Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM gây nhiều bất ngờ sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố tổng hợp số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập.

Tỉ lệ chọi nhiều biến động, đặc biệt các trường vùng giáp ranh với khu vực 2 (Bình Dương cũ) khiến nhiều phụ huynh, học sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng trong kỳ thi sắp tới.

Phụ huynh Thanh Trang, có con năm nay dự thi vào lớp 10, cho biết con chị đặt NV1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, NV2 vào Trường THPT Thủ Đức, NV3 vào Trường THPT Linh Trung. Tuy nhiên, sau khi tham khảo tỉ lệ chọi, sẽ phải tính toán để điều chỉnh lại nguyện vọng phù hợp. "Mọi năm, điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân luôn ở mức cao, nên gia đình tính toán nếu không trúng tuyển NV1 có thể sang NV2 là Trường THPT Thủ Đức. Tuy nhiên với tỉ lệ chọi cao vào cả 2 trường như năm nay buộc gia đình phải cân nhắc điều chỉnh lại"- chị Trang, cho biết.

Tỉ lệ chọi (dự kiến) các trường, cụ thể như sau:





S TT Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi 1 THPT Trần Khai Nguyên 1455 720 2,02 2 THPT Nguyễn Trung Trực 1390 900 1,54 3 THPT Hoàng Thế Thiện 943 810 1,16 4 THPT An Lạc 937 855 1,10 5 THPT Trần Hưng Đạo 1707 990 1,72 6 THPT Thạnh Lộc 1708 810 2,11 7 THPT Bùi Thị Xuân 1787 700 2,55 8 THPT Ten Lơ Man 781 585 1,34 9 THPT Tạ Quang Bửu 1048 720 1,46 10 THPT Nguyễn Văn Linh 121 675 0,18 11 THPT Bình Hưng Hòa 1464 855 1,71 12 THPT Phan Đăng Lưu 627 810 0,77 13 THPT Trần Văn Giàu 856 900 0,95 14 THPT Bình Phú 1473 720 2,05 15 THPT Nguyễn Tất Thành 1074 855 1,26 16 THPT Vĩnh Lộc 1558 720 2,16 17 THPT Bình Tân 733 855 0,86 18 THPT Phạm Phú Thứ 765 675 1,13 19 THPT Thanh Đa 592 720 0,82 20 THPT Nguyễn Hiền 739 595 1,24 21 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1252 630 1,99 22 THPT Giồng Ông Tố 919 675 1,36 23 THPT Thủ Thiêm 394 810 0,49 24 THPT Lương Thế Vinh 505 330 1,53 25 THPT Lương Văn Can 837 675 1,24 26 THPT Hùng Vương 1720 1035 1,66 27 THPT Trần Hữu Trang 159 540 0,29 28 Trung học Thực hành Sài Gòn 350 450 0,78 29 THPT Trường Chinh 1653 900 1,84 30 THPT Phú Nhuận 1901 925 2,06 31 THPT Võ Thị Sáu 1195 855 1,40 32 THPT Hoàng Hoa Thám 1351 855 1,58 33 THPT Gò Vấp 794 675 1,18 34 THPT Hiệp Bình 997 675 1,48 35 THPT Trần Quang Khải 1027 990 1,04 36 THPT Nguyễn Khuyến 1013 855 1,18 37 THPT Nguyễn Du 823 595 1,38 38 THPT Đào Sơn Tây 1049 855 1,23 39 THPT Linh Trung 899 990 0,91 40 THPT Nguyễn Huệ 1045 675 1,55 41 THPT Nguyễn Văn Tăng 286 1125 0,25 42 THPT Long Trường 266 720 0,37 43 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 849 765 1,11 44 THPT Ngô Gia Tự 200 765 0,26 45 THPT Võ Văn Kiệt 764 720 1,06 46 THPT Mạc Đĩnh Chi 2322 1060 2,19 47 THPT Hàn Thuyên 579 765 0,76 48 THPT Trần Phú 2004 945 2,12 49 THPT Phước Long 888 675 1,32 50 THPT Trưng Vương 1191 900 1,32 51 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 1004 465 2,16 52 THPT Tam Phú 1126 765 1,47 53 THPT Bình Chiểu 1059 900 1,18 54 THPT Dương Văn Thì 874 765 1,14 55 THPT Nguyễn Chí Thanh 833 810 1,03 56 THPT Nguyễn Thái Bình 875 720 1,22 57 THPT Lê Thánh Tôn 1121 585 1,92 58 THPT Tân Phong 488 765 0,64 59 THPT Ngô Quyền 1426 765 1,86 60 THPT Nam Sài Gòn 437 225 1,94 61 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1692 780 2,17 62 THPT Tân Bình 1014 855 1,19 63 THPT Lê Trọng Tấn 1655 675 2,45 64 THPT Võ Trường Toản 1471 765 1,92 65 THPT Tây Thạnh 2146 1035 2,07 66 THPT Gia Định 1775 960 1,85 67 THPT Nguyễn Công Trứ 1567 855 1,83 68 THPT Nguyễn Hữu Huân 1797 835 2,15 69 THPT Thủ Đức 2312 900 2,57 70 THPT Nguyễn An Ninh 625 900 0,69 71 THPT Nguyễn Trãi 419 675 0,62 72 THPT Nguyễn Hữu Thọ 857 765 1,12 73 THPT Lê Quý Đôn 1293 560 2,31 74 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1604 845 1,90 75 THPT Marie Curie 1515 1000 1,52 76 THPT Nguyễn Thị Diệu 288 765 0,38 77 THPT An Nhơn Tây 594 810 0,73 78 THPT Nguyễn Hữu Cầu 1463 765 1,91 79 THPT Bà Điểm 1345 810 1,66 80 THPT Nguyễn Văn Cừ 858 675 1,27 81 THPT Bình Chánh 1085 900 1,21 82 THPT Phong Phú 298 855 0,35 83 THPT Bình Khánh 308 405 0,76 84 THPT An Nghĩa 359 360 1,00 85 THPT Lê Minh Xuân 939 900 1,04 86 THPT Cần Thạnh 289 320 0,90 87 THPT Tân Thông Hội 1144 720 1,59 88 THPT Lý Thường Kiệt 1063 765 1,39 89 THPT Nguyễn Hữu Tiến 1328 675 1,97 90 THPT Long Thới 566 450 1,26 91 THPT Hồ Thị Bi 1286 855 1,50 92 THPT Đa Phước 391 720 0,54 93 THPT Phước Kiển 421 855 0,49 94 THPT Dương Văn Dương 392 765 0,51 95 THPT Trung Phú 1288 765 1,68 96 THPT Phú Hòa 849 720 1,18 97 THPT Củ Chi 1187 810 1,47 98 THPT Tân Túc 711 855 0,83 99 THPT Vĩnh Lộc B 1316 900 1,46 100 THPT Quang Trung 678 810 0,84 101 THPT Trung Lập 316 585 0,54 102 THPT Phạm Văn Sáng 1757 810 2,17





Các trường ở Khu vực 2 (Bình Dương cũ):

STT Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi 1 THPT Lý Thái Tổ 1255 810 1,55 2 THPT Bến Cát 1720 810 2,12 3 THPT An Mỹ 1490 810 1,84 4 THPT Bình Phú - Bình Dương 1105 810 1,36 5 THPT Dĩ An 1266 540 2,34 6 THPT Nguyễn An Ninh - BD 1008 540 1,87 7 THPT Bình An 719 470 1,53 8 THPT Nguyễn Trãi - BD 1228 630 1,95 9 THPT Tây Nam 882 675 1,31 10 THPT Nguyễn Đình Chiểu 997 585 1,70 11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai-BD 1543 855 1,80 12 THPT Tân Phước Khánh 972 495 1,96 13 THPT Thái Hòa 1212 765 1,58 14 THPT Huỳnh Văn Nghệ 1145 675 1,70 15 THPT Thanh Tuyền 314 225 1,40 16 THPT Võ Minh Đức 1456 810 1,80 17 THPT Trịnh Hoài Đức 1774 765 2,32 18 THPT Trần Văn Ơn 1215 540 2,25 19 THPT Tân Bình - Bình Dương 550 450 1,22 20 THPT Bàu Bàng 1143 585 1,95 21 THPT Lê Lợi 415 315 1,32 22 THPT Dầu Tiếng 571 450 1,27 23 THPT Long Hòa 321 270 1,19 24 THCS-THPT Minh Hòa 395 360 1,10 25 THPT Phước Vĩnh 748 630 1,19 26 THPT Phước Hòa 249 270 0,92 27 THCS-THPT Nguyễn Huệ 246 450 0,55 28 THPT Thường Tân 224 240 0,93

Các trường Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

STT Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi 1 THPT Châu Thành 774 540 1,43 2 THPT Bà Rịa 754 540 1,40 3 THPT Phú Mỹ 1665 900 1,85 4 THPT Nguyễn Khuyến - BRVT 681 765 0,89 5 THPT Nguyễn Huệ - BRVT 1211 900 1,35 6 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 469 585 0,80 7 THPT Vũng Tàu 1539 855 1,80 8 THPT Trần Nguyên Hãn 1015 720 1,41 9 THPT Trần Hưng Đạo - BRVT 768 585 1,31 10 THPT Hắc Dịch 671 630 1,07 11 THPT Đinh Tiên Hoàng 995 720 1,38 12 THPT Võ Thị Sáu - BRVT 613 495 1,24 13 THPT Hòa Hội 522 405 1,29 14 THPT Hòa Bình 478 450 1,06 15 THPT Xuyên Mộc 539 450 1,20 16 THPT Phước Bửu 428 450 0,95 17 THPT Trần Phú - BRVT 481 450 1,07 18 THPT Trần Văn Quan 549 450 1,22 19 THPT Long Hải - Phước Tỉnh 585 495 1,18 20 THPT Minh Đạm 482 495 0,97 21 THPT Trần Quang Khải - BRVT 502 540 0,93 22 THPT Nguyễn Trãi - BRVT 427 405 1,05 23 THPT Nguyễn Du - BRVT 563 405 1,39 24 THPT Ngô Quyền - BRVT 500 405 1,23 25 THPT Dương Bạch Mai 446 450 0,99 26 THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT 337 405 0,83 27 THPT Bưng Riềng 398 450 0,88

Khối trường chuyên

Tên trường NV1 Chỉ tiêu Tỉ lệ chọi THPT chuyên Lê Hồng Phong 5738 805 7,13 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2521 525 4,80 THPT Chuyên Hùng Vương 1526 455 3,35 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 1325 525 2,52

Dựa trên số liệu từ thông báo đăng ký NV1 và bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, có tới 34 trường có tỉ lệ chọi dưới 1 (số thí sinh đăng ký NV1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh, tức là cơ hội trúng tuyển NV1 gần như tuyệt đối nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký NV1).

Danh sách các trường có NV1 thấp hơn chỉ tiêu:

STT Tên trường SL Đăng ký NV1 Chỉ tiêu tuyển sinh Chênh lệch 1 THPT Nguyễn Văn Linh 121 675 -554 2 THPT Nguyễn Văn Tăng 286 1.125 -839 3 THPT Ngô Gia Tự 200 765 -565 4 THPT Trần Hữu Trang 159 540 -381 5 THPT Long Trường 266 720 -454 6 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm 150 495 -345 7 THPT Nguyễn Thị Diệu 288 765 -477 8 THPT Phong Phú 298 855 -557 9 THPT Thủ Thiêm 394 810 -416 10 THPT Bình Tân 733 855 -122 11 THPT Phan Đăng Lưu 627 810 -183 12 THPT Thanh Đa 592 720 -128 13 THPT Tân Phong 488 765 -277 14 THPT Nguyễn An Ninh 625 900 -275 15 THPT Nguyễn Trãi 419 675 -256 16 THPT Đa Phước 391 720 -329 17 THPT Phước Kiển 421 855 -434 18 THPT Dương Văn Dương 392 765 -373 19 THPT An Nhơn Tây 594 810 -216 20 THPT Cần Thạnh 289 320 -31 21 THPT Bình Khánh 308 405 -97 22 THPT An Nghĩa 359 360 -1 23 THPT Trung Lập 316 585 -269 24 THPT Tân Túc 711 855 -144 25 THPT Linh Trung 899 990 -91 26 THPT Trần Văn Giàu 856 900 -44 27 THPT Hàn Thuyên 579 765 -186





Khu vực Bình Dương cũ: THPT Phước Hòa (249/270), THCS-THPT Nguyễn Huệ (246/450), THPT Thường Tân (224/240). Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: THPT Nguyễn Khuyến (681/765), THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (469/585), THPT Phước Bửu (428/450), THPT Minh Đạm (482/495).