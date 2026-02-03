Ngày đặc biệt ở phường Chánh Hiệp

Ngày 3-2, trong không khí ấm áp của những ngày cận kề Tết cổ truyền của dân tộc, Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) đã được phường Chánh Hiệp, TPHCM tổ chức long trọng.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp phát biểu diễn văn kỷ niệm, ôn lại chặng đường 96 năm lịch sử vẻ vang của Đảng.

Đến dự buổi lễ có ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; nguyên lãnh đạo TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã được xem lại những thước phim về thành tựu nổi bật của đất nước, TPHCM và phường Chánh Hiệp trong năm 2025, định hướng phát triển năm 2026.



Lãnh đạo phường Chánh Hiệp hỏi thăm nguyên lãnh đạo TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ

Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh tái hiện lại những thành quả về công tác cải cách hành chính hay chính sách về an sinh xã hội được nhân dân đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ.

Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

Ông Lê Hồng Thông, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy và ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp đeo Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đảng viên Ngô Văn Còn bày tỏ, tấm huy hiệu trên ngực áo hôm nay như nhắc nhở tôi rằng, dù mái đầu đã bạc nhưng nhiệt huyết của người đảng viên, người cựu Công an nhân dân vẫn luôn "cháy" như ngày đầu tuyên thệ.

"Giờ đây, với cương vị Bí thư chi bộ khu phố, tôi cùng với tập thể chi ủy xây dựng chi bộ khu phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, là cầu nối vững chắc, đưa ý Đảng vào lòng dân" - ông Tỏ nói.