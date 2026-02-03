HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ngày đặc biệt ở phường Chánh Hiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của phường Chánh Hiệp

Ngày 3-2, trong không khí ấm áp của những ngày cận kề Tết cổ truyền của dân tộc, Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) đã được phường Chánh Hiệp, TPHCM tổ chức long trọng.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp phát biểu diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 96 năm lịch sử vẻ vang của Đảng.

Đến dự buổi lễ có ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; nguyên lãnh đạo TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã được xem lại những thước phim về thành tựu nổi bật của đất nước, TPHCM và phường Chánh Hiệp trong năm 2025, định hướng phát triển năm 2026.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp hỏi thăm nguyên lãnh đạo TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ

Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh tái hiện lại những thành quả về công tác cải cách hành chính hay chính sách về an sinh xã hội được nhân dân đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ.

Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy và ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phường Chánh Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp đeo Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đảng viên Ngô Văn Còn bày tỏ, tấm huy hiệu trên ngực áo hôm nay như nhắc nhở tôi rằng, dù mái đầu đã bạc nhưng nhiệt huyết của người đảng viên, người cựu Công an nhân dân vẫn luôn "cháy" như ngày đầu tuyên thệ.

"Giờ đây, với cương vị Bí thư chi bộ khu phố, tôi cùng với tập thể chi ủy xây dựng chi bộ khu phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, là cầu nối vững chắc, đưa ý Đảng vào lòng dân" - ông Tỏ nói.

Tin liên quan

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Sáng 3-2, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Đảng bộ UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

(NLĐO) - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh lễ trao tặng Huy hiệu Đảng hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc

VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của Tổng Bí thư Tô Lâm:

tỉnh Bình Dương định hướng phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam Hoạt động ý nghĩa lễ kỷ niệm Đảng cộng sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo