314
|225
|1,40
|16
|THPT Võ Minh Đức
|1456
|810
|1,80
|17
|THPT Trịnh Hoài Đức
|1774
|765
|2,32
|18
|THPT Trần Văn Ơn
|1215
|540
|2,25
|19
|THPT Tân Bình - Bình Dương
|550
|450
|1,22
|20
|THPT Bàu Bàng
|1143
|585
|1,95
|21
|THPT Lê Lợi
|415
|315
|1,32
|22
|THPT Dầu Tiếng
|571
|450
|1,27
|23
|THPT Long Hòa
|321
|270
|1,19
|24
|THCS-THPT Minh Hòa
|395
|360
|1,10
|25
|THPT Phước Vĩnh
|748
|630
|1,19
|26
|THPT Phước Hòa
|249
|270
|0,92
|27
|THCS-THPT Nguyễn Huệ
|246
|450
|0,55
|28
|THPT Thường Tân
|224
|240
|0,93
Các trường Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)
|STT
|Tên trường
|NV1
|Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi
|1
|THPT Châu Thành
|774
|540
|1,43
|2
|THPT Bà Rịa
|754
|540
|1,40
|3
|THPT Phú Mỹ
|1665
|900
|1,85
|4
|THPT Nguyễn Khuyến - BRVT
|681
|765
|0,89
|5
|THPT Nguyễn Huệ - BRVT
|1211
|900
|1,35
|6
|THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
|469
|585
|0,80
|7
|THPT Vũng Tàu
|1539
|855
|1,80
|8
|THPT Trần Nguyên Hãn
|1015
|720
|1,41
|9
|THPT Trần Hưng Đạo - BRVT
|768
|585
|1,31
|10
|THPT Hắc Dịch
|671
|630
|1,07
|11
|THPT Đinh Tiên Hoàng
|995
|720
|1,38
|12
|THPT Võ Thị Sáu - BRVT
|613
|495
|1,24
|13
|THPT Hòa Hội
|522
|405
|1,29
|14
|THPT Hòa Bình
|478
|450
|1,06
|15
|THPT Xuyên Mộc
|539
|450
|1,20
|16
|THPT Phước Bửu
|428
|450
|0,95
|17
|THPT Trần Phú - BRVT
|481
|450
|1,07
|18
|THPT Trần Văn Quan
|549
|450
|1,22
|19
|THPT Long Hải - Phước Tỉnh
|585
|495
|1,18
|20
|THPT Minh Đạm
|482
|495
|0,97
|21
|THPT Trần Quang Khải - BRVT
|502
|540
|0,93
|22
|THPT Nguyễn Trãi - BRVT
|427
|405
|1,05
|23
|THPT Nguyễn Du - BRVT
|563
|405
|1,39
|24
|THPT Ngô Quyền - BRVT
|500
|405
|1,23
|25
|THPT Dương Bạch Mai
|446
|450
|0,99
|26
|THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT
|337
|405
|0,83
|27
|THPT Bưng Riềng
|398
|450
|0,88
Khối trường chuyên
|Tên trường
|NV1
|Chỉ tiêu
|Tỉ lệ chọi
|THPT chuyên Lê Hồng Phong
|5738
|805
|7,13
|THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
|2521
|525
|4,80
|THPT Chuyên Hùng Vương
|1526
|455
|3,35
|THPT Chuyên Lê Quý Đôn
|1325
|525
|2,52
Dựa trên số liệu từ thông báo đăng ký NV1 và bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, có tới 34 trường có tỉ lệ chọi dưới 1 (số thí sinh đăng ký NV1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh, tức là cơ hội trúng tuyển NV1 gần như tuyệt đối nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký NV1).
Danh sách các trường có NV1 thấp hơn chỉ tiêu:
|STT
|Tên trường
|SL Đăng ký NV1
|Chỉ tiêu tuyển sinh
|Chênh lệch
|1
|THPT Nguyễn Văn Linh
|121
|675
|-554
|2
|THPT Nguyễn Văn Tăng
|286
|1.125
|-839
|3
|THPT Ngô Gia Tự
|200
|765
|-565
|4
|THPT Trần Hữu Trang
|159
|540
|-381
|5
|THPT Long Trường
|266
|720
|-454
|6
|Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm
|150
|495
|-345
|7
|THPT Nguyễn Thị Diệu
|288
|765
|-477
|8
|THPT Phong Phú
|298
|855
|-557
|9
|THPT Thủ Thiêm
|394
|810
|-416
|10
|THPT Bình Tân
|733
|855
|-122
|11
|THPT Phan Đăng Lưu
|627
|810
|-183
|12
|THPT Thanh Đa
|592
|720
|-128
|13
|THPT Tân Phong
|488
|765
|-277
|14
|THPT Nguyễn An Ninh
|625
|900
|-275
|15
|THPT Nguyễn Trãi
|419
|675
|-256
|16
|THPT Đa Phước
|391
|720
|-329
|17
|THPT Phước Kiển
|421
|855
|-434
|18
|THPT Dương Văn Dương
|392
|765
|-373
|19
|THPT An Nhơn Tây
|594
|810
|-216
|20
|THPT Cần Thạnh
|289
|320
|-31
|21
|THPT Bình Khánh
|308
|405
|-97
|22
|THPT An Nghĩa
|359
|360
|-1
|23
|THPT Trung Lập
|316
|585
|-269
|24
|THPT Tân Túc
|711
|855
|-144
|25
|THPT Linh Trung
|899
|990
|-91
|26
|THPT Trần Văn Giàu
|856
|900
|-44
|27
|THPT Hàn Thuyên
|579
|765
|-186
Khu vực Bình Dương cũ: THPT Phước Hòa (249/270), THCS-THPT Nguyễn Huệ (246/450), THPT Thường Tân (224/240). Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: THPT Nguyễn Khuyến (681/765), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (469/585), THPT Phước Bửu (428/450), THPT Minh Đạm (482/495).
